22 ноября 2026, 17:41
В Петербурге банкротят крупного грузоперевозчика
В Петербурге банкротят крупного грузоперевозчика
Требование налоговой к ООО «КВ» достигло 309,3 млн рублей. Заявление поступило в арбитражный суд 17 ноября, но к рассмотрению его пока не приняли. Выручка перевозчика за год сократилась на 62,7%.
В 2025 году выручка ООО «КВ» составила 140,6 млн рублей, на 62,7% меньше, чем годом ранее. Межрайонная ИФНС № 4 по Республике Башкортостан подала заявление о признании петербургского грузоперевозчика несостоятельным. Компания работает под брендом «Красный Вектор», рассказывает Abn.agency.
Заявление поступило в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17 ноября 2026 года. Налоговая требует 309,3 млн рублей. На момент публикации суд еще не принял заявление к производству. Налоговый орган заявил эту сумму, но суд пока не признал ее задолженностью.
До обращения в суд, в октябре 2026 года, ИФНС разместила на «Федресурсе» сообщение о намерении подать заявление о банкротстве. Между публикацией уведомления и поступлением заявления в суд прошло несколько недель.
ООО «КВ» зарегистрировано в Санкт-Петербурге 17 декабря 2018 года. Компания занимается автомобильными грузовыми перевозками. Андрей Романченко занимает пост генерального директора с 25 ноября 2025 года; ему принадлежит 100% доли в компании. Вклад учредителя составляет 12 тыс. рублей.
По состоянию на 2 октября 2026 года в ЕГРЮЛ были внесены сведения о недостоверности данных о юридическом лице по результатам проверки.
Выручка ООО «КВ» снижалась два года подряд. В 2023 году она составляла 437,5 млн рублей, а в 2024-м снизилась до 377,1 млн. В 2025-м показатель составил 140,6 млн рублей. За два года выручка уменьшилась более чем втрое. Чистая прибыль компании составила 5,5 млн рублей в 2023 году и 4,95 млн рублей в 2024-м. В 2025-м она упала до 1,41 млн рублей, сократившись за год примерно на 71,6%.
По данным ФНС на 17 ноября 2026 года, в отношении ООО «КВ» действовали решения о приостановлении операций по банковским счетам.
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