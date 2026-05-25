Как новые планы NASA повлияют на покорение Луны: мнение и прогноз экспертов

25 мая 2026, 07:11
NASA меняет стратегию освоения Луны: ставка на базы и новые технологии
NASA меняет стратегию освоения Луны: ставка на базы и новые технологии
NASA пересматривает лунную программу: вместо орбитальной станции агентство сосредотачивается на создании инфраструктуры для длительного пребывания людей на поверхности Луны. Это решение может повлиять на глобальное распределение сил в космической гонке и ускорить подготовку к будущим миссиям на Марс.
Резкое изменение курса NASA по лунной программе стало одной из самых обсуждаемых тем в мировой космической отрасли. Как сообщает The New York Times, американское агентство приняло решение временно приостановить проект орбитальной станции «Ворота» и направить основные ресурсы на обеспечение длительного пребывания людей непосредственно на поверхности Луны. Такой шаг может стать ключевым для будущего освоения спутника Земли и подготовки к пилотируемым миссиям на Марс.
Вместо международных соглашений и затрат на строительство станции на орбите, NASA делает ставку на создание лунной базы, где планирует использовать местные ресурсы, включая реголит, для возведения жилья и объектов жизнеобеспечения. На эти цели может быть выделено до 20 миллиардов долларов. В числе приоритетов — разработка транспортных систем, например, автоматических «лунных поездов» для перевозки грузов между объектами на поверхности.
Эксперты отмечают, что новая стратегия NASA выглядит более реалистичной и отвечает главной задаче — обеспечению постоянного присутствия человека на Луне. Такой подход открывает дополнительные возможности для научных исследований, добычи полезных ископаемых и отработки технологий, необходимых для будущих экспедиций на Марс. Постепенное наращивание присутствия — от роботизированных миссий до создания полуобитаемой базы — позволяет снизить риски и повысить эффективность освоения спутника.
Однако перемены происходят на фоне внутренних реформ в самом агентстве: сокращения финансирования, реструктуризации и необходимости оперативно реагировать на растущую конкуренцию со стороны Китая. Китайская лунная программа развивается быстрыми темпами, и разрыв с каждым годом может сокращаться. Временной фактор становится критическим: как заявил глава NASA Джаред Айзекман, «они могут успеть раньше, а недавний опыт показывает, что мы можем опоздать».
Для России и других стран изменения в международных программах космических исследований и стратегии NASA могут стать поводом пересмотреть собственные планы и найти новые формы сотрудничества. Важно помнить, что лунная база — это не только научный и технологический вызов, но и вопрос национального престижа, а также получения экономических выгод. Судя по текущим тенденциям, ближайшие годы начнут определять распределение ролей в освоении Луны и подготовке к следующему этапу — пилотируемым полетам на Марс.
В лунной гонке нельзя не отметить роль частных компаний. Например, недавние испытания Starship V3 компании SpaceX, несмотря на техническую сложность, уже значимы для реализации программы Artemis и коммерческих полетов. Более подробную информацию об этих испытаниях для будущих миссий можно узнать в соответствующем материале о запуске Starship V3 и его влиянии на лунные проекты .
Похожие материалы
-
25.05.2026, 08:29
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
В Узбекистане начались продажи Kia K3, и это событие может изменить расстановку сил на рынке компактных седанов. Четыре комплектации, два двигателя, новые опции и заметный рост размеров - мало кто ожидал такого подхода. Какие плюсы и подводные камни скрывает новинка, и почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот автомобиль - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 07:44
Nordcross 001: альтернатива Volvo XC90 для России с премиальной платформой и ценой вдвое ниже
Nordcross 001 - кроссовер, созданный специально для российского рынка на базе платформы Volvo XC90. Модель предлагает премиальные опции, просторный салон и адаптацию под российские условия, но стоит вдвое дешевле шведского аналога. Разбираемся, чем он отличается и на что стоит обратить внимание.Читать далее
-
25.05.2026, 07:41
ГИБДД оставит за собой оформление штрафов с камер: регионы не получат новые полномочия
В России отменили передачу регионам полномочий по администрированию штрафов с дорожных камер. Госавтоинспекция продолжит контролировать этот процесс. Почему власти отказались от изменений, какие последствия ждут водителей и что изменилось в законе - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 07:24
Renault Duster с пробегом: на что обратить внимание при покупке и эксплуатации
Renault Duster первого поколения по-прежнему востребован на вторичном рынке, но покупка такого кроссовера требует внимательного подхода. Какие проблемы встречаются чаще всего, как определить состояние машины и стоит ли переплачивать за рестайлинг - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 07:24
Omoda C5 официально включили в список разрешенных для такси автомобилей в России
В России расширили перечень автомобилей, которые можно использовать в такси: теперь в него вошла модель Omoda C5. Это решение может повлиять на рынок перевозок и обновление автопарка. Мало кто знает, что новые правила открывают дополнительные возможности для водителей и компаний. Какие еще изменения ждут отрасль - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 06:54
