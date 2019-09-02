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2 сентября 2019, 20:17

Нам что не отремонтируй – все плохо!

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Фото пользователя 110km.ru
Вот уже несколько дней, как жители и гости Северной столицы с наслаждением ходят по обновленным тротуарам Большого проспекта Петроградской стороны. Да, они немного расширились, отчего автомобилистам пришлось слегка потесниться, но зато как красиво стало!
Нам что не отремонтируй все плохо

Фото из открытых источников

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Вместо старого и зачастую неровного асфальта появились ровные и элегантные гранитные плиты. Более удобными стали спуски и подъемы у арок домов, и, конечно же, люки. Заглубленные на уровне дорожного покрытия и «утопленные» по отношению к тротуару они, тем не менее, не украдут ни одного квадратного сантиметра пространства у пешеходов за счет съемных решеток. Посмотрите на фото – и все поймете.

Вроде, самое время радоваться, что одна из ведущих магистралей «Петроградки» преобразилась, но в Сети, как всегда, масса недовольных. Сдается, это те люди, которые абсолютно во всем видят лишь негатив. «Если это не асфальт, то зимой будет скользко. Будут все падать», - комментирует жительница города Наталья Арутюнова. «Чего нам жильцам это стоило! Зачем нужно было убирать новый прошлогодний асфальт»? - возмущается другая горожанка - Ева Павлова.

Есть и такие, кто в капитальном ремонте проспекта разглядел политическую составляющую. «Если новый асфальт убрали, значит, это было кому-то нужно! Угадайте с трёх раз, - пишет Борис Вернигер. - Интересно, а новая плитка через год тоже будет кому-то «нужна»?

Нам что не отремонтируй все плохо

Фото из открытых источников

Нам что не отремонтируй все плохо

Фото из открытых источников

Нам что не отремонтируй все плохо

Фото из открытых источников

Нам что не отремонтируй все плохо

Фото из открытых источников

Нам что не отремонтируй все плохо

Фото из открытых источников

Нам что не отремонтируй все плохо

Фото из открытых источников

Нам что не отремонтируй все плохо
Нам что не отремонтируй все плохо
Нам что не отремонтируй все плохо
Нам что не отремонтируй все плохо
Нам что не отремонтируй все плохо
Нам что не отремонтируй все плохо
Елена Павлова: «Я отчасти согласна с Борисом. Помню, как при губернаторе Яковлеве везде судорожно и крайне халтурно укладывали «серые кирпичики». В Александровском парке (м.етро «Горьковская» - Петропавловская крепость) этот «качественный» кошмар перекладывали три (три, Карл!) раза.

К счастью, среди комментариев находятся и такие, кому проведенные работы, что называется, по сердцу. Elena Mikhailova: «И расширили тротуары, очень прилично стало»! «Наконец-то! И всего-то ждали 72 года! Но дождались же! Точнее дожили»! – не скрывает радости Anna Levina.

Мнения всегда полярные, на то мы и люди. Нам же видится, что проект по реконструкции Большого получился весьма интересным и качественным. Да, летом пришлось поглотать пыли и топать через мусор, строительные материалы и разрытые ямы. Но овчинка стоила выделки. Загляните как-нибудь сюда, вам точно понравится. Только не придирайтесь…


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Нам что не отремонтируй – все плохо!
{{material_127418}} Вместо старого и зачастую неровного асфальта появились ровные и элегантные гранитные плиты. Более удобными стали спуски и подъемы у арок домов, и, конечно же, люки. Заглубленные на уровне дорожного покрытия и «утопленные» по отношению к тротуару они, тем не менее, не украдут ни одного квадратного сантиметра пространства у пешеходов за счет съемных решеток. Посмотрите на фото – и все поймете.Вроде, самое время радоваться, что одна из ведущих магистралей «Петроградки» преобразилась, но в Сети, как всегда, масса недовольных. Сдается, это те люди, которые абсолютно во всем видят лишь негатив. «Если это не асфальт, то зимой будет скользко. Будут все падать», - комментирует жительница города Наталья Арутюнова. «Чего нам жильцам это стоило! Зачем нужно было убирать новый прошлогодний асфальт»? - возмущается другая горожанка - Ева Павлова.Есть и такие, кто в капитальном ремонте проспекта разглядел политическую составляющую. «Если новый асфальт убрали, значит, это было кому-то нужно! Угадайте с трёх раз, - пишет Борис Вернигер. - Интересно, а новая плитка через год тоже будет кому-то «нужна»?{{gallery_1673}} Елена Павлова: «Я отчасти согласна с Борисом. Помню, как при губернаторе Яковлеве везде судорожно и крайне халтурно укладывали «серые кирпичики». В Александровском парке (м.етро «Горьковская» - Петропавловская крепость) этот «качественный» кошмар перекладывали три (три, Карл!) раза. К счастью, среди комментариев находятся и такие, кому проведенные работы, что называется, по сердцу. Elena Mikhailova: «И расширили тротуары, очень прилично стало»! «Наконец-то! И всего-то ждали 72 года! Но дождались же! Точнее дожили»! – не скрывает радости Anna Levina. Мнения всегда полярные, на то мы и люди. Нам же видится, что проект по реконструкции Большого получился весьма интересным и качественным. Да, летом пришлось поглотать пыли и топать через мусор, строительные материалы и разрытые ямы. Но овчинка стоила выделки. Загляните как-нибудь сюда, вам точно понравится. Только не придирайтесь…
2019-09-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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