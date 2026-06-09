Крыло будущего: как самолет NASA развивает скорость до 232 км/ч

9 июня 2026, 06:35
NASA испытало новое крыло для самолетов: экономия топлива и снижение выбросов
NASA испытало новое крыло для самолетов: экономия топлива и снижение выбросов
NASA провело испытания инновационного крыла, способного снизить расход топлива на 10% для крупных авиалайнеров. Технология может изменить подход к проектированию гражданских самолетов и существенно повлиять на экономику авиаперевозок в ближайшие годы.
Испытания новых крылатых технологий, проведённые НАСА, могут стать поворотным моментом для всей авиационной отрасли. Американское агентство протестировало трёхметровую модель на базе истребителя F-15, разогнав её по полосе до 231 км/ч. Эксперимент проводился на авиабазе Эдвардс в Калифорнии и фокусировался на схемах проверки CATNLF — ламинарного потока с ослабленным поперечным течением. Эта разработка направлена на достижение максимально плавного обтекания крыла воздухом, чтобы снизить сопротивление и уменьшить расход топлива.
В ходе испытаний модель крыла закрепили вертикально под фюзеляжем F-15, имитируя плавник. Первый этап прошёл на земле: самолёт разгонялся по полосе, а не взлетал. Внутри модели установлены датчики давления и температуры, которые фиксируют поведение воздушных потоков в пограничном слое. Это позволяет инженерам выявлять зоны возникновения завихрений и искать способы их устранения.
Экономический эффект от развития такой технологии может оказаться значительным. По расчётам НАСА, компьютерное моделирование Boeing 777 показало обеспечение снижения расхода топлива на 10%. Для одного лайнера это означает экономию в миллионы долларов в год. Майк Фредерик, руководитель проекта, отметил: «Даже небольшое улучшение аэродинамики приводит к заметному снижению расходов на мобильность и экономию электроэнергии. Ключ к успеху — особое профильное крыло, которое направляет воздушные массы параллельно, не допуская хаотичного движения».
Использование F-15 в качестве испытательного стенда оказалось гораздо дешевле, чем создание отдельного демонстрационного самолёта или переоборудование существующего лайнера. Такой подход позволяет НАСА инвестировать в разумные бюджеты и быстрее получать результаты. В России аналогичные исследования проводит Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) в рамках программы МС-21, однако масштабных аэродинамических лётных испытаний с использованием истребителей пока не проводилось.
Рост пассажиропотока и ужесточение экологических требований делают подобные разработки особенно актуальными. По прогнозам Международной организации по гражданской авиации, число пассажиров удвоится за 20 лет. Именно поэтому технологии, снижающие расход топлива и выбросы, становятся приоритетом для отрасли. НАСА учитывает, что разработки пригодятся и для будущих сверхзвуковых лайнеров.
Ламинаризация обтекания — это технология, позволяющая постепенно уменьшать трение воздуха о поверхность крыла, что особенно важно для дозвуковых самолётов. Внедрение таких решений может не только снизить расходы на авиабилеты, но и сделать полёты более экологичными. Если тенденция сохранится, в ближайшие годы можно ожидать появления новых моделей самолётов с улучшенными аэродинамическими характеристиками.
Стоит отметить, что в мировой практике подобные инновации часто становятся катализатором развития соответствующих отраслей. Например, недавняя отправка сегментов ускорителей SLS для миссии «Артемида III» также приводит к тому, что новые инженерные решения влияют на весь сектор — подробнее об этом можно узнать в материале о подготовке к запуску лунной миссии «Артемида III» .
