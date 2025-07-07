НАМИ показал беспилотные Lada Vesta и Aurus Komendant
Высокая точность распознавания объектов стала возможной благодаря оптимизированному программному обеспечению и производительным вычислительным модулям. Дальность обнаружения препятствий и других участников движения достигает 200 метров. Также разработчики акцентируют внимание на универсальности решения: унифицированные места крепления сенсоров и коммуникационных линий позволяют адаптировать систему под различные типы транспорта.
Кроме Aurus Komendant, на стенде института был представлен и другой участник испытаний – Lada Vesta, также оснащенная российской беспилотной системой. По словам специалистов НАМИ, именно эта модель активно используется для тестирования технологий как на закрытых полигонах, так и на реальных дорогах общего пользования. Испытания проводятся в различных климатических и дорожных условиях, что позволяет собирать максимум данных для дальнейшей доработки алгоритмов и повышения безопасности автономного вождения.
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Сколько надо работать, чтобы купить в России подержанную Lada или Hyundai
По данным совместного исследования сервиса «Авто.ру» и платформы hh.ru за первое полугодие 2025 года, среднестатистическому россиянину для покупки подержанной Lada Vesta необходимо около 14 медианных зарплат. Для приобретения Hyundai Solaris потребуется более 17 зарплат.Читать далее
-
29.05.2025, 08:07
Жительница Оренбурга вернула дилеру дефектную Lada Vesta SW и получила компенсацию
Жительница Оренбурга купила в 2023 году новенький универсал Lada Vesta SW за 1,7 млн рублей и столкнулась с серьезными техническими недостатками. Не работали поворотники, стеклоочистители и обогрев салона, а фары не выключались даже после остановки двигателя.Читать далее
-
26.05.2025, 12:09
Lada установила в Беларуси рекордно низкие цены
В Беларуси стартовала специальная акция, в рамках которой седан Lada Vesta стал значительно доступнее. Минимальная цена модели теперь составляет 43 900 белорусских рублей или около 1 170 000 рублей российских, что почти на 350 000 рублей меньше, чем в России. Напомним, у нас базовая версия Vesta стоит от 1 525 000 рублей. Читать далее
-
26.05.2025, 07:57
Лобовое столкновение Volkswagen и Lada в Ростовской области унесло три жизни
В воскресенье, 25 мая, на 82-м километре автодороги «п. Орловский – с. Киевка – с. Ремонтное» в Орловском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Volkswagen Polo и Lada Vesta, в котором погибли три человека.Читать далее
-
22.05.2025, 17:00
В России опубликован список моделей, которые разрешили использовать в такси
В России официально утвердили, какие автомобили разрешено использовать для работы в такси. Соответствующий закон прошел все необходимые этапы в Госдуме и был одобрен Советом Федерации. В большинстве российских регионов он вступит в силу с 1 марта 2026 года.Читать далее
-
21.05.2025, 12:01
Новый кроссовер Lada представят 18 июня в Петербурге: «Это будет бомба»
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