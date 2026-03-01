Почему NASA отказалось от лунной посадки в Artemis 3 и как это повлияет на гонку с Китаем за освоение Луны

1 марта 2026, 20:03
NASA меняет планы: миссия Artemis 3 не высадит людей на Луну и может обойтись без Starship
NASA меняет планы: миссия Artemis 3 не высадит людей на Луну и может обойтись без Starship
NASA неожиданно пересмотрело стратегию лунной программы Artemis: теперь третий этап не предусматривает посадку на Луну, а ключевые цели могут измениться. Это решение может повлиять на сроки и расстановку сил в международной космической гонке.
NASA объявило о радикальных изменениях в своей лунной программе «Артемида», что стало неожиданностью для многих наблюдателей. Миссия «Артемида-3», которая ранее рассматривалась как первая после программы «Аполлон» возможность вернуть американских астронавтов на поверхность Луны, не будет включать посадку. Вместо высадки полет пройдет на низкой околоземной орбите, а основной акцент сместится на отработку новых технологий и взаимодействия между различными космическими аппаратами.
Это решение напрямую связано с тем, что разработка сверхтяжелой ракеты Starship компании SpaceX идет медленнее, чем ожидалось. Несмотря на успешные испытательные полеты, Starship пока не достиг орбиты в штатном режиме, и NASA не готово рисковать ключевой миссией, полагаясь только на одного подрядчика. В результате агентство открыло конкурс для других компаний, и теперь Blue Origin с ее лунным модулем Blue Moon может получить шанс выйти на передний план раньше, чем предполагалось.
Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, изначально должна была подключиться к программе только на этапе Artemis V, но теперь этот процесс может быть ускорен. Blue Origin уже приостановила свои туристические суборбитальные полеты, чтобы сосредоточиться на разработке пилотируемого лунного модуля. NASA, в свою очередь, стремится соблюсти баланс между подрядчиками и не хочет зависеть только от одной частной компании.
В обновленной архитектуре программы «Артемида» первая пилотируемая посадка на Луну теперь запланирована на миссию Artemis IV, которая может состояться не раньше 2028 года. Следующий возможный лунный десант — Artemis V — также перенесется на более поздний срок. NASA делает ставку на поэтапное развитие и увеличение частоты запусков, чтобы минимизировать риски и повысить надежность программы.
Еще один важный момент — сохранение текущей конфигурации ракеты Space Launch System в варианте Block I, вместо перехода на более мощную модификацию Block IB, как предполагалось ранее. Это позволит ускорить подготовку к новым миссиям и избежать дополнительных задержек, связанных с доработкой техники.
Главная цель NASA — создать устойчивое присутствие человека на Луне и на ее орбите в ближайшие 5–10 лет. При этом американское космическое агентство не скрывает, что стремится опередить Китай, который также активно разрабатывает свою лунную программу. Руководство NASA подчеркивает, что необходимо действовать быстрее, избегать проволочек и двигаться поэтапно, как это было во времена «Аполлона».
Таким образом, пересмотр плана Artemis III отражает не только технические и организационные сложности, но и растущую конкуренцию в освоении Луны. Борьба за лидерство обещает стать еще более напряженной: каждый новый успех или неудача будут иметь серьезные последствия для всей космической отрасли.
Похожие материалы
-
01.03.2026, 22:08
King Goat V2: электробайк с педалями, который разгоняется до 110 км/ч и вызывает вопросы
King Goat V2 - это не просто электробайк, а настоящий вызов привычным представлениям о городском транспорте. Его максимальная скорость и необычная конструкция уже привлекли внимание экспертов. Чем опасен такой транспорт и почему он вызывает споры - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 21:58
Какие автомобили в СССР были самыми доступными для обычных граждан
Эксперты проанализировали рынок автомобилей в СССР и выделили модели, которые стали символом доступности для миллионов. Почему именно эти машины оказались в центре внимания и как они повлияли на автокультуру страны - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 21:22
Ученые пересматривают выводы миссий Viking: могли ли мы упустить жизнь на Марсе
Пятьдесят лет назад миссии Viking впервые попытались найти признаки жизни на Марсе. Сегодня ученые ставят под сомнение старые выводы и считают, что данные могли быть неверно истолкованы. Это может изменить наше представление о Красной планете и будущем космических исследований.Читать далее
-
01.03.2026, 21:13
Недостатки китайских кроссоверов: реальные жалобы владельцев Chery, Geely и Haval
Популярность китайских кроссоверов в России растет, но вместе с ней увеличивается и число критических отзывов. Мы изучили, какие проблемы чаще всего отмечают владельцы Chery, Geely и Haval, и почему эти нюансы становятся важными при выборе нового автомобиля.Читать далее
-
01.03.2026, 21:05
Возвращение легенды: почему новой «Волге» будет трудно конкурировать с китайцами
В 2026 году на рынок выходят новые автомобили Volga с китайской технической базой. Это уже третья попытка возродить легендарный бренд, и эксперты обсуждают, какие цены позволят проекту стать успешным. Почему этот запуск важен для российского автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 20:30
Airbus ACH145 с интерьером от Mercedes-Benz: роскошь бизнес-класса на высоте 6 км
