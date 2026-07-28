32 км: НАСА показало шокирующий износ колес марсохода Curiosity после 14 лет работы в кратере Гейла

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 16:34

NASA опубликовало свежие снимки изношенных колес Curiosity после 14 лет на Марсе

NASA опубликовало свежие снимки изношенных колес Curiosity после 14 лет на Марсе

32 км: НАСА показало шокирующий износ колес марсохода Curiosity после 14 лет работы в кратере Гейла

NASA опубликовало свежие снимки изношенных колес Curiosity после 14 лет на Марсе

На новых фотографиях NASA отчетливо видны трещины и деформации колес марсохода Curiosity, который уже почти 14 лет исследует поверхность Марса. Это наглядно демонстрирует, с какими испытаниями сталкивается техника в экстремальных условиях другой планеты и почему инженеры продолжают следить за состоянием аппарата.

На новых фотографиях NASA отчетливо видны трещины и деформации колес марсохода Curiosity, который уже почти 14 лет исследует поверхность Марса. Это наглядно демонстрирует, с какими испытаниями сталкивается техника в экстремальных условиях другой планеты и почему инженеры продолжают следить за состоянием аппарата.

Публикация новых фотографий колес марсохода вызвало интерес не только среди специалистов, но и в широком научном обществе. На снимках, размещенных на зонде НАСА, зафиксированы многочисленные трещины, разрывы и отверстия в металлических элементах . Это результат почти 14-летней работы в суровых условиях Марса, где острые камни и скалистый рельеф действительно проверяют технику на прочность.

Инженеры НАСА и Лаборатории реактивного движения (JPL) регулярно анализируют состояние ходовой части с помощью камеры, чтобы вовремя выявить серьезные повреждения. Несмотря на видимые дефекты, специалисты отмечают, что колеса продолжают выполнять свою функцию и позволяют Curiosity двигаться дальше. В сообщении агентства сказано, что даже при серьезных нагрузках марсоход сохраняет работоспособность.

Интересно, что общество уже настолько привыкло к ежедневным снимкам с Марса, что иногда забывает о масштабах инженерного достижения. Фотографии изношенных колес напоминают: за каждым кадром стоит сложная работа ученых и инженеров, а также постоянный риск для техники. К слову, исследования других миссий, например, оборудования MAVEN, также вносят вклад в понимание марсианских условий — подробнее о механизмах образования марсианских сияний можно узнать о материалах о новых открытиях в атмосфере Марса .

Износ колес — одна из основных технических сложностей для всех устройств, работающих на Марсе. Инженеры постоянно совершенствуют конструкции, чтобы увеличить срок службы техники. Опыт Curiosity позволяет делать выводы для будущих миссий, в том числе и для российских проектов, которые только готовятся к запуску. Важно помнить, что даже при значительных повреждениях, марсоход может продолжать работу, если своевременно проводить наблюдение и анализ состояния основных узлов.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Владивосток Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться