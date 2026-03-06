Высадка на Луну откладывается: НАСА называет новые сроки программы «Артемида» — в чем причина

6 марта 2026, 19:38
NASA меняет стратегию: высадка на Луну откладывается до 2028 года
NASA меняет стратегию: высадка на Луну откладывается до 2028 года
NASA официально пересмотрело сроки реализации лунной программы: первая высадка экипажа на поверхность Луны теперь ожидается не ранее 2028 года. Агентство сосредотачивается на испытаниях и проверке новых систем, чтобы минимизировать риски и усилить позиции на фоне растущей конкуренции в космической отрасли.
Похожие материалы
-
07.03.2026, 21:08
VanCraft Allterra: Брутальный дом на колесах для тех, кто не ищет компромиссов
VanCraft Allterra - это не просто очередной автодом, а пример того, как современные технологии и продуманный дизайн меняют представление о путешествиях. В условиях растущего спроса на мобильные дома, эта модель выделяется сочетанием проходимости и комфорта, что особенно актуально для тех, кто ищет не компромисс, а максимум возможностей.Читать далее
-
07.03.2026, 20:59
«Россети Северо-Запад» инвестируют 1,4 млрд рублей в новые счетчики для филиалов
Компания объявила о крупной закупке оборудования. Прием заявок открыт до марта 2026 года. Контракт оценивается в 1,4 млрд рублей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 20:52
На трассе «Нарва» столкнулись автобус и такси: число пострадавших увеличилось
В Волосовском районе произошло серьезное ДТП. Пострадали пассажиры автобуса и водитель такси. Обстоятельства аварии выясняются. Следите за развитием событий.Читать далее
-
07.03.2026, 20:38
В центре Петербурга снесут шесть зданий ради скоростной магистрали
В центре Петербурга стартует масштабная стройка. Шесть зданий исчезнут с карты города. Проект получил одобрение КГИОП. Горожан ждут перемены в привычном ландшафте.Читать далее
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 17:50
Ford отзывает более 849 тысяч Bronco и Edge из-за риска отключения мультимедиа
Ford объявил о масштабном отзыве внедорожников Bronco и Edge из-за риска перегрева модуля мультимедийной системы. Проблема может привести к временному отключению центрального экрана. Решение - обновление программного обеспечения. Важно знать, как это повлияет на безопасность и комфорт водителей.Читать далее
-
07.03.2026, 16:12
Porsche 935RS Tribute: концепт, который возвращает веру в классические моторы
В эпоху массового перехода на электромобили концепт Porsche 935RS Tribute неожиданно напомнил о силе и привлекательности классических бензиновых двигателей. Эксперты обсуждают, почему даже сегодня ICE остается в центре внимания автолюбителей и дизайнеров. Эта история - не просто о рендере, а о трендах и ошибках крупных автоконцернов.Читать далее
-
07.03.2026, 15:16
Независимость от SpaceX: в Германии разработали концепт многоразовой ракеты RLV C5
Немецкие специалисты провели независимый анализ Starship и выдвинули собственную концепцию тяжелой ракеты для Европы. Исследование выявило неожиданные детали о грузоподъемности и эффективности обеих систем. Почему это важно для будущего европейских космических программ - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
07.03.2026, 21:08
VanCraft Allterra: Брутальный дом на колесах для тех, кто не ищет компромиссов
VanCraft Allterra - это не просто очередной автодом, а пример того, как современные технологии и продуманный дизайн меняют представление о путешествиях. В условиях растущего спроса на мобильные дома, эта модель выделяется сочетанием проходимости и комфорта, что особенно актуально для тех, кто ищет не компромисс, а максимум возможностей.Читать далее
-
07.03.2026, 20:59
«Россети Северо-Запад» инвестируют 1,4 млрд рублей в новые счетчики для филиалов
Компания объявила о крупной закупке оборудования. Прием заявок открыт до марта 2026 года. Контракт оценивается в 1,4 млрд рублей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 20:52
На трассе «Нарва» столкнулись автобус и такси: число пострадавших увеличилось
В Волосовском районе произошло серьезное ДТП. Пострадали пассажиры автобуса и водитель такси. Обстоятельства аварии выясняются. Следите за развитием событий.Читать далее
-
07.03.2026, 20:38
В центре Петербурга снесут шесть зданий ради скоростной магистрали
В центре Петербурга стартует масштабная стройка. Шесть зданий исчезнут с карты города. Проект получил одобрение КГИОП. Горожан ждут перемены в привычном ландшафте.Читать далее
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 17:50
Ford отзывает более 849 тысяч Bronco и Edge из-за риска отключения мультимедиа
Ford объявил о масштабном отзыве внедорожников Bronco и Edge из-за риска перегрева модуля мультимедийной системы. Проблема может привести к временному отключению центрального экрана. Решение - обновление программного обеспечения. Важно знать, как это повлияет на безопасность и комфорт водителей.Читать далее
-
07.03.2026, 16:12
Porsche 935RS Tribute: концепт, который возвращает веру в классические моторы
В эпоху массового перехода на электромобили концепт Porsche 935RS Tribute неожиданно напомнил о силе и привлекательности классических бензиновых двигателей. Эксперты обсуждают, почему даже сегодня ICE остается в центре внимания автолюбителей и дизайнеров. Эта история - не просто о рендере, а о трендах и ошибках крупных автоконцернов.Читать далее
-
07.03.2026, 15:16
Независимость от SpaceX: в Германии разработали концепт многоразовой ракеты RLV C5
Немецкие специалисты провели независимый анализ Starship и выдвинули собственную концепцию тяжелой ракеты для Европы. Исследование выявило неожиданные детали о грузоподъемности и эффективности обеих систем. Почему это важно для будущего европейских космических программ - в нашем материале.Читать далее