Тайна марсианских «узлов» разгадана: Curiosity обнаружил следы продолжительных влажных периодов

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 19:11

Марсианские исследования редко предоставляют столь наглядные доказательства того, что Красная планета когда-то была гораздо более влажной, чем сегодня. Марсоход NASA Curiosity, работающий в кратере Гейла уже более полугода, оказался в центре внимания ученых благодаря обнаружению необычных структур на склонах горы Шарп (Эолида). Эти образования, напоминающие гигантскую паутину, ранее были замечены с орбиты, но только теперь ученым удалось понять их истинную природу и значение.

Как сообщает NASA, 26 сентября 2025 года «Кьюриосити» сделал детальную панораму участка, где поверхность буквально испещрена высокими грядами высотой до двух метров, между которыми простираются песчаные впадины. С высоты эти гряды выглядят как сложная сеть, что и породило ассоциацию с паутиной. При ближайшем рассмотрении было замечено, что гряды состоят из мелких наростов, похожих на узелки размером с горошину. Ученые пришли к выводу: подобная структура возникла из-за трещин в породе, которые со временем заполнились минералами, принесенными грунтовыми водами.

Минерализация трещин — ключ к разгадке. Когда-то через крупные разломы в марсианских породах просачивалась вода, оставляя после себя глины и карбонаты. Эти минералы цементировали края трещин, делая их устойчивыми к эрозии. Тем временем менее прочные участки выдувались ветром, а твердые гряды формировали характерный рельеф. Темные линии, пересекающие гряды, возникают в центре трещин — именно там сосредоточены минеральные отложения. Таким образом, гипотеза, выдвинутая еще в 2014 году на основе орбитальных снимков, получила прямое подтверждение благодаря наземным исследованиям Curiosity.

Более детальное изучение выявило новые детали. На грядах и во впадинах обнаружены бугристые узлы, не всегда связанные с тектоническими трещинами. Это может свидетельствовать о том, что вода просачивалась здесь неоднократно, в разные периоды марсианской истории. Рентгеновский анализ показал четкое разделение: в грядах преобладают глины, а во впадинах — карбонаты. Марсоход провел три пробы грунта из разных зон рельефа, а четвертую проанализировал на наличие обнаруженных соединений с помощью «мокрой» химии.

Открытие ячеистых структур на большой высоте горы Шарп говорит о том, что уровень грунтовых вод на Марсе в прошлом был значительно выше, чем предполагалось ранее. Это означает, что влажные периоды на планете могли продолжаться продолжительное время, а условия, потенциально пригодные для микробной жизни, сохранялись на протяжении более длительного периода. Наблюдения Curiosity продолжают переписывать историю марсианского климата, фиксируя изменения, как древняя вода постепенно исчезала, превращая некогда влажную планету в холодную пустыню.

