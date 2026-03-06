Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

6 марта 2026, 19:38

NASA меняет стратегию: высадка на Луну откладывается до 2028 года

Высадка на Луну откладывается: НАСА называет новые сроки программы «Артемида» — в чем причина

NASA официально пересмотрело сроки реализации лунной программы: первая высадка экипажа на поверхность Луны теперь ожидается не ранее 2028 года. Агентство сосредотачивается на испытаниях и проверке новых систем, чтобы минимизировать риски и усилить позиции на фоне растущей конкуренции в космической отрасли.

NASA официально пересмотрело сроки реализации лунной программы: первая высадка экипажа на поверхность Луны теперь ожидается не ранее 2028 года. Агентство сосредотачивается на испытаниях и проверке новых систем, чтобы минимизировать риски и усилить позиции на фоне растущей конкуренции в космической отрасли.

Решение НАСА о переносе высадки астронавтов на Луну на 2028 год стало одним из самых обсуждаемых событий в мировой космической индустрии. Такой шаг не только меняет планы агентства, но и создает новую реальность, где техническая надежность, политическая воля и международная конкуренция переплетаются в гонке за освоение спутника Земли. Теперь приоритетом становятся испытательные полеты и отработка ключевых технологий, без которых невозможно обеспечить безопасность и успех будущих миссий.

На конференции в Космическом центре Кеннеди представители НАСА подробно рассказали прессе о современном состоянии программы «Артемида». В частности, внимание было уделено подготовке к запуску миссии «Артемида II». Двадцать пятого февраля сверхтяжелая ракета SLS с кораблем «Орион» была возвращена в монтажный корпус для устранения неполадок в системе подачи гелия разгонного блока. После завершения ремонта ракету вновь доставят на стартовую площадку 39B, а сам облёт Луны с участием четырёх астронавтов предварительно запланирован на апрель.

Согласно обновленному плану, миссия «Артемида III», которая ранее рассматривалась как первая высадка на Луну в 2027 году, теперь пройдет на околоземной орбите. Экипажу предстоит провести стыковку с коммерческими лунными посадочными модулями SpaceX и Blue Origin, протестировать системы жизнеобеспечения, связи и двигательные установки, а также опробовать новые скафандры для работы в открытом космосе. Непосредственная высадка на Луну теперь перенесена на миссию «Артемида IV», запланированную на 2028 год.

Руководство НАСА приняло решение сохранить для всех полетов базовую конфигурацию ракеты SLS и корабля «Орион» в версии Block 1, отказавшись от промежуточных модификаций. Заместитель администратора НАСА Амит Кшатрия отметил, что агентству необходимо летать так, как оно уже летало, и что всякий последующий шаг к посадке является пошаговым расширением возможностей, где каждый этап представляет собой определенный прогресс, но не создает неоправданных рисков.

Администратор агентства Джаред Айзекман заявил, что все решения принимаются с учетом расширения международной конкуренции в космосе. По его словам, конкуренция со стороны главного геополитического противника усиливается с каждым днем, поэтому нужно двигаться быстрее, сводить задержки к минимуму и достигать поставленных целей. Одновременно НАСА намерено усилить собственные инженерные достижения и сформировать площадку для совместной работы с подрядчиками на местах.

Таким образом, перенос сроков высадки на Луну — это не просто техническая корректировка, а стратегический шаг, который должен обеспечить лидерство НАСА в новой фазе освоения космоса. Агентство делает ставку на надежность, стабильность и технологическое превосходство, чтобы не уступить свои позиции в условиях растущей конкуренции.

