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17 августа 2018, 09:31

Налог на роскошь. За что приходится доплачивать?

Вот уже 5 лет в России действует так называемый «налог на сверхпотребление»: владельцы автомобилей дороже 3 млн рублей платят транспортный налог по повышенным ставкам. Вот только в связи с ослаблением рубля список роскошных машин от Минпромторга стал весьма обширным.
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Налог на роскошь. За что приходится доплачивать?

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Повышающий коэффициент зависит от возраста и стоимости автомобиля. В качестве обоснования государевы слуги приводили тот факт, что однозначно отнести машину к ценовой категории сложно, особенно есть речь идет о ретро-карах, цены на которые без эксперта установить невозможно.

Так, согласно поправкам в Налоговый кодекс от июля 2013 года, двух- трехлетние модели стоимостью 3-5 млн рублей облагаются налогом с повышающим коэффициентом 1,1, а самый высокий коэффициент 3 применяется к автомобилям до 20 лет стоимостью более 15 млн рублей.

Каждый год Минпромторг обновляет список роскошных машин. В 2018-м в нем уже числится 1126 авто, тогда как в 2016 году в такой список входили 708 машин, в 2017-м - 909. Затяжной кризис в стране привел к тому, что цены на автомобили резко выросли, под налог на роскошь стали попадать не только премиальные модели, но и довольно массовые автомобили среднего класса. В частности, Ford Explorer, Nissan Murano, Mercedes-Benz C180, Volkswagen Passat CC и даже Mercedes-Benz Sprinter.

Алексей Забелкин, генеральный директор «Порше Центр Таганка» « Налог на роскошь должен был стать постоянным источником притока в бюджет денежных средств. Реальность, как это часто бывает, не совпала с ожиданиями. Дело в том, что ставки транспортного налога принимались при стоимости доллара в 30 рублей. С текущим курсом, превышающим 65 рублей, в список Минпромторга могут попасть даже те модели авто, которые раньше относились к бюджетным. Например, в список попал Volkswagen Touareg, который несколько лет назад стоил меньше 2 млн рублей, но после ослабления рубля цена подскочила »
Алексей Забелкин, генеральный директор «Порше Центр Таганка»
Как считает эксперт, в связи с сложившейся ситуацией привязка к мощности двигателя кажется более адекватным подходом при формировании налоговой ставки. Вдобавок расширение списка автомобилей, попадающих под повышенный налог, негативно сказывается на спросе. Уже сейчас покупатели теряют интерес к некоторым моделям. Это касается, в частности, Bentley и Mercedes-Benz S- Класса.

Несмотря на то, что уже сейчас существует масса способов приобрести мощный и дорогой автомобиль, не выплачивая налог, вряд ли в ближайшее время он будет отменен. Любой налог - прибыль государственного бюджета, а транспортный, который пропорционален стоимости люксовых автомобилей, тем более. Некоторые производители умышленно для рынка РФ дефорсируют двигатели своих моделей до 249 л. с., чтобы покупателям не пришлось переплачивать за налог.

Однако стоимость машины занизить не удастся, поэтому, как ни крути, а любители комфортных дорогих авто будут вынуждены ежегодно отдавать в государственную казну немалую сумму денег.
С одной стороны, казалось бы, порядок исчисления налога логичен: если есть деньги на дорогие машины, значит, есть возможность их содержания. Но, копнув чуть глубже, заметно, что сложности могут возникнуть не только с определением понятия «роскошное авто», но и с администрированием. Сейчас в нашей стране отсутствует база данных со стоимостью машин. И, конечно, нельзя забывать про вторичный рынок, где, порой, действуют свои «коммерческие законы».

Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба» « На мой взгляд, стоит пренебречь существующим коэффициентом 1,1, применяемым для автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей. Доплата из-за него по налогу редко когда превышает 5 тыс. рублей в год. А вот за более дорогие машины с коэффициентом 2 или даже 3 (при двигателе мощностью от 250 л.с. и ставках налога в 100-150 руб/л.с.) увеличение платежа происходит уже на 25 тыс. рублей и кажется существенным. Однако, сопоставляя со стоимостью транспортного средства, это зачастую составляет всего лишь около 1% »
Андрей Барсуков, заместитель гендиректора «Русского АвтоМотоКлуба»
По мнению специалиста, действующая сейчас система исчисления транспортного налога для дорогих машин (особенно дороже 5 млн рублей) вполне логична, ведь она учитывает мощность и стоимость, а также возраст автомобиля. При этом на первичном рынке новых транспортных средств такая налоговая нагрузка почти никак не сказывается на спросе – покупатели премиум-машин зачастую достаточно обеспеченные люди. А вот при последующей перепродаже через несколько лет дополнительная увеличенная налоговая нагрузка, скорее всего, будет смущать потенциальных покупателей.
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Тем не менее, с приходом такого налога вторичный рынок стал только процветать, ведь в договор можно внести любую сумму и, как следствие, обойти повышенные коэффициенты. Что касается рынка новых авто, то, напротив, от налога на роскошь в проигрыше остаются все: покупатели, потому что приходится приобретать другие автомобили и выбирать модели до определенной цены. Автосалоны, в свою очередь, потеряют тогда, когда производители будут заставлять продавать машины дорогого сегмента, напичканные разным допоборудованием, которое устанавливается на заводе.

Примечательно, что уже много лет в России говорят вообще о полной отмене транспортного налога. Такие предложения имеют под собой весьма логичную подоплеку –владельцы транспортных средств уже косвенно существенно пополняют бюджет за счет топливных акцизов. Правда, такие акцизные сборы в большей степени идут в федеральную казну, в то время как транспортный налог остается в регионах. Соответственно отмена этого налога, особенно в кризисное время, негативно скажется на местных, и без того дефицитных, бюджетах.

