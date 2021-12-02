Наказание за нарушение ПДД опять хотят ужесточить
Депутаты от ЛДПР не согласились с таким наказанием и сочли его слишком мягким. По их мнению, агрессивное вождение – исключительно умышленный поступок, а значит, наказывать за него надо строже. Они предлагают ввести административную ответственность в размере до 10 000 рублей с возможностью лишения прав. Законопроект направлен в Правительство РФ для получения официального отзыва, после чего будет внесён на рассмотрение Государственной Думы.
Авторы законопроекта подчеркивают, что для квалификации поведения водителя как «агрессивного вождения» необходимо соблюдение трех главных требований: «наличие умысла, видеофиксация нарушения, а решение о привлечении к административной ответственности принимает суд».
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