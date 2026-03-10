Тайна марсианских «узлов» разгадана: Curiosity обнаружил следы продолжительных влажных периодов

10 марта 2026, 19:11
NASA Curiosity обнаружил на Марсе структуры, подтверждающие наличие древней воды
Марсоход NASA Curiosity продолжает исследовать загадочные структуры на склонах горы Эолида. Новые находки подтверждают, что вода на Марсе могла сохраняться дольше, чем считалось ранее. Это открытие меняет представления о прошлом планеты и ее пригодности для жизни.
Марсианские исследования редко преподносят столь наглядные доказательства того, что Красная планета когда-то была куда более влажной, чем сегодня. Марсоход NASA Curiosity, работающий в кратере Гейла уже более полугода, оказался в центре внимания ученых благодаря обнаружению необычных структур на склонах горы Эолида. Эти образования, напоминающие гигантскую паутину, были замечены еще с орбиты, но только теперь удалось понять их истинную природу и значение.
Марсианские исследования редко предоставляют столь наглядные доказательства того, что Красная планета когда-то была гораздо более влажной, чем сегодня. Марсоход NASA Curiosity, работающий в кратере Гейла уже более полугода, оказался в центре внимания ученых благодаря обнаружению необычных структур на склонах горы Шарп (Эолида). Эти образования, напоминающие гигантскую паутину, ранее были замечены с орбиты, но только теперь ученым удалось понять их истинную природу и значение.
Как сообщает NASA, 26 сентября 2025 года «Кьюриосити» сделал детальную панораму участка, где поверхность буквально испещрена высокими грядами высотой до двух метров, между которыми простираются песчаные впадины. С высоты эти гряды выглядят как сложная сеть, что и породило ассоциацию с паутиной. При ближайшем рассмотрении было замечено, что гряды состоят из мелких наростов, похожих на узелки размером с горошину. Ученые пришли к выводу: подобная структура возникла из-за трещин в породе, которые со временем заполнились минералами, принесенными грунтовыми водами.
Минерализация трещин — ключ к разгадке. Когда-то через крупные разломы в марсианских породах просачивалась вода, оставляя после себя глины и карбонаты. Эти минералы цементировали края трещин, делая их устойчивыми к эрозии. Тем временем менее прочные участки выдувались ветром, а твердые гряды формировали характерный рельеф. Темные линии, пересекающие гряды, возникают в центре трещин — именно там сосредоточены минеральные отложения. Таким образом, гипотеза, выдвинутая еще в 2014 году на основе орбитальных снимков, получила прямое подтверждение благодаря наземным исследованиям Curiosity.
Более детальное изучение выявило новые детали. На грядах и во впадинах обнаружены бугристые узлы, не всегда связанные с тектоническими трещинами. Это может свидетельствовать о том, что вода просачивалась здесь неоднократно, в разные периоды марсианской истории. Рентгеновский анализ показал четкое разделение: в грядах преобладают глины, а во впадинах — карбонаты. Марсоход провел три пробы грунта из разных зон рельефа, а четвертую проанализировал на наличие обнаруженных соединений с помощью «мокрой» химии.
Открытие ячеистых структур на большой высоте горы Шарп говорит о том, что уровень грунтовых вод на Марсе в прошлом был значительно выше, чем предполагалось ранее. Это означает, что влажные периоды на планете могли продолжаться продолжительное время, а условия, потенциально пригодные для микробной жизни, сохранялись на протяжении более длительного периода. Наблюдения Curiosity продолжают переписывать историю марсианского климата, фиксируя изменения, как древняя вода постепенно исчезала, превращая некогда влажную планету в холодную пустыню.