Похожие материалы
-
09.06.2026, 06:41
BMW iX3 показал рекордный запас хода в El Prix 2026, но Xpeng X9 удивил результатом
Летний тест El Prix 2026 выявил неожиданных лидеров среди электромобилей: BMW iX3 проехал 485 миль на одном заряде, а китайский Xpeng X9 превзошел заявленный запас хода на 11,4%. Эти результаты могут изменить отношение к выбору электрокаров в России.Читать далее
-
09.06.2026, 06:28
РЖД показала новый купейный вагон с двухметровыми полками и душем для дальних поездок
Модернизированный спальный вагон РЖД с увеличенными полками и современным оснащением вызвал бурное обсуждение среди экспертов и пассажиров. Новинка может изменить стандарты комфорта на российских железных дорогах, но не обошлось без спорных решений.Читать далее
-
09.06.2026, 06:18
УАЗ внедрил автоматизированные прессы: как завод меняет производство кузовов
Ульяновский автозавод установил современные прессы для кузовных деталей, что позволит ускорить выпуск автомобилей и снизить зависимость от импорта. Это решение может изменить баланс сил на российском рынке и задать новый стандарт для отрасли.Читать далее
-
09.06.2026, 06:13
Peugeot e-208 GTi: электрокар с 278 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 5,7 секунды
Peugeot готовит к выходу электрическую версию e-208 GTi с мощностью 278 л.с. и спортивным характером. Премьера состоится на легендарной гонке Le Mans 24 Hours, а продажи стартуют уже в этом году. Почему эта новинка может изменить восприятие электромобилей в Европе - в нашем материале.Читать далее
-
09.06.2026, 00:12
В Ульяновске стартовало производство рулей и подушек безопасности для российских автомобилей
На заводе в Ульяновске начали выпускать рулевые колеса, подушки безопасности и управляющие блоки для автомобилей. Проект поддержал Фонд развития промышленности, а запуск прошел при участии Минпромторга. Почему это событие может изменить рынок и что ждет автолюбителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.06.2026, 20:38
Почему Mazda Scrum в Японии дешевле Лада Гранта: особенности, комплектации, цены
На японском рынке стартовали продажи обновленной Mazda Scrum, которая оказалась дешевле базовой Лада Гранта в России. Модель получила современное оснащение и расширенные системы безопасности, что делает ее интересной альтернативой для покупателей в сегменте доступных автомобилей.Читать далее
-
08.06.2026, 20:22
Avior G10: оцинкованный кузов, дизель и нюансы белорусского фургона на российском рынке
Белорусский фургон Avior G10 появился на российском рынке после ухода западных брендов, но пока не смог завоевать популярность. В материале - разбор технических особенностей, нюансов эксплуатации и причин, по которым модель пока не стала массовой.Читать далее
-
08.06.2026, 20:15
Владельцы Tesla жалуются на сбои FSD: автопилот может привести к аварии даже на новых версиях
Несмотря на заявления о технологическом прорыве, владельцы Tesla продолжают сталкиваться с неожиданными авариями при использовании FSD и ASS. Новые инциденты показывают, что даже последние версии автопилота могут допускать опасные ошибки. Это важно учитывать всем, кто рассчитывает на полную автономию уже сегодня.Читать далее
-
08.06.2026, 20:11
BYD Song Plus EV: сколько реально стоит эксплуатация электрокроссовера
BYD Song Plus EV оказался заметно выгоднее бензиновых кроссоверов по затратам на энергию и обслуживание. Блогер провел детальный расчет расходов, а эксперты объяснили, почему электрокар может стать оптимальным выбором для экономных водителей уже сегодня.Читать далее
-
08.06.2026, 19:50
АвтоВАЗ продает сотни тысяч машин, но остается в долгах: причины и последствия
Несмотря на внушительный объем продаж Lada в 2025 году, АвтоВАЗ продолжает работать с крупными долгами и не рассчитывает выйти на чистую прибыль до 2028 года. Разбираемся, что мешает крупнейшему автопроизводителю России изменить финансовую ситуацию и как это влияет на рынок.Читать далее