Airbus удивил рынок, интегрировав интерьер Mercedes-Benz в свой вертолет ACH145. Эта лимитированная модель стоимостью $10 млн обещает новый стандарт роскоши для деловых перелетов. Почему именно сейчас производители делают ставку на премиум-отделку и что это значит для будущего корпоративной авиации - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 20:21
Снегоболотоход «Бурлак» за 9 млн: машины для Арктики с комфортом дома
Снегоболотоход «Бурлак» - не просто транспорт, а полноценный дом на колесах для суровых условий Арктики. Машина рассчитана на 15 человек, оснащена кухней, санузлом и даже баней. Почему этот проект стал символом инженерной смелости - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 20:12
Haval Jolion: что скрывается за популярностью кроссовера на российском рынке
Haval Jolion уверенно удерживает лидерство среди иномарок в России, предлагая просторный салон, богатое оснащение и привлекательную цену. Но насколько оправданы его недостатки в эргономике и ходовой части? Разбираемся, почему этот кроссовер выбирают чаще других.Читать далее
-
01.03.2026, 19:54
Сколько реально стоит эксплуатация Ambertruck Work: анализ расходов по регионам России
Эксперты рассчитали, во сколько обходится содержание дизельного пикапа Ambertruck Work калининградской сборки в разных регионах страны. Анализ охватил ключевые статьи расходов и выявил существенные различия по регионам. Почему эти данные важны для будущих владельцев - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 19:31
Chevrolet Corvette Z06 2023 года не нашли покупателя за $95 000: дилер не уступил
Редкий Chevrolet Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом и эксклюзивной комплектацией не ушел с аукциона за $95 000. Дилер из Массачусетса отказался снижать цену, несмотря на изменившиеся тенденции на рынке. Эта ситуация отражает новые реалии для владельцев и покупателей спорткаров.Читать далее
Похожие материалы
-
01.03.2026, 22:08
King Goat V2: электробайк с педалями, который разгоняется до 110 км/ч и вызывает вопросы
King Goat V2 - это не просто электробайк, а настоящий вызов привычным представлениям о городском транспорте. Его максимальная скорость и необычная конструкция уже привлекли внимание экспертов. Чем опасен такой транспорт и почему он вызывает споры - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 21:58
Какие автомобили в СССР были самыми доступными для обычных граждан
Эксперты проанализировали рынок автомобилей в СССР и выделили модели, которые стали символом доступности для миллионов. Почему именно эти машины оказались в центре внимания и как они повлияли на автокультуру страны - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 21:22
Ученые пересматривают выводы миссий Viking: могли ли мы упустить жизнь на Марсе
Пятьдесят лет назад миссии Viking впервые попытались найти признаки жизни на Марсе. Сегодня ученые ставят под сомнение старые выводы и считают, что данные могли быть неверно истолкованы. Это может изменить наше представление о Красной планете и будущем космических исследований.Читать далее
-
01.03.2026, 21:13
Недостатки китайских кроссоверов: реальные жалобы владельцев Chery, Geely и Haval
Популярность китайских кроссоверов в России растет, но вместе с ней увеличивается и число критических отзывов. Мы изучили, какие проблемы чаще всего отмечают владельцы Chery, Geely и Haval, и почему эти нюансы становятся важными при выборе нового автомобиля.Читать далее
-
01.03.2026, 21:05
Возвращение легенды: почему новой «Волге» будет трудно конкурировать с китайцами
В 2026 году на рынок выходят новые автомобили Volga с китайской технической базой. Это уже третья попытка возродить легендарный бренд, и эксперты обсуждают, какие цены позволят проекту стать успешным. Почему этот запуск важен для российского автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 20:30
Airbus ACH145 с интерьером от Mercedes-Benz: роскошь бизнес-класса на высоте 6 км
Airbus удивил рынок, интегрировав интерьер Mercedes-Benz в свой вертолет ACH145. Эта лимитированная модель стоимостью $10 млн обещает новый стандарт роскоши для деловых перелетов. Почему именно сейчас производители делают ставку на премиум-отделку и что это значит для будущего корпоративной авиации - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 20:21
Снегоболотоход «Бурлак» за 9 млн: машины для Арктики с комфортом дома
Снегоболотоход «Бурлак» - не просто транспорт, а полноценный дом на колесах для суровых условий Арктики. Машина рассчитана на 15 человек, оснащена кухней, санузлом и даже баней. Почему этот проект стал символом инженерной смелости - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 20:12
Haval Jolion: что скрывается за популярностью кроссовера на российском рынке
Haval Jolion уверенно удерживает лидерство среди иномарок в России, предлагая просторный салон, богатое оснащение и привлекательную цену. Но насколько оправданы его недостатки в эргономике и ходовой части? Разбираемся, почему этот кроссовер выбирают чаще других.Читать далее
-
01.03.2026, 19:54
Сколько реально стоит эксплуатация Ambertruck Work: анализ расходов по регионам России
Эксперты рассчитали, во сколько обходится содержание дизельного пикапа Ambertruck Work калининградской сборки в разных регионах страны. Анализ охватил ключевые статьи расходов и выявил существенные различия по регионам. Почему эти данные важны для будущих владельцев - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 19:31
Chevrolet Corvette Z06 2023 года не нашли покупателя за $95 000: дилер не уступил
Редкий Chevrolet Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом и эксклюзивной комплектацией не ушел с аукциона за $95 000. Дилер из Массачусетса отказался снижать цену, несмотря на изменившиеся тенденции на рынке. Эта ситуация отражает новые реалии для владельцев и покупателей спорткаров.Читать далее