Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 20:03

NASA меняет планы: миссия Artemis 3 не высадит людей на Луну и может обойтись без Starship

Почему NASA отказалось от лунной посадки в Artemis 3 и как это повлияет на гонку с Китаем за освоение Луны

NASA неожиданно пересмотрело стратегию лунной программы Artemis: теперь третий этап не предусматривает посадку на Луну, а ключевые цели могут измениться. Это решение может повлиять на сроки и расстановку сил в международной космической гонке.

NASA объявило о радикальных изменениях в своей лунной программе «Артемида», что стало неожиданностью для многих наблюдателей. Миссия «Артемида-3», которая ранее рассматривалась как первая после программы «Аполлон» возможность вернуть американских астронавтов на поверхность Луны, не будет включать посадку. Вместо высадки полет пройдет на низкой околоземной орбите, а основной акцент сместится на отработку новых технологий и взаимодействия между различными космическими аппаратами.

Это решение напрямую связано с тем, что разработка сверхтяжелой ракеты Starship компании SpaceX идет медленнее, чем ожидалось. Несмотря на успешные испытательные полеты, Starship пока не достиг орбиты в штатном режиме, и NASA не готово рисковать ключевой миссией, полагаясь только на одного подрядчика. В результате агентство открыло конкурс для других компаний, и теперь Blue Origin с ее лунным модулем Blue Moon может получить шанс выйти на передний план раньше, чем предполагалось.

Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, изначально должна была подключиться к программе только на этапе Artemis V, но теперь этот процесс может быть ускорен. Blue Origin уже приостановила свои туристические суборбитальные полеты, чтобы сосредоточиться на разработке пилотируемого лунного модуля. NASA, в свою очередь, стремится соблюсти баланс между подрядчиками и не хочет зависеть только от одной частной компании.

В обновленной архитектуре программы «Артемида» первая пилотируемая посадка на Луну теперь запланирована на миссию Artemis IV, которая может состояться не раньше 2028 года. Следующий возможный лунный десант — Artemis V — также перенесется на более поздний срок. NASA делает ставку на поэтапное развитие и увеличение частоты запусков, чтобы минимизировать риски и повысить надежность программы.

Еще один важный момент — сохранение текущей конфигурации ракеты Space Launch System в варианте Block I, вместо перехода на более мощную модификацию Block IB, как предполагалось ранее. Это позволит ускорить подготовку к новым миссиям и избежать дополнительных задержек, связанных с доработкой техники.

Главная цель NASA — создать устойчивое присутствие человека на Луне и на ее орбите в ближайшие 5–10 лет. При этом американское космическое агентство не скрывает, что стремится опередить Китай, который также активно разрабатывает свою лунную программу. Руководство NASA подчеркивает, что необходимо действовать быстрее, избегать проволочек и двигаться поэтапно, как это было во времена «Аполлона».

Таким образом, пересмотр плана Artemis III отражает не только технические и организационные сложности, но и растущую конкуренцию в освоении Луны. Борьба за лидерство обещает стать еще более напряженной: каждый новый успех или неудача будут иметь серьезные последствия для всей космической отрасли.

