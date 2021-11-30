Наказания за превышение скорости: что, почём и как
При превышении на величину в пределах 20 км/ч наказание на данный момент отсутствует. То есть, по сути, водитель может «бесплатно» превышать установленную скорость движения на величину 19,9 км/ч. Учтите, однако, что в случае ДТП такое превышение могут расценить как одну из его причин или как отягчающее обстоятельство.
Превышение на величину более 20, но не более 40 км/ч карается штрафом 500 рублей. Здесь всё просто и понятно.
Превышение более, чем на 40, но менее, чем на 60 км/ч – это штраф 1 000 – 1 500 рублей, а при повторном нарушении – 2 000 – 2 500. Что считается повторным нарушением – объяснено ниже.
60 – 80 км/ч сверх нормы караются лишением прав сроком от 4 до 6 месяцев, либо штрафом в 2 000 – 2 500 руб. Лишение допускается только в случае оформления протокола «живым инспектором». Если превышение зафиксировано автоматической камерой, то единственная мера – штраф на означенную сумму.
Превышение на 80 км/ч и более означает лишение на полгода или штраф 5 000 рублей. Если попались на камеру – также только штраф.
Повторное превышение на 60 км/ч и больше наказывается лишением на год. Причём если автомобиль остановил гаишник, то штрафа здесь уже быть не может – только лишение. Штраф может быть выписан только при попадании под автоматическую камеру, и составит он те же 5 000.
Что считается повторным правонарушением?
Это повторное совершение того же деяния в течение одного года. Только вот не совсем понятно, с какого именно момента отсчитывается этот год: то ли с момента оплаты первого штрафа, то ли с момента вступлению в силу постановления о нём. Мнение по этому вопросу разнится даже у судей.
Обратите внимание. Если, например, вам пришёл штраф с камеры на 2 500 за превышение на 60 км/ч, а потом в течение этого срока вас за то же нарушение остановил инспектор, то это также будет считаться повторным нарушением! Поэтому, если на вашем автомобиле в момент фиксации такого нарушения были не вы, на всякий случай было бы лучше обратиться с истинным нарушителем в ГИБДД и сообщить, кто на самом деле был за рулём, а не просто попросить у него нужную сумму и оплатить штраф самостоятельно.
Скидки на штрафы
И напоследок о 50% скидках. Как известно, в РФ они предусмотрены за многие нарушения ПДД, если штраф оплачивается в течение 20 дней с момента вынесения постановления. На все штрафы за превышения скидка также распространяются. Исключение – повторные нарушения. За «повторы» скидка даётся только при самом небольшом превышении: 20 – 40 км/ч. Остальные суммы оплачиваются полностью.
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