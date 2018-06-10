10 июня 2018, 17:27
NASA изобретает колесо
Американское космическое агентство NASA разрабатывает безвоздушные шины для изучения и колонизации других планет. Последняя разработка ученых, получившая название Superelastic Tire, изготовлена из сплавов, которые обладают памятью формы.
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Поэтому решено было применить сплав, выполненный на основе стехиометрического никелерованного титана. Данный материал обладает памятью на атомном уровне. При больших нагрузках он меняется свою форму, а затем вновь восстанавливается до первоначального состояния.
Новый сплав способен переносить на порядок большие нагрузки. Он выдерживает 10% упругой деформации, тогда как у пружинной стали этот показатель равен 0,3-0,5%. Поэтому колеса для будущих «луноходов» будут изготавливать именно из такого сплава. Структура новой шины больше напоминает кольчугу, сплетенную из множества пружинок. Ей не страшны ни проколы, ни порезы, ни перепады температур или внутреннего давления. Сплав поддерживает неизменную жесткость шины и адаптируется под разные типы нагрузок и поверхностей. В дальнейшем новую технологию можно применять не только на космических, но и на обыкновенных земных вездеходах и внедорожниках.
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