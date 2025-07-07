НАМИ показал беспилотные Lada Vesta и Aurus Komendant

Ранее мы писали Беспилотные Lada Vesta выехали на дороги общего пользования Специалисты НАМИ тестируют беспилотный автомобиль на базе Lada Vesta. Испытания проходят не только на полигоне ... Читать далее

Фото: ФГУП "НАМИ"

Прототип беспилотного Aurus оборудован специальным сенсор-боксом в аэродинамичном корпусе, обеспечивающим полное взаимодействие с дорожной инфраструктурой и сканирующим окружающую среду. Разработанная НАМИ система автопилота рассчитана на достижение пятого уровня автономности – то есть полностью самостоятельное управление без участия водителя.Высокая точность распознавания объектов стала возможной благодаря оптимизированному программному обеспечению и производительным вычислительным модулям. Дальность обнаружения препятствий и других участников движения достигает 200 метров. Также разработчики акцентируют внимание на универсальности решения: унифицированные места крепления сенсоров и коммуникационных линий позволяют адаптировать систему под различные типы транспорта.

Кроме Aurus Komendant, на стенде института был представлен и другой участник испытаний – Lada Vesta, также оснащенная российской беспилотной системой. По словам специалистов НАМИ, именно эта модель активно используется для тестирования технологий как на закрытых полигонах, так и на реальных дорогах общего пользования. Испытания проводятся в различных климатических и дорожных условиях, что позволяет собирать максимум данных для дальнейшей доработки алгоритмов и повышения безопасности автономного вождения.

Упомянутые модели: Aurus Komendant (33 700 000 Р ) , ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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