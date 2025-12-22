Титан оказался не таким, как ожидали ученые — что теперь будет с миссией NASA

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 декабря 2025, 20:14

NASA может изменить планы по исследованию Титана из-за новых данных о его океане

NASA может изменить планы по исследованию Титана из-за новых данных о его океане

Титан оказался не таким, как ожидали ученые — что теперь будет с миссией NASA

NASA может изменить планы по исследованию Титана из-за новых данных о его океане

Титан - крупнейший спутник Сатурна, который долгое время считался одним из самых загадочных объектов Солнечной системы. Недавние открытия поставили под сомнение существование глобального океана под его поверхностью. Это может повлиять на будущие миссии NASA. Почему ученые пересматривают свои взгляды на Титан и что это значит для исследований?

Титан - крупнейший спутник Сатурна, который долгое время считался одним из самых загадочных объектов Солнечной системы. Недавние открытия поставили под сомнение существование глобального океана под его поверхностью. Это может повлиять на будущие миссии NASA. Почему ученые пересматривают свои взгляды на Титан и что это значит для исследований?

Титан, самый крупный спутник Сатурна, всегда привлекал внимание ученых благодаря своим необычным характеристикам. Его размеры даже превышают Меркурий, плотная атмосфера и загадочные ландшафты делают его одним из самых интересных объектов для изучения в Солнечной системе. Долгое время считалось, что под ледяной корой Титана скрывается глобальный океан, что сделало этот спутник, один из главных кандидатов на существование жизни за пределами Земли.

Однако последние исследования дали специалистам возможность пересмотреть свои представления о внутренней конструкции Титана. Новые данные, полученные с помощью анализа и моделирования гравитационных аномалий, указывают на то, что глобального океана под поверхностью спутника может не быть. Вместо этого ученые предполагают наличие отдельных подземных водоемов или даже полностью твердой структуры.

Эти выводы ставятся под вопрос о планах НАСА по отправке на Титан автоматической станции. Ранее предполагалось, что аппарат сможет обследовать подледный океан, проанализировать его состав и искать следы жизни. Теперь же, если океана не будет, миссия может потерять часть своих научных ценностей, а ее проблемы придется пересмотреть. Впрочем, даже в случае существования глобального водного резервуара Титан остаётся интересным объектом для изучения. Его атмосфера, состоящая из азота и метана, а также уникальные ландшафты с озерами и реками из углеводородов, продолжают интриговать ученых.

Напоминаем, что наиболее подробные данные о Титане были получены в ходе выполнения миссии Кассини-Гюйгенс, завершившейся в 2017 году. Затем зонд «Гюйгенс» впервые посадил на поверхность спутника и передал на Землю уникальные снимки и информацию о состоянии атмосферы и поверхности. Эти данные легли в основу плана по перспективному исследованию Титана, в том числе и миссии NASA Dragonfly.

Теперь, когда представление о внешней структуре Титана меняется, ученым предстоит заново оценить риски и возможности будущих экспедиций. Возможно, акцент будет смещен на изучение атмосферы и поверхности, а не на поиски подземного океана. В любом случае, Титан не перестает удивлять и вдохновлять, новое открытие лишь подогревает интерес к этому загадочному миру.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Тагил Екатеринбург Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться