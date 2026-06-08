Грузовик на дровах: как в СССР создали машину, которой не нужен бензин

НАМИ-012: советский грузовик на дровах, который мог работать без бензина и дизеля

В 1949 году в СССР был создан грузовик НАМИ-012, способный ездить на обычных дровах вместо бензина или дизеля. Этот экспериментальный автомобиль стал ответом на топливный дефицит послевоенных лет и до сих пор вызывает интерес у специалистов по истории техники.

В 1949 году в СССР был создан грузовик НАМИ-012, способный ездить на обычных дровах вместо бензина или дизеля. Этот экспериментальный автомобиль стал ответом на топливный дефицит послевоенных лет и до сих пор вызывает интерес у специалистов по истории техники.

История НАМИ-012 — это не просто рассказ о необычном грузовике, а пример того, как инженеры искали выход из топливного кризиса в послевоенном СССР. В 1949 году, когда бензин был стратегическим дефицитом, а лес занимал огромную территорию страны, специалисты Научного автомоторного института (НАМИ) получили задачу создать машину, способную работать там, где нет привычных заправок, но есть дрова. Так появился грузовик, который мог ехать без капли бензина или дизеля, используя обычные дрова в качестве топлива.

В основе НАМИ-012 лежало шасси ЯАЗ-200, но вместо дизеля инженеры установили собственную паросиловую установку. Котёл разместился за кабиной и топился дровами, которые вручную загружались на расстояние 80–100 километров. Давление в котле достигало 25 атмосфер, мощность паровой машины составляла около 100 лошадиных сил — это обеспечивало грузоподъёмность 6–7 тонн со скоростью до 45 км/ч. Для работы в тайге или на стройках такие параметры считались вполне приемлемыми.

Основной технической характеристикой стал водяной цикл: автомобиль не мог, как паровоз, пополнять запасы воды на каждой станции. Инженеры НАМИ решили этот вопрос с помощью конденсатора — пар охлаждался, превращался обратно в воду и возвращался в котёл. Это позволяло проезжать сотни километров без дозаправки водой, что было важно для удалённых районов.

Однако у машины был и серьёзный недостаток: перед поездкой требовалось 30–40 минут на растопку котла и набор давления. Водителю приходилось быть одновременно и кочегаром, а в сложных условиях — работать вдвоём. Кроме того, дрова нужно было заранее колоть и сушить, иначе КПД сразу падал. В конце концов, когда нефтяная промышленность СССР восстановилась и бензин перестал быть дефицитом, интерес к паровым экспериментам исчез. НАМИ-012 остался в единственном экземпляре и не пошёл в серию.

Паровые автомобили — не советское изобретение. Ещё в XIX веке такие машины ездили по улицам Лондона и Парижа, а американский «Стэнли Стимер» выпускал паровые автомобили до 1924 года. Их главным плюсом была простота конструкции и высокий крутящий момент с первых оборотов — то, за что сегодня ценят электромоторы. Но время разогрева и громоздкость котла сделали паровые машины неконкурентоспособными после появления электростартера для бензиновых двигателей.

Интересно, что современные технологии снова обращаются к биотопливу и паровым установкам — например, к электростанциям в области добычи полезных ископаемых и к использованию древесных отходов по принципу «энергии из того, что под рукой». Это подтверждает, что идеи, заложенные в НАМИ-012, опередили своё время. Однако судьба самого грузовика осталась неизвестной: по разным данным, он был списан после испытаний, а фотографии сохранились лишь в архивах. В музеях этот уникальный образец не представлен.

В свете современных поисков альтернативных источников энергии опыт НАМИ-012 выглядит особенно актуальным. Советские инженеры показали, что даже в условиях острого дефицита можно создавать рабочие решения, пусть и с некоторыми недостатками. Кстати, если вас интересуют необычные истории мирового транспорта, обратите внимание на то, что в Швейцарии размер штрафа за превышение скорости зависит от дохода водителя - подробности этого случая раскрывают неожиданные стороны автомобильного законодательства .