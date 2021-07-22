22 июля 2021, 08:32
Наглый водитель разобрал барьеры, чтобы объехать пробку (видео)
Очевидцы засняли, как водитель большого черного внедорожника потратил несколько минут, чтобы растащить пластиковые барьеры, отделяющие полосу движения от зоны ремонта.
Дарья Климова Фото: ViralHog
Ранее мы писали
«Шашки» на дороге считаются элементом опасной езды, за такое поведение может остановить инспектор и убедиться ...Читать далее
В итоге, мужчине удалось организовать себе подобие ворот. Немного покрутив рулем, он проехал через них, пересек полосу свежеуложенного асфальта и под громкие протестующие сигналы фур встроился в поток на соседней полосе. Трудно сказать, что вынудило водителя пойти на столь радикальный шаг: простое нетерпение или какая-то экстренная ситуация. Но в любом случае, законными его действия не назовешь.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 249 000 РFord Focus 2002 в Москве
- 400 000 РВАЗ (Lada) 2109 1989 в Москве
- 4 749 000 РBMW 6 серия GT 2019 в Москве
- 1 790 000 РLexus LS 2012 в Москве
- 595 000 РHyundai Solaris 2014 в Москве
- 720 000 РJaguar X-Type 2007 в Москве
- 2 620 000 РMercedes CLA-класс 2019 в Москве
- 190 000 РВАЗ (Lada) 2115 Samara 2006 в Москве
- 1 730 000 РHyundai Grand Starex 2020 в Москве
Новости по теме
Почему опасны люки на дорогах: они взрываются
22.07.2021, 09:00
Чиновники в Хабаровске придумали очень интересное объяснение, почему им надо ездить на «Тойотах» и «Лексусах»
21.07.2021, 16:26
Посмотрите, как диски выдержали внедорожник весом 4500 кг
20.07.2021, 17:03
Интерьер новой Toyota Tundra раскрыт фотошпионами
20.07.2021, 15:19
В Citroen рассказали как бороться с дорожной яростью
20.07.2021, 08:59
Тест-драйв нового Chevrolet Tahoe: высшее преобразование
19.07.2021, 18:00
Новости по теме
Почему опасны люки на дорогах: они взрываются
22.07.2021, 09:00
Чиновники в Хабаровске придумали очень интересное объяснение, почему им надо ездить на «Тойотах» и «Лексусах»
21.07.2021, 16:26
Посмотрите, как диски выдержали внедорожник весом 4500 кг
20.07.2021, 17:03
Интерьер новой Toyota Tundra раскрыт фотошпионами
20.07.2021, 15:19
В Citroen рассказали как бороться с дорожной яростью
20.07.2021, 08:59
Тест-драйв нового Chevrolet Tahoe: высшее преобразование
19.07.2021, 18:00
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин