Нам предлагается шесть финальных имен для платной трассы М-11. Голосуем!
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Как мы уже писали, среди прочих были банальные и курьезные, прикольные или чрезвычайно серьезные. Самые оригинальные — «За шавермой/ За шаурмой» и «От бордюра до поребрика».
1. «Нева»
2. «Валдай»
3. «Столичная»
4. «Радищева»
5. «Две столицы»
6. «Государева дорога»
Вместе с тем запускается онлайн-голосование, которое определит самый популярный вариант для названия трассы М-11. Проголосовать за одного из вышеназванных 6 финалистов можно до 23:59 час. 9 августа 2019 года. Голосование проходит здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffIfbg3WzVnYAR82eLHQahwjV2v0E95L6M9j-ZndjeYdN3bA/viewform
Названия можно обсуждать в комментариях, при этом учитываться будут только результаты онлайн-голосования по ссылке выше.
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