32 км: НАСА показало шокирующий износ колес марсохода Curiosity после 14 лет работы в кратере Гейла

NASA опубликовало свежие снимки изношенных колес Curiosity после 14 лет на Марсе

На новых фотографиях NASA отчетливо видны трещины и деформации колес марсохода Curiosity, который уже почти 14 лет исследует поверхность Марса. Это наглядно демонстрирует, с какими испытаниями сталкивается техника в экстремальных условиях другой планеты и почему инженеры продолжают следить за состоянием аппарата.

На новых фотографиях NASA отчетливо видны трещины и деформации колес марсохода Curiosity, который уже почти 14 лет исследует поверхность Марса. Это наглядно демонстрирует, с какими испытаниями сталкивается техника в экстремальных условиях другой планеты и почему инженеры продолжают следить за состоянием аппарата.

Публикация новых фотографий колес марсохода вызвало интерес не только среди специалистов, но и в широком научном обществе. На снимках, размещенных на зонде НАСА, зафиксированы многочисленные трещины, разрывы и отверстия в металлических элементах . Это результат почти 14-летней работы в суровых условиях Марса, где острые камни и скалистый рельеф действительно проверяют технику на прочность.

Инженеры НАСА и Лаборатории реактивного движения (JPL) регулярно анализируют состояние ходовой части с помощью камеры, чтобы вовремя выявить серьезные повреждения. Несмотря на видимые дефекты, специалисты отмечают, что колеса продолжают выполнять свою функцию и позволяют Curiosity двигаться дальше. В сообщении агентства сказано, что даже при серьезных нагрузках марсоход сохраняет работоспособность.

Интересно, что общество уже настолько привыкло к ежедневным снимкам с Марса, что иногда забывает о масштабах инженерного достижения. Фотографии изношенных колес напоминают: за каждым кадром стоит сложная работа ученых и инженеров, а также постоянный риск для техники. К слову, исследования других миссий, например, оборудования MAVEN, также вносят вклад в понимание марсианских условий — подробнее о механизмах образования марсианских сияний можно узнать о материалах о новых открытиях в атмосфере Марса .

Износ колес — одна из основных технических сложностей для всех устройств, работающих на Марсе. Инженеры постоянно совершенствуют конструкции, чтобы увеличить срок службы техники. Опыт Curiosity позволяет делать выводы для будущих миссий, в том числе и для российских проектов, которые только готовятся к запуску. Важно помнить, что даже при значительных повреждениях, марсоход может продолжать работу, если своевременно проводить наблюдение и анализ состояния основных узлов.