Нам что не отремонтируй – все плохо!
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Фото из открытых источников
Вроде, самое время радоваться, что одна из ведущих магистралей «Петроградки» преобразилась, но в Сети, как всегда, масса недовольных. Сдается, это те люди, которые абсолютно во всем видят лишь негатив. «Если это не асфальт, то зимой будет скользко. Будут все падать», - комментирует жительница города Наталья Арутюнова. «Чего нам жильцам это стоило! Зачем нужно было убирать новый прошлогодний асфальт»? - возмущается другая горожанка - Ева Павлова.
Есть и такие, кто в капитальном ремонте проспекта разглядел политическую составляющую. «Если новый асфальт убрали, значит, это было кому-то нужно! Угадайте с трёх раз, - пишет Борис Вернигер. - Интересно, а новая плитка через год тоже будет кому-то «нужна»?
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
К счастью, среди комментариев находятся и такие, кому проведенные работы, что называется, по сердцу. Elena Mikhailova: «И расширили тротуары, очень прилично стало»! «Наконец-то! И всего-то ждали 72 года! Но дождались же! Точнее дожили»! – не скрывает радости Anna Levina.
Мнения всегда полярные, на то мы и люди. Нам же видится, что проект по реконструкции Большого получился весьма интересным и качественным. Да, летом пришлось поглотать пыли и топать через мусор, строительные материалы и разрытые ямы. Но овчинка стоила выделки. Загляните как-нибудь сюда, вам точно понравится. Только не придирайтесь…
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