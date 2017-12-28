28 декабря 2017, 15:07

Наказания для стритрейсеров могут ужесточить уже в 2018 году

Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный вместе со своей рабочей группой подготовили пакет законопроектов, направленных на ужесточение наказания за уличные гонки. Обсуждение документов может произойти уже в ближайшее время.
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По словам г-на Выборнова, законопроекты направлены в правительство и в Верховный суд, поскольку изменения предлагаются, в том числе, и в Уголовный кодекс. В январе должны поступить ответы, после чего будет приниматься решение о дальнейшей судьбе проектов.

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Авторы инициатив предлагают установить штраф до 1 млн рублей для организаторов незаконных гонок, а также наказание до 2 лет лишения свободы. Самих стритрейсеров будут лишать прав или отправлять за решетку на год.

По словам инициаторов законопроекта, наказание за аналогичные преступления, в том числе лишение свободы, предусмотрено во многих странах мира. Достаточно жесткие меры применяются в Англии, Канаде, Франции и Германии.

Между тем, в ГИБДД предлагают не просто ужесточать наказания, но дать возможность стритрейсерам гоняться. Правда, делать это на специализированных трассах. При этом власти Новой Москвы заявили о готовности выделить стритрейсерам площадку для заездов, вот только проект пока так и остался на стадии обсуждения.

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Наказания для стритрейсеров могут ужесточить уже в 2018 году
По словам г-на Выборнова, законопроекты направлены в правительство и в Верховный суд, поскольку изменения предлагаются, в том числе, и в Уголовный кодекс. В январе должны поступить ответы, после чего будет приниматься решение о дальнейшей судьбе проектов.{{material_121516}} Авторы инициатив предлагают установить штраф до 1 млн рублей для организаторов незаконных гонок, а также наказание до 2 лет лишения свободы. Самих стритрейсеров будут лишать прав или отправлять за решетку на год.По словам инициаторов законопроекта, наказание за аналогичные преступления, в том числе лишение свободы, предусмотрено во многих странах мира. Достаточно жесткие меры применяются в Англии, Канаде, Франции и Германии.Между тем, в ГИБДД предлагают не просто ужесточать наказания, но дать возможность стритрейсерам гоняться. Правда, делать это на специализированных трассах. При этом власти Новой Москвы заявили о готовности выделить стритрейсерам площадку для заездов, вот только проект пока так и остался на стадии обсуждения.
2017-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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