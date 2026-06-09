Крыло будущего: как самолет NASA развивает скорость до 232 км/ч

NASA испытало новое крыло для самолетов: экономия топлива и снижение выбросов

NASA провело испытания инновационного крыла, способного снизить расход топлива на 10% для крупных авиалайнеров. Технология может изменить подход к проектированию гражданских самолетов и существенно повлиять на экономику авиаперевозок в ближайшие годы.

NASA провело испытания инновационного крыла, способного снизить расход топлива на 10% для крупных авиалайнеров. Технология может изменить подход к проектированию гражданских самолетов и существенно повлиять на экономику авиаперевозок в ближайшие годы.

Испытания новых крылатых технологий, проведённые НАСА, могут стать поворотным моментом для всей авиационной отрасли. Американское агентство протестировало трёхметровую модель на базе истребителя F-15, разогнав её по полосе до 231 км/ч. Эксперимент проводился на авиабазе Эдвардс в Калифорнии и фокусировался на схемах проверки CATNLF — ламинарного потока с ослабленным поперечным течением. Эта разработка направлена на достижение максимально плавного обтекания крыла воздухом, чтобы снизить сопротивление и уменьшить расход топлива.

В ходе испытаний модель крыла закрепили вертикально под фюзеляжем F-15, имитируя плавник. Первый этап прошёл на земле: самолёт разгонялся по полосе, а не взлетал. Внутри модели установлены датчики давления и температуры, которые фиксируют поведение воздушных потоков в пограничном слое. Это позволяет инженерам выявлять зоны возникновения завихрений и искать способы их устранения.

Экономический эффект от развития такой технологии может оказаться значительным. По расчётам НАСА, компьютерное моделирование Boeing 777 показало обеспечение снижения расхода топлива на 10%. Для одного лайнера это означает экономию в миллионы долларов в год. Майк Фредерик, руководитель проекта, отметил: «Даже небольшое улучшение аэродинамики приводит к заметному снижению расходов на мобильность и экономию электроэнергии. Ключ к успеху — особое профильное крыло, которое направляет воздушные массы параллельно, не допуская хаотичного движения».

Использование F-15 в качестве испытательного стенда оказалось гораздо дешевле, чем создание отдельного демонстрационного самолёта или переоборудование существующего лайнера. Такой подход позволяет НАСА инвестировать в разумные бюджеты и быстрее получать результаты. В России аналогичные исследования проводит Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) в рамках программы МС-21, однако масштабных аэродинамических лётных испытаний с использованием истребителей пока не проводилось.

Рост пассажиропотока и ужесточение экологических требований делают подобные разработки особенно актуальными. По прогнозам Международной организации по гражданской авиации, число пассажиров удвоится за 20 лет. Именно поэтому технологии, снижающие расход топлива и выбросы, становятся приоритетом для отрасли. НАСА учитывает, что разработки пригодятся и для будущих сверхзвуковых лайнеров.

Ламинаризация обтекания — это технология, позволяющая постепенно уменьшать трение воздуха о поверхность крыла, что особенно важно для дозвуковых самолётов. Внедрение таких решений может не только снизить расходы на авиабилеты, но и сделать полёты более экологичными. Если тенденция сохранится, в ближайшие годы можно ожидать появления новых моделей самолётов с улучшенными аэродинамическими характеристиками.

Стоит отметить, что в мировой практике подобные инновации часто становятся катализатором развития соответствующих отраслей. Например, недавняя отправка сегментов ускорителей SLS для миссии «Артемида III» также приводит к тому, что новые инженерные решения влияют на весь сектор — подробнее об этом можно узнать в материале о подготовке к запуску лунной миссии «Артемида III» .