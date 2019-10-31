31 октября 2019, 16:20
Накануне Хэллоуина белый Audi Q3 превратился в единорога
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Фото: Audi
Американское подразделение Audi по случаю Хэллоуина приготовило необычную версию нового кроссовера Audi Q3. Автомобиль оклеили белой перламутровой пленкой, приделали на крышу метровый золотой рог, а сзади – радужный хвостик.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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Созданный к Хэллоуину кроссовер назвали Audi Qnicorn. Кузов оклеили перламутровой пленкой, которая по задумке создателей на солнце должна была переливаться всеми цветами радуги. Но с погодой не повезло, и автомобиль на фотографиях выглядит просто белым. На крыше установили золоченый рог длиной 3 фута (914 мм). Юристы компании отдельно предупредили автолюбителей не пытаться повторить дизайн «кросс-единорога», поскольку такие изменения в конструкции могут представлять опасность.
В салоне Audi Qnicorn появилась особая интерьерная подсветка фиолетовыми диодами, которая усиливает ощущение волшебства. Завершает образ радужный лохматый хвостик, выглядывающий из-под крышки багажника.
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Комментарии пользователей
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