Плюсы и минусы
Дополнительные деньги в бюджеты регионовИз-за слабого рубля в список роскошных авто попадают массовые машины
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Арина Милая
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Налог на роскошь. За что приходится доплачивать?
{{material_121670}} Повышающий коэффициент зависит от возраста и стоимости автомобиля. В качестве обоснования государевы слуги приводили тот факт, что однозначно отнести машину к ценовой категории сложно, особенно есть речь идет о ретро-карах, цены на которые без эксперта установить невозможно.Так, согласно поправкам в Налоговый кодекс от июля 2013 года, двух- трехлетние модели стоимостью 3-5 млн рублей облагаются налогом с повышающим коэффициентом 1,1, а самый высокий коэффициент 3 применяется к автомобилям до 20 лет стоимостью более 15 млн рублей.Каждый год Минпромторг обновляет список роскошных машин. В 2018-м в нем уже числится 1126 авто, тогда как в 2016 году в такой список входили 708 машин, в 2017-м - 909. Затяжной кризис в стране привел к тому, что цены на автомобили резко выросли, под налог на роскошь стали попадать не только премиальные модели, но и довольно массовые автомобили среднего класса. В частности, Ford Explorer, Nissan Murano, Mercedes-Benz C180, Volkswagen Passat CC и даже Mercedes-Benz Sprinter. {{person_198_Налог на роскошь должен был стать постоянным источником притока в бюджет денежных средств. Реальность, как это часто бывает, не совпала с ожиданиями. Дело в том, что ставки транспортного налога принимались при стоимости доллара в 30 рублей. С текущим курсом, превышающим 65 рублей, в список Минпромторга могут попасть даже те модели авто, которые раньше относились к бюджетным. Например, в список попал Volkswagen Touareg, который несколько лет назад стоил меньше 2 млн рублей, но после ослабления рубля цена подскочила}} Как считает эксперт, в связи с сложившейся ситуацией привязка к мощности двигателя кажется более адекватным подходом при формировании налоговой ставки. Вдобавок расширение списка автомобилей, попадающих под повышенный налог, негативно сказывается на спросе. Уже сейчас покупатели теряют интерес к некоторым моделям. Это касается, в частности, Bentley и Mercedes-Benz S- Класса. Несмотря на то, что уже сейчас существует масса способов приобрести мощный и дорогой автомобиль, не выплачивая налог, вряд ли в ближайшее время он будет отменен. Любой налог - прибыль государственного бюджета, а транспортный, который пропорционален стоимости люксовых автомобилей, тем более. Некоторые производители умышленно для рынка РФ дефорсируют двигатели своих моделей до 249 л. с., чтобы покупателям не пришлось переплачивать за налог.Однако стоимость машины занизить не удастся, поэтому, как ни крути, а любители комфортных дорогих авто будут вынуждены ежегодно отдавать в государственную казну немалую сумму денег.С одной стороны, казалось бы, порядок исчисления налога логичен: если есть деньги на дорогие машины, значит, есть возможность их содержания. Но, копнув чуть глубже, заметно, что сложности могут возникнуть не только с определением понятия «роскошное авто», но и с администрированием. Сейчас в нашей стране отсутствует база данных со стоимостью машин. И, конечно, нельзя забывать про вторичный рынок, где, порой, действуют свои «коммерческие законы». {{person_12_На мой взгляд, стоит пренебречь существующим коэффициентом 1,1, применяемым для автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей. Доплата из-за него по налогу редко когда превышает 5 тыс. рублей в год. А вот за более дорогие машины с коэффициентом 2 или даже 3 (при двигателе мощностью от 250 л.с. и ставках налога в 100-150 руб/л.с.) увеличение платежа происходит уже на 25 тыс. рублей и кажется существенным. Однако, сопоставляя со стоимостью транспортного средства, это зачастую составляет всего лишь около 1%}} По мнению специалиста, действующая сейчас система исчисления транспортного налога для дорогих машин (особенно дороже 5 млн рублей) вполне логична, ведь она учитывает мощность и стоимость, а также возраст автомобиля. При этом на первичном рынке новых транспортных средств такая налоговая нагрузка почти никак не сказывается на спросе – покупатели премиум-машин зачастую достаточно обеспеченные люди. А вот при последующей перепродаже через несколько лет дополнительная увеличенная налоговая нагрузка, скорее всего, будет смущать потенциальных покупателей.{{material_121207}} Тем не менее, с приходом такого налога вторичный рынок стал только процветать, ведь в договор можно внести любую сумму и, как следствие, обойти повышенные коэффициенты. Что касается рынка новых авто, то, напротив, от налога на роскошь в проигрыше остаются все: покупатели, потому что приходится приобретать другие автомобили и выбирать модели до определенной цены. Автосалоны, в свою очередь, потеряют тогда, когда производители будут заставлять продавать машины дорогого сегмента, напичканные разным допоборудованием, которое устанавливается на заводе.Примечательно, что уже много лет в России говорят вообще о полной отмене транспортного налога. Такие предложения имеют под собой весьма логичную подоплеку –владельцы транспортных средств уже косвенно существенно пополняют бюджет за счет топливных акцизов. Правда, такие акцизные сборы в большей степени идут в федеральную казну, в то время как транспортный налог остается в регионах. Соответственно отмена этого налога, особенно в кризисное время, негативно скажется на местных, и без того дефицитных, бюджетах.
2018-08-17
Автор: Арина Милая
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