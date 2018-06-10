10 июня 2018, 17:27

NASA изобретает колесо

Американское космическое агентство NASA разрабатывает безвоздушные шины для изучения и колонизации других планет. Последняя разработка ученых, получившая название Superelastic Tire, изготовлена из сплавов, которые обладают памятью формы.
^
NASA изобретает колесо
Ранее мы писали
В прошлом году на российском рынке было реализовано 41,5 млн шин - это на 16% больше, чем в 2016-м. Эксперты ...
Читать далее
Транспорт, который в будущем будет исследовать поверхность других планет, нельзя «обуть» в обычные шины. Специалисты NASA работают над проектом безвоздушных шин. Первоначально предлагалось использовать пружинную сталь. Но она сильно деформировалась при больших нагрузках. 

Поэтому решено было применить сплав, выполненный на основе стехиометрического никелерованного титана. Данный материал обладает памятью на атомном уровне. При больших нагрузках он меняется свою форму, а затем вновь восстанавливается до первоначального состояния.

Новый сплав способен переносить на порядок большие нагрузки. Он выдерживает 10% упругой деформации, тогда как у пружинной стали этот показатель равен 0,3-0,5%. Поэтому колеса для будущих «луноходов» будут изготавливать именно из такого сплава. Структура новой шины больше напоминает кольчугу, сплетенную из множества пружинок. Ей не страшны ни проколы, ни порезы, ни перепады температур или внутреннего давления. Сплав поддерживает неизменную жесткость шины и адаптируется под разные типы нагрузок и поверхностей. В дальнейшем новую технологию можно применять не только на космических, но и на обыкновенных земных вездеходах и внедорожниках.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Новости и статьи по теме
«Футбольные» магистрали СПб приведены в порядок. На окраинах - без перемен
09.06.2018, 12:30
Жизнь после реформы: как обучать водителей?
07.06.2018, 17:51
«Глас народа»: змея на капоте, или Время катапультироваться
07.06.2018, 11:39
На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок
06.06.2018, 17:26
В Череповце удвоят сборку минских тракторов и откроют дилерский центр МАЗ
06.06.2018, 09:32
Летом за машиной. Почему не стоит откладывать покупку
04.06.2018, 09:11
Новости и статьи по теме
«Футбольные» магистрали СПб приведены в порядок. На окраинах - без перемен
09.06.2018, 12:30
Жизнь после реформы: как обучать водителей?
07.06.2018, 17:51
«Глас народа»: змея на капоте, или Время катапультироваться
07.06.2018, 11:39
На трассе М-11 ввели в эксплуатацию новый 200-километровый участок
06.06.2018, 17:26
В Череповце удвоят сборку минских тракторов и откроют дилерский центр МАЗ
06.06.2018, 09:32
Летом за машиной. Почему не стоит откладывать покупку
04.06.2018, 09:11
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Aurore Auto | отзывы
Nissan - не надежная марка! Бережная эксплуатация, регулярные ТО и диагностики у официальных дилеров, с машины «сдували пылинки». И вот в один «прекрасный» момент на пробеге ВНИМАНИЕ 54 000 км «умирает» двигатель (цепи, клапана и т. д.) ТО и диагностика перед тем как умер двигатель делали в Аврора Авто ...
Василий Заец
Десятки автомобилей попали в ловушку на М-11
Вот, очередная статья нытика для нытиков. Какой здравомыслящий человек, поедет по только что открытой дороге без топлива? Вот таким и флаг в руки, пущай стоят.
Vasya
Покупка внедорожника.
| Кому: Анатолий Спиридонов Не соглашусь я с вами. Что касается автомобилей, то китайцы давно уже либо своё делают на совесть, либо становятся партнерами солидных америкосовских и европейских автопроизводителей. В моём Дунфене, движок из европы, коробка передач японская. Машина вместительная, проходимость ...
Гуня
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
Жизнь после реформы: как обучать водителей?
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
NASA изобретает колесо
{{material_123440}}Транспорт, который в будущем будет исследовать поверхность других планет, нельзя «обуть» в обычные шины. Специалисты NASA работают над проектом безвоздушных шин. Первоначально предлагалось использовать пружинную сталь. Но она сильно деформировалась при больших нагрузках. Поэтому решено было применить сплав, выполненный на основе стехиометрического никелерованного титана. Данный материал обладает памятью на атомном уровне. При больших нагрузках он меняется свою форму, а затем вновь восстанавливается до первоначального состояния.Новый сплав способен переносить на порядок большие нагрузки. Он выдерживает 10% упругой деформации, тогда как у пружинной стали этот показатель равен 0,3-0,5%. Поэтому колеса для будущих «луноходов» будут изготавливать именно из такого сплава. Структура новой шины больше напоминает кольчугу, сплетенную из множества пружинок. Ей не страшны ни проколы, ни порезы, ни перепады температур или внутреннего давления. Сплав поддерживает неизменную жесткость шины и адаптируется под разные типы нагрузок и поверхностей. В дальнейшем новую технологию можно применять не только на космических, но и на обыкновенных земных вездеходах и внедорожниках.
2018-06-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Мурманск Чебоксары Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG