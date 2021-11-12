12 ноября 2021, 09:23
Наглухо затонированные у дилера «Лады» вызвали бурные споры
В Сети появилось видео, снятое в одном из дилерских центров Lada в Саратове. Все автомобили, выставленные в шоуруме, имеют глухую лобовую тонировку, включая передние боковые окна и лобовое стекло.
Дарья Климова Фото: tiktok.com/@a911kc_123
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Более осведомленные автолюбители писали, что такой маркетинговый ход применяется дилерами, чтобы автомобиль в шоуруме выглядел более привлекательно или, как вариант, чтобы защитить салон от выгорания. Учитывая, что автомобили из наличия разбирают быстро, первый вариант кажется более правдоподобным. В любом случае, тонировка съемная и проблем с постановкой на учет не будет.
@a911kc_123 Автосалон в Саратове, как вам такое?
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11.11.2021, 17:39
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11.11.2021, 17:17
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11.11.2021, 16:36
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