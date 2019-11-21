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21 ноября 2019, 12:54

Нас засасывает в грязи, а мы крепчаем

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Фото пользователя 110km.ru
«Аки свиния в калу…» - есть такое древнерусское выражение. Оно, считаем, весьма подходит к этим фотоснимкам, которые прислал в редакцию один из наших постоянных читателей, а мы отправили их в социальные сети.
Нас засасывает в грязи а мы крепчаем

Фото пользователя 110km.ru

Видим некое парковочное пространство возле жилых зданий. Казалось бы, ценить нужно такие свободные и бесплатные метры. Ан нет. Светит солнце – значит, сухо и все, вроде, как ничего. Прошел дождь – лужи и грязюка, только на танке или в болотных сапогах. А ведь никто и палец о палец не ударит, чтобы хоть как-то, хоть минимально облагородить то место, где хранится его автомобиль.

Дел-то: скинулись всем миром по чуть-чуть, привезли песка или щебня, разровняли, и вот вам подобие порядка на придомовой парковке. Так нет же - все надеемся на доброго дядю со стороны, мол, придет и поможет за красивые глазки. А его как не было, так и нет. И не будет. А посему каждое осеннее слякотное утро в лакированных туфлях – да через «помойку». Это уж точно по-нашему, по-русски. И нехай все вокруг горит синим пламенем… 

В сетях люди отреагировали соответствующим образом. Наталья Соловьева: «У этих водителей, наверняка, и дома лютый свинарник, если их не смущает оставить машину по колено в дерьме (исходное авторское слово заменено) и по этому же дерьму куда-то идти». Света Семенова: «Ужас, ужас, ужас»… Vladimir Buslaev: «Это стихийная парковка, потому и антураж соответствующий». Antonina Zipunnikova: «Это где же такая расхристанность? Следствие беспредельного расширения города, увы».


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Нас засасывает в грязи, а мы крепчаем
Видим некое парковочное пространство возле жилых зданий. Казалось бы, ценить нужно такие свободные и бесплатные метры. Ан нет. Светит солнце – значит, сухо и все, вроде, как ничего. Прошел дождь – лужи и грязюка, только на танке или в болотных сапогах. А ведь никто и палец о палец не ударит, чтобы хоть как-то, хоть минимально облагородить то место, где хранится его автомобиль. Дел-то: скинулись всем миром по чуть-чуть, привезли песка или щебня, разровняли, и вот вам подобие порядка на придомовой парковке. Так нет же - все надеемся на доброго дядю со стороны, мол, придет и поможет за красивые глазки. А его как не было, так и нет. И не будет. А посему каждое осеннее слякотное утро в лакированных туфлях – да через «помойку». Это уж точно по-нашему, по-русски. И нехай все вокруг горит синим пламенем…  В сетях люди отреагировали соответствующим образом. Наталья Соловьева: «У этих водителей, наверняка, и дома лютый свинарник, если их не смущает оставить машину по колено в дерьме (исходное авторское слово заменено) и по этому же дерьму куда-то идти». Света Семенова: «Ужас, ужас, ужас»… Vladimir Buslaev: «Это стихийная парковка, потому и антураж соответствующий». Antonina Zipunnikova: «Это где же такая расхристанность? Следствие беспредельного расширения города, увы».
2019-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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