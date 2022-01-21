Нанокерамика для машины: что это, рекламная уловка или реально полезная опция?
Что такое керамическое покрытие и как его наносят?
Покрытие состоит из особого полимера, который послойно наносят на автомобиль. Оно защищает цвет машины от выцветания, а кроме того, придает ей глянцевый вид, словно вы только что выехали из автосалона.
Наносится керамическое покрытие путем распыления либо просто нанесением небольших порций полимера с последующей полировкой. В отличие от гидрофобных покрытий или автомобильных восков, которые просто остаются на поверхности вашей машины от нескольких месяцев до года, нанокерамика вступает в химическую реакцию с краской на кузове и создает «полупостоянное» покрытие. В зависимости от ухода, керамика может продержаться на машине от 2 до 5 лет и обеспечивает лучшую на сегодняшний день защиту цвета автомобиля. Краска как бы остается запечатана в неизменном виде, грязь, солнце и прочие факторы ей не страшны.
Плюсы нанесения керамики
Главный плюс – идеально гладкое гидрофобное покрытие. Благодаря этому свойству машина «отталкивает» от себя не только воду, но и любые загрязнения на водной основе. Если уровень грязи выше обычного, то он может и остаться на кузове, но это не проблема. Даже после поездки по жидкой глине вам достаточно обычной мойки, чтобы вся грязь стекла с поверхности.
Защита от солнца является вторым важным достоинством. На светлых цветах выцветание может быть не так заметно, но яркие и темные расцветки очень страдают от выгорания на солнце.
Так же керамическое покрытие защищает краску от воздействия различной химии. Поскольку до краски химические составы не добираются, можно не бояться вздутия лакокрасочного покрытия.
Недостатки нанокерамики
Все достоинства этого покрытия названы выше, по факту оно защищает только внешность вашей машины, а точнее ее цвет. Также покрытие дает длительный гидрофобный эффект и блеск, но это все, на что оно способно. Если кто-то уверяет вас, что керамическое покрытие спасет вашу машину еще и от сколов и царапин – вас пытаются обмануть.
Также не стоит рассчитывать, что нанесение керамики на поверхность машины избавит вас от проблем с мойкой. Во-первых, не всякая грязь сама стекает с кузова, что-то и остается. Во-вторых, от оседания пыли на поверхности машины, столкновения с насекомыми, птичьего помета и прочего керамическое покрытие не спасает. Вся эта грязь будет оставаться на машине, а значит регулярное посещение автомойки никто не отменяет.
Сколько это стоит в России и в мире?
Стоимость покрытия в России разнится в зависимости от города, но в среднем составляет от 20 000 рублей. Важно понимать, что на итоговую стоимость влияет качество используемого полимера, размер автомобиля (огромный внедорожник и малолитражка потребуют разный объем полимера) и его изначальное состояние. Например, новая машина из салона потребует только нанесения полимера, сушки/запекания и финишного покрытия, а машина с уже имеющимися дефектами – сколы, царапины, пятна ржавчины – требует предварительного их устранения, что увеличивает ценник.
Стоимость также зависит от количества слоев, средняя стоимость одного слоя керамики составляет 10 000 рублей. Также нужно быть готовым к подготовительным мероприятиям, стоимость которых зависит от состояния машины. В итоге цена легко может достигнуть 50 000 рублей.
Впрочем, это значительно дешевле, чем, например, в США. Там стоимость нанесения керамики начинается с 1500 долларов и может достигать 5800 долларов в зависимости от модели и ее состояния.
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