32 км: НАСА показало шокирующий износ колес марсохода Curiosity после 14 лет работы в кратере Гейла

28 июля 2026, 16:34
NASA опубликовало свежие снимки изношенных колес Curiosity после 14 лет на Марсе
NASA опубликовало свежие снимки изношенных колес Curiosity после 14 лет на Марсе
На новых фотографиях NASA отчетливо видны трещины и деформации колес марсохода Curiosity, который уже почти 14 лет исследует поверхность Марса. Это наглядно демонстрирует, с какими испытаниями сталкивается техника в экстремальных условиях другой планеты и почему инженеры продолжают следить за состоянием аппарата.
Публикация новых фотографий колес марсохода вызвало интерес не только среди специалистов, но и в широком научном обществе. На снимках, размещенных на зонде НАСА, зафиксированы многочисленные трещины, разрывы и отверстия в металлических элементах . Это результат почти 14-летней работы в суровых условиях Марса, где острые камни и скалистый рельеф действительно проверяют технику на прочность.
Инженеры НАСА и Лаборатории реактивного движения (JPL) регулярно анализируют состояние ходовой части с помощью камеры, чтобы вовремя выявить серьезные повреждения. Несмотря на видимые дефекты, специалисты отмечают, что колеса продолжают выполнять свою функцию и позволяют Curiosity двигаться дальше. В сообщении агентства сказано, что даже при серьезных нагрузках марсоход сохраняет работоспособность.
Интересно, что общество уже настолько привыкло к ежедневным снимкам с Марса, что иногда забывает о масштабах инженерного достижения. Фотографии изношенных колес напоминают: за каждым кадром стоит сложная работа ученых и инженеров, а также постоянный риск для техники. К слову, исследования других миссий, например, оборудования MAVEN, также вносят вклад в понимание марсианских условий — подробнее о механизмах образования марсианских сияний можно узнать о материалах о новых открытиях в атмосфере Марса .
Износ колес — одна из основных технических сложностей для всех устройств, работающих на Марсе. Инженеры постоянно совершенствуют конструкции, чтобы увеличить срок службы техники. Опыт Curiosity позволяет делать выводы для будущих миссий, в том числе и для российских проектов, которые только готовятся к запуску. Важно помнить, что даже при значительных повреждениях, марсоход может продолжать работу, если своевременно проводить наблюдение и анализ состояния основных узлов.
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