Lada Azimut: первый турбомотор и автоматическая коробка в истории АвтоВАЗа
АвтоВАЗ готовит к запуску Lada Azimut с уникальным турбированным двигателем и классическим автоматом - впервые для бренда. Это решение может изменить расстановку сил среди российских кроссоверов и усилить позиции отечественного автопрома.Читать далее
-
24.05.2026, 18:50
Suzuki Jimny 5D: рамный внедорожник с АКПП и 4x4 для российских дорог
Пятидверный Suzuki Jimny с рамной конструкцией, классическим автоматом и полным приводом стал неожиданным ответом на запросы российских водителей, ищущих надежный внедорожник для сложных условий. Но доступен ли он большинству - вопрос открытый.Читать далее
-
24.05.2026, 18:24
Haval Jolion и Renault Duster: что важнее - комфорт или проходимость в 2026 году
Эксперты провели детальный тест Haval Jolion и Renault Duster в условиях города и вне дорог. Результаты оказались неожиданными: выяснилось, какой кроссовер лучше подходит для российских реалий и почему выбор между ними в 2026 году стал особенно непростым.Читать далее
-
24.05.2026, 16:39
Пять самых доступных российских кроссоверов: цены до 2,5 млн рублей
В России появились новые бюджетные кроссоверы. Эксперты выбрали пять самых доступных моделей. Узнайте, что входит в базовые комплектации. Сравните характеристики и цены.Читать далее
-
24.05.2026, 16:28
В Мурманске построят современную верфь для маломерных судов к 2031 году
В Мурманске появится новый производственный объект. Проект реализует крупная компания. Ожидаются значительные инвестиции. Запуск намечен на ближайшие годы.Читать далее
Похожие материалы
-
25.05.2026, 08:29
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
В Узбекистане начались продажи Kia K3, и это событие может изменить расстановку сил на рынке компактных седанов. Четыре комплектации, два двигателя, новые опции и заметный рост размеров - мало кто ожидал такого подхода. Какие плюсы и подводные камни скрывает новинка, и почему именно сейчас стоит обратить внимание на этот автомобиль - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 07:44
Nordcross 001: альтернатива Volvo XC90 для России с премиальной платформой и ценой вдвое ниже
Nordcross 001 - кроссовер, созданный специально для российского рынка на базе платформы Volvo XC90. Модель предлагает премиальные опции, просторный салон и адаптацию под российские условия, но стоит вдвое дешевле шведского аналога. Разбираемся, чем он отличается и на что стоит обратить внимание.Читать далее
-
25.05.2026, 07:41
ГИБДД оставит за собой оформление штрафов с камер: регионы не получат новые полномочия
В России отменили передачу регионам полномочий по администрированию штрафов с дорожных камер. Госавтоинспекция продолжит контролировать этот процесс. Почему власти отказались от изменений, какие последствия ждут водителей и что изменилось в законе - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.05.2026, 07:24
Renault Duster с пробегом: на что обратить внимание при покупке и эксплуатации
Renault Duster первого поколения по-прежнему востребован на вторичном рынке, но покупка такого кроссовера требует внимательного подхода. Какие проблемы встречаются чаще всего, как определить состояние машины и стоит ли переплачивать за рестайлинг - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.05.2026, 07:24
Omoda C5 официально включили в список разрешенных для такси автомобилей в России
В России расширили перечень автомобилей, которые можно использовать в такси: теперь в него вошла модель Omoda C5. Это решение может повлиять на рынок перевозок и обновление автопарка. Мало кто знает, что новые правила открывают дополнительные возможности для водителей и компаний. Какие еще изменения ждут отрасль - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
25.05.2026, 06:54
Lada Azimut: первый турбомотор и автоматическая коробка в истории АвтоВАЗа
АвтоВАЗ готовит к запуску Lada Azimut с уникальным турбированным двигателем и классическим автоматом - впервые для бренда. Это решение может изменить расстановку сил среди российских кроссоверов и усилить позиции отечественного автопрома.Читать далее
-
24.05.2026, 18:50
Suzuki Jimny 5D: рамный внедорожник с АКПП и 4x4 для российских дорог
Пятидверный Suzuki Jimny с рамной конструкцией, классическим автоматом и полным приводом стал неожиданным ответом на запросы российских водителей, ищущих надежный внедорожник для сложных условий. Но доступен ли он большинству - вопрос открытый.Читать далее
-
24.05.2026, 18:24
Haval Jolion и Renault Duster: что важнее - комфорт или проходимость в 2026 году
Эксперты провели детальный тест Haval Jolion и Renault Duster в условиях города и вне дорог. Результаты оказались неожиданными: выяснилось, какой кроссовер лучше подходит для российских реалий и почему выбор между ними в 2026 году стал особенно непростым.Читать далее
-
24.05.2026, 16:39
Пять самых доступных российских кроссоверов: цены до 2,5 млн рублей
В России появились новые бюджетные кроссоверы. Эксперты выбрали пять самых доступных моделей. Узнайте, что входит в базовые комплектации. Сравните характеристики и цены.Читать далее
-
24.05.2026, 16:28
В Мурманске построят современную верфь для маломерных судов к 2031 году
В Мурманске появится новый производственный объект. Проект реализует крупная компания. Ожидаются значительные инвестиции. Запуск намечен на ближайшие годы.Читать далее