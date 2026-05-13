Гонка за Луну выходит на новый виток: NASA начало тренировки с макетом корабля Blue Origin в противовес SpaceX

NASA ускоряет подготовку к лунным миссиям с Blue Origin: новый этап гонки за Луну

В Хьюстон прибыл полноразмерный макет кабины Blue Moon Mark 2 от Blue Origin. NASA начинает тренировки экипажей для миссий Artemis, а конкуренция с SpaceX выходит на новый уровень. Почему это событие может изменить расстановку сил в лунной гонке - в нашем материале.

В США начался новый этап подготовки к возвращению человека на Луну: НАСА официально приступило к тренировкам астронавтов с использованием полноразмерного макета лунного корабля Blue Moon Mark 2 от Blue Origin. Этот шаг показывает, что агентство делает ставку сразу на двух игроков мирового уровня, чтобы не уступить лидерство в космической гонке.

В Космическом центре в Хьюстоне доставили 15-метровый прототип экипажной кабины Blue Moon Mark 2. Высота жилого отсека составляет около 4,6 метра, а полноценный посадочный аппарат вместе с баками и посадочными опорами достигнет 16 метров. Именно экипажная секция сейчас крайне важна для НАСА: на ней будут отрабатывать схемы высадки, проверять скафандры, связь с центром управления и имитацию выхода на поверхность Луны.

Blue Origin разрабатывает Blue Moon MK2 как прямого конкурента лунной версии Starship от SpaceX. Обе системы должны быть готовы к испытаниям к миссии Артемида III, запланированной на 2027 год, а полноценная высадка в рамках Артемиды IV намечена на 2028-й. Экипаж корабля «Орион» выходит на лунную орбиту, где пересаживается либо в Blue Moon, либо в Starship, после чего модуль возвращает астронавтов обратно.

Особое значение для Blue Origin имеет грузовой Blue Moon Mark 1, известный как Endurance. Этот аппарат станет испытательным полигоном для технологий, которые затем применят в пилотируемой версии MK2. «Эндюранс» уже прошла термовакуумные испытания в НАСА, а её первая беспилотная миссия запланирована на этот год и должна доказать способность системы мягко садиться на Луну.

У SpaceX тоже хватает сложностей: лунная версия Starship напрямую зависит от сверхтяжелой ракеты Starship V3, которая пока не достигла полноценного орбитального полёта. Кроме того, компании Илона Маска предстоит наладить регулярные дозаправки на орбите, без чего Starship не сможет добраться до Луны.

Аналогичные задачи стоят и перед Blue Origin: их лунные корабли будут запускаться на ракете Нью-Гленн, но и эта программа столкнулась с трудностями. После апрельского запуска Федеральное управление гражданской авиации США временно приостановило полёты Нью-Гленна из-за вывода спутника на неправильную орбиту.

Тем не менее, НАСА исходит из серьёзности намерений: начало тренировок с полноразмерным прототипом Blue Moon Mark 2 означает, что система уже интегрирована в реальные сценарии миссии Artemis.

Агентство поддерживает сразу две независимые программы лунной посадки, чтобы не зависеть от одного подрядчика и не уступить инициативу Китаю, который также активно развивает свою лунную программу.

Для Blue Origin и SpaceX это шанс войти в историю как первая частная компания, доставившая людей на поверхность Луны.