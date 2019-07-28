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28 июля 2019, 23:59

Нам предлагается шесть финальных имен для платной трассы М-11. Голосуем!

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Госкомпания «Автодор» информирует о завершении первого этапа народного голосования по названию для высокоскоростной платной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Люди прислали почти 200 предложений.
Нам предлагается шесть финальных имен для платной трассы М 11 Голосуем

Как мы уже писали, среди прочих были банальные и курьезные, прикольные или чрезвычайно серьезные. Самые оригинальные — «За шавермой/ За шаурмой» и «От бордюра до поребрика».

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Тема увлекала многих, включая политиков. Кое-кто даже предложил вариант «За шаурмой» считать неофициальным именем трассы. Однако, шутки в сторону – в настоящее время начинается выбор официального названия. Список финалистов выглядит следующим образом:

1. «Нева»
2. «Валдай»
3. «Столичная»
4. «Радищева»
5. «Две столицы»
6. «Государева дорога»

Вместе с тем запускается онлайн-голосование, которое определит самый популярный вариант для названия трассы М-11. Проголосовать за одного из вышеназванных 6 финалистов можно до 23:59 час. 9 августа 2019 года. Голосование проходит здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffIfbg3WzVnYAR82eLHQahwjV2v0E95L6M9j-ZndjeYdN3bA/viewform

Названия можно обсуждать в комментариях, при этом учитываться будут только результаты онлайн-голосования по ссылке выше.


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Нам предлагается шесть финальных имен для платной трассы М-11. Голосуем!
Как мы уже писали, среди прочих были банальные и курьезные, прикольные или чрезвычайно серьезные. Самые оригинальные — «За шавермой/ За шаурмой» и «От бордюра до поребрика». {{material_127052}} Тема увлекала многих, включая политиков. Кое-кто даже предложил вариант «За шаурмой» считать неофициальным именем трассы. Однако, шутки в сторону – в настоящее время начинается выбор официального названия. Список финалистов выглядит следующим образом:1. «Нева»2. «Валдай»3. «Столичная»4. «Радищева»5. «Две столицы»6. «Государева дорога»Вместе с тем запускается онлайн-голосование, которое определит самый популярный вариант для названия трассы М-11. Проголосовать за одного из вышеназванных 6 финалистов можно до 23:59 час. 9 августа 2019 года. Голосование проходит здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffIfbg3WzVnYAR82eLHQahwjV2v0E95L6M9j-ZndjeYdN3bA/viewform Названия можно обсуждать в комментариях, при этом учитываться будут только результаты онлайн-голосования по ссылке выше.
2019-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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