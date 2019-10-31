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31 октября 2019, 16:20

Накануне Хэллоуина белый Audi Q3 превратился в единорога

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Фото: Audi
Американское подразделение Audi по случаю Хэллоуина приготовило необычную версию нового кроссовера Audi Q3. Автомобиль оклеили белой перламутровой пленкой, приделали на крышу метровый золотой рог, а сзади – радужный хвостик.
Накануне Хэллоуина белый Audi Q3 превратился в единорога

Фото: Audi

Накануне Хэллоуина белый Audi Q3 превратился в единорога

Фото: Audi

Накануне Хэллоуина белый Audi Q3 превратился в единорога

Фото: Audi

Накануне Хэллоуина белый Audi Q3 превратился в единорога

Фото: Audi

Накануне Хэллоуина белый Audi Q3 превратился в единорога

Фото: Audi

Накануне Хэллоуина белый Audi Q3 превратился в единорога
Накануне Хэллоуина белый Audi Q3 превратился в единорога
Накануне Хэллоуина белый Audi Q3 превратился в единорога
Накануне Хэллоуина белый Audi Q3 превратился в единорога
Накануне Хэллоуина белый Audi Q3 превратился в единорога
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В начале 2019 года Audi опубликовала в соцсетях забавную картинку с кроссовером в роли единорога, парящего в облаках (последнее фото выше). Неожиданно пост собрал более 250 тысяч лайков в Instagram и почти 4,5 тысячи комментариев в Facebook. Вдохновленная таким успехом Audi of America решила воплотить идею в реальность.

Созданный к Хэллоуину кроссовер назвали Audi Qnicorn. Кузов оклеили перламутровой пленкой, которая по задумке создателей на солнце должна была переливаться всеми цветами радуги. Но с погодой не повезло, и автомобиль на фотографиях выглядит просто белым. На крыше установили золоченый рог длиной 3 фута (914 мм). Юристы компании отдельно предупредили автолюбителей не пытаться повторить дизайн «кросс-единорога», поскольку такие изменения в конструкции могут представлять опасность. 

В салоне Audi Qnicorn появилась особая интерьерная подсветка фиолетовыми диодами, которая усиливает ощущение волшебства. Завершает образ радужный лохматый хвостик, выглядывающий из-под крышки багажника.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q3
Хорошая машина, можно поискать на сервисах вроде avtosito
Аркаша
Не включается обогрев сидений AUDI Q3
В первую очередь, я бы поменял сервис, потому-что советовать менять все сидения из-за подогрева, можно только в том случаем, если этот подогрев спалил эти сидения. Ну и поскольку есть ошибка, которая загорается снова и снова, значит эту проблему надо решать. Напишите для начала что за ошибка. А там уже ...
Richard
Покупка Audi Q3
Если материальное положение позволяет, то конечно брать!) С такими наворотами тачку всегда с руками и ногами купят, если что.
StepanovKiril
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Накануне Хэллоуина белый Audi Q3 превратился в единорога
{{material_127695}}В начале 2019 года Audi опубликовала в соцсетях забавную картинку с кроссовером в роли единорога, парящего в облаках (последнее фото выше). Неожиданно пост собрал более 250 тысяч лайков в Instagram и почти 4,5 тысячи комментариев в Facebook. Вдохновленная таким успехом Audi of America решила воплотить идею в реальность.Созданный к Хэллоуину кроссовер назвали Audi Qnicorn. Кузов оклеили перламутровой пленкой, которая по задумке создателей на солнце должна была переливаться всеми цветами радуги. Но с погодой не повезло, и автомобиль на фотографиях выглядит просто белым. На крыше установили золоченый рог длиной 3 фута (914 мм). Юристы компании отдельно предупредили автолюбителей не пытаться повторить дизайн «кросс-единорога», поскольку такие изменения в конструкции могут представлять опасность. В салоне Audi Qnicorn появилась особая интерьерная подсветка фиолетовыми диодами, которая усиливает ощущение волшебства. Завершает образ радужный лохматый хвостик, выглядывающий из-под крышки багажника.
2019-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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