Нарушителей на электросамокатах предлагают штрафовать на внушительные суммы

Ранее мы писали Депутаты Госдумы предложили ставить самокаты на учет в ГИБДД С 1 марта 2023 года в России вступили в силу поправки в ПДД, которые вводят понятие средств индивидуальной ... Читать далее

Как выяснили «Известия» , Минстранс прорабатывает вопрос о внесении в КоАП изменений «в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения средство индивидуальной мобильности (СИМ)». Соответствующее письмо ведомство направило депутату от «Единой России» Александру Якубовскому. Сервис кикшеринга Whoosh уже заявил, что компания поддерживает введение штрафов для электросамокатов.

Сейчас КоАП предусматривает наказание только для велосипедистов и «других лиц», участвующий в дорожном движении. Расплывчатость формулировки позволяет самокатчикам уходить от штрафа. При этом максимально нарушителя на СИМ могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей. Эксперты настаивают, что сумма должна быть сопоставима со штрафами для автомобилистов. Например, член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов предлагает штрафовать самокатчиков за двукратное превышение скорости на 5 тысяч рублей, а член Общественной палаты РФ Александр Холодов говорит о необходимости жестко наказывать за управление СИМ в нетрезвом виде – на 30 тысяч рублей и лишением прав всех категорий.

Напомним, с 1 марта 2023 года электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса впервые получили закрепленный в ПДД статус средств индивидуальной мобильности (СИМ). Максимальная разрешенная скорость движения на СИМ – 25 км/час, а их масса не должна превышать 35 кг. Максимальный штраф пока составляет 1,5 тысячи рублей.

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