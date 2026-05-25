Как новые планы NASA повлияют на покорение Луны: мнение и прогноз экспертов

NASA меняет стратегию освоения Луны: ставка на базы и новые технологии

NASA пересматривает лунную программу: вместо орбитальной станции агентство сосредотачивается на создании инфраструктуры для длительного пребывания людей на поверхности Луны. Это решение может повлиять на глобальное распределение сил в космической гонке и ускорить подготовку к будущим миссиям на Марс.

NASA пересматривает лунную программу: вместо орбитальной станции агентство сосредотачивается на создании инфраструктуры для длительного пребывания людей на поверхности Луны. Это решение может повлиять на глобальное распределение сил в космической гонке и ускорить подготовку к будущим миссиям на Марс.

Резкое изменение курса NASA по лунной программе стало одной из самых обсуждаемых тем в мировой космической отрасли. Как сообщает The New York Times, американское агентство приняло решение временно приостановить проект орбитальной станции «Ворота» и направить основные ресурсы на обеспечение длительного пребывания людей непосредственно на поверхности Луны. Такой шаг может стать ключевым для будущего освоения спутника Земли и подготовки к пилотируемым миссиям на Марс.

Вместо международных соглашений и затрат на строительство станции на орбите, NASA делает ставку на создание лунной базы, где планирует использовать местные ресурсы, включая реголит, для возведения жилья и объектов жизнеобеспечения. На эти цели может быть выделено до 20 миллиардов долларов. В числе приоритетов — разработка транспортных систем, например, автоматических «лунных поездов» для перевозки грузов между объектами на поверхности.

Эксперты отмечают, что новая стратегия NASA выглядит более реалистичной и отвечает главной задаче — обеспечению постоянного присутствия человека на Луне. Такой подход открывает дополнительные возможности для научных исследований, добычи полезных ископаемых и отработки технологий, необходимых для будущих экспедиций на Марс. Постепенное наращивание присутствия — от роботизированных миссий до создания полуобитаемой базы — позволяет снизить риски и повысить эффективность освоения спутника.

Однако перемены происходят на фоне внутренних реформ в самом агентстве: сокращения финансирования, реструктуризации и необходимости оперативно реагировать на растущую конкуренцию со стороны Китая. Китайская лунная программа развивается быстрыми темпами, и разрыв с каждым годом может сокращаться. Временной фактор становится критическим: как заявил глава NASA Джаред Айзекман, «они могут успеть раньше, а недавний опыт показывает, что мы можем опоздать».

Для России и других стран изменения в международных программах космических исследований и стратегии NASA могут стать поводом пересмотреть собственные планы и найти новые формы сотрудничества. Важно помнить, что лунная база — это не только научный и технологический вызов, но и вопрос национального престижа, а также получения экономических выгод. Судя по текущим тенденциям, ближайшие годы начнут определять распределение ролей в освоении Луны и подготовке к следующему этапу — пилотируемым полетам на Марс.

В лунной гонке нельзя не отметить роль частных компаний. Например, недавние испытания Starship V3 компании SpaceX, несмотря на техническую сложность, уже значимы для реализации программы Artemis и коммерческих полетов. Более подробную информацию об этих испытаниях для будущих миссий можно узнать в соответствующем материале о запуске Starship V3 и его влиянии на лунные проекты .