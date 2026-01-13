Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

13 января 2026, 13:18

NASA раскрыла даты запуска и этапы подготовки миссии Artemis II к полету на Луну

Когда экипаж отправится к Луне — интрига сохраняется

NASA наконец-то обозначила временные рамки старта миссии Artemis II. Ожидание длилось долгие годы, но теперь все ближе к реальности. Возможные даты запуска растянуты на несколько месяцев. Подготовка идет по четкому графику, но интрига сохраняется. Какие сюрпризы преподнесет финальный этап?

Пожалуй, мало кто ожидал, что подготовка к следующему большому шагу в освоении Луны затянется настолько. Теперь, когда NASA официально объявила о финальных этапах подготовки миссии Artemis II, момент истины уже не за горами. Агентство обозначило ключевые шаги перед стартом и озвучило диапазон возможных дат запуска — с конца января до начала апреля. Это событие может стать одним из самых заметных в истории современной космонавтики.

Artemis II — второй этап программы по возвращению человека на Луну, но в отличие от первого беспилотного полета, теперь на борту корабля будут астронавты. Для специалистов и энтузиастов это настоящий прорыв, способный задать новый вектор лунным исследованиям на десятилетия вперед. Подготовка идет по выверенному сценарию: NASA тщательно проверяет все системы корабля и ракеты, а каждый этап — от тестирования оборудования до тренировок экипажа — расписан до мелочей. Однако в проектах такого масштаба всегда есть место неожиданностям, и даже малейшая техническая деталь может повлиять на сроки, сохраняя интригу до последнего.

Возможные даты запуска разбросаны на несколько месяцев из-за технических нюансов, погодных условий и необходимости согласования графиков наземных служб. NASA не спешит называть точный день, и такой подход оправдан: история космонавтики знает примеры, когда излишняя поспешность приводила к серьезным проблемам. Для экипажа этот полет станет испытанием — им предстоит проверить системы нового корабля и заложить фундамент для будущих экспедиций. В случае успеха миссия откроет путь к амбициозным проектам, включая строительство постоянной лунной базы.

Даже если старт будет перенесен, это не станет катастрофой — в таких программах важнее надежность, а не скорость. Опыт показывает, что лучше потратить дополнительное время на доработку, чем рисковать жизнями экипажа. Artemis II — это символ новой эры в освоении Луны и шанс для человечества сделать исторический шаг вперед. Точная дата старта пока остается загадкой, но ясно одно: впереди — событие, которое войдет в учебники истории.

