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Автор: Мария Степанова

25 августа 2026, 20:48

НАМИ-012: советский грузовик на дровах, который опередил тренды альтернативного топлива

НАМИ-012: советский грузовик на дровах, который опередил тренды альтернативного топлива

НАМИ-012: Почему советский паровой грузовик на дровах обогнал своё время, но не пережил бензиновый бум

НАМИ-012: советский грузовик на дровах, который опередил тренды альтернативного топлива

В 1949 году советские инженеры создали грузовик НАМИ-012 с паровой установкой на дровах - проект, который мог изменить подход к топливу, но остался в истории как технический эксперимент. Почему эта идея снова актуальна сегодня и что мешало ей тогда - в материале.

В 1949 году советские инженеры создали грузовик НАМИ-012 с паровой установкой на дровах - проект, который мог изменить подход к топливу, но остался в истории как технический эксперимент. Почему эта идея снова актуальна сегодня и что мешало ей тогда - в материале.

История НАМИ-012 — это не просто забытый эпизод из прошлого, а пример того, как инженерная смелость может опережать своё время, но сталкиваться с суровой реальностью. В конце 1940-х годов, когда страна восстанавливалась после войны, бензин был стратегическим ресурсом, а леса — практически неисчерпаемы. Именно тогда в СССР решили создать грузовик, способный работать вдали от цивилизации, используя только дрова.

Разработку возглавил инженер Григорий Мирошников. В качестве базы взяли грузовик ЯАЗ-200, сняли с него дизель и установили паровую установку. Принцип работы был прост: вода превращалась в пар, который приводил в движение поршни. Котёл размещался за кабиной, топливо — обычные поленья, которые нужно загружать вручную, — позволяло проехать около 100 км. Давление в котле достигало 25 атмосфер, мощность — около 100 л.с., что позволяло перевозить до 7 тонн груза со скоростью до 45 км/ч.

Особое внимание инженеры уделили водяному циклу: пар конденсировался и возвращался в котёл, что обеспечивало запас хода в несколько сотен километров без дозаправки водой. Это решение выглядело прогрессивным для своего времени.

Однако у машины был серьёзный недостаток — длительный разогрев. Перед поездкой требовалось немало усилий, чтобы котёл набрал необходимое давление. Водителю приходилось совмещать роли шофёра и кочегара, а дрова нужно было заранее колоть и сушить. В дождливую погоду заготовка топлива превращалась в отдельную задачу, а при эксплуатации требовалось постоянно уделять внимание топке.

Когда нефтяная промышленность СССР начала восстанавливаться, а дефицит бензина снизился, интерес к дровяному грузовику пропал. НАМИ-012 остался в единственном экземпляре, который, по имеющимся данным, был утилизирован после испытаний. В музеях и книгах о нём почти не упоминают, а качественных фотографий не сохранилось.

Современные тенденции показывают, что интерес к альтернативным источникам энергии возрастает. В Европе уже работают электростанции на древесных отходах, гибридные и электрические автомобили становятся всё более популярными. Китайские и корейские бренды активно внедряют новые технологии, в то время как российский рынок всё чаще предлагает проверенные решения. Например, классические модели типа «Буханки» или «Патриот» до сих пор востребованы, но принципиально новых технических идей появляется мало. В этой истории НАМИ-012 выглядит особенно актуально.

История НАМИ-012 говорит: даже самые смелые технические идеи могут оказаться преждевременными, если они проигрывают в удобстве и практичности. Но именно такие эксперименты двигают прогресс вперёд. Сегодня, когда снова обсуждаются альтернативные виды топлива, опыт советских инженеров обретает новое значение. Это не только урок для современных разработчиков, но и напоминание о том, что рынок всегда выбирает не только инновации, но и простоту эксплуатации.

Паровые автомобили были популярны в начале XX века, но быстро уступили место бензиновым и дизельным из-за удобства запуска и обслуживания. В СССР подобные эксперименты проводились не только с грузовиками, но и с сельхозтехникой. Однако массового развития такие решения не получили. Сегодня биотопливо и паровые турбины на древесине используются в энергетике, но в автомобильной сфере пока остаются нишевыми.

Интересно, что даже на рынке классических автомобилей ценятся не только современные технологии, но и уникальные инженерные решения прошлого. Например, редкие грузовики и пикапы, как старый Ford F-150 с необычной комплектацией , становятся объектами инвестиций и обсуждений среди экспертов.

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