Похожие материалы
-
09.06.2026, 06:41
BMW iX3 показал рекордный запас хода в El Prix 2026, но Xpeng X9 удивил результатом
Летний тест El Prix 2026 выявил неожиданных лидеров среди электромобилей: BMW iX3 проехал 485 миль на одном заряде, а китайский Xpeng X9 превзошел заявленный запас хода на 11,4%. Эти результаты могут изменить отношение к выбору электрокаров в России.Читать далее
-
09.06.2026, 06:28
РЖД показала новый купейный вагон с двухметровыми полками и душем для дальних поездок
Модернизированный спальный вагон РЖД с увеличенными полками и современным оснащением вызвал бурное обсуждение среди экспертов и пассажиров. Новинка может изменить стандарты комфорта на российских железных дорогах, но не обошлось без спорных решений.Читать далее
-
09.06.2026, 06:18
УАЗ внедрил автоматизированные прессы: как завод меняет производство кузовов
Ульяновский автозавод установил современные прессы для кузовных деталей, что позволит ускорить выпуск автомобилей и снизить зависимость от импорта. Это решение может изменить баланс сил на российском рынке и задать новый стандарт для отрасли.Читать далее
-
09.06.2026, 06:13
Peugeot e-208 GTi: электрокар с 278 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 5,7 секунды
Peugeot готовит к выходу электрическую версию e-208 GTi с мощностью 278 л.с. и спортивным характером. Премьера состоится на легендарной гонке Le Mans 24 Hours, а продажи стартуют уже в этом году. Почему эта новинка может изменить восприятие электромобилей в Европе - в нашем материале.Читать далее
-
09.06.2026, 00:12
В Ульяновске стартовало производство рулей и подушек безопасности для российских автомобилей
На заводе в Ульяновске начали выпускать рулевые колеса, подушки безопасности и управляющие блоки для автомобилей. Проект поддержал Фонд развития промышленности, а запуск прошел при участии Минпромторга. Почему это событие может изменить рынок и что ждет автолюбителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.06.2026, 20:38
Почему Mazda Scrum в Японии дешевле Лада Гранта: особенности, комплектации, цены
На японском рынке стартовали продажи обновленной Mazda Scrum, которая оказалась дешевле базовой Лада Гранта в России. Модель получила современное оснащение и расширенные системы безопасности, что делает ее интересной альтернативой для покупателей в сегменте доступных автомобилей.Читать далее
-
08.06.2026, 20:22
Avior G10: оцинкованный кузов, дизель и нюансы белорусского фургона на российском рынке
Белорусский фургон Avior G10 появился на российском рынке после ухода западных брендов, но пока не смог завоевать популярность. В материале - разбор технических особенностей, нюансов эксплуатации и причин, по которым модель пока не стала массовой.Читать далее
-
08.06.2026, 20:15
Владельцы Tesla жалуются на сбои FSD: автопилот может привести к аварии даже на новых версиях
Несмотря на заявления о технологическом прорыве, владельцы Tesla продолжают сталкиваться с неожиданными авариями при использовании FSD и ASS. Новые инциденты показывают, что даже последние версии автопилота могут допускать опасные ошибки. Это важно учитывать всем, кто рассчитывает на полную автономию уже сегодня.Читать далее
-
08.06.2026, 20:11
BYD Song Plus EV: сколько реально стоит эксплуатация электрокроссовера
BYD Song Plus EV оказался заметно выгоднее бензиновых кроссоверов по затратам на энергию и обслуживание. Блогер провел детальный расчет расходов, а эксперты объяснили, почему электрокар может стать оптимальным выбором для экономных водителей уже сегодня.Читать далее
-
08.06.2026, 19:50
АвтоВАЗ продает сотни тысяч машин, но остается в долгах: причины и последствия
Несмотря на внушительный объем продаж Lada в 2025 году, АвтоВАЗ продолжает работать с крупными долгами и не рассчитывает выйти на чистую прибыль до 2028 года. Разбираемся, что мешает крупнейшему автопроизводителю России изменить финансовую ситуацию и как это влияет на рынок.Читать далее