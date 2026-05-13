Гонка за Луну выходит на новый виток: NASA начало тренировки с макетом корабля Blue Origin в противовес SpaceX

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 08:45

NASA ускоряет подготовку к лунным миссиям с Blue Origin: новый этап гонки за Луну

NASA ускоряет подготовку к лунным миссиям с Blue Origin: новый этап гонки за Луну

Гонка за Луну выходит на новый виток: NASA начало тренировки с макетом корабля Blue Origin в противовес SpaceX

NASA ускоряет подготовку к лунным миссиям с Blue Origin: новый этап гонки за Луну

В Хьюстон прибыл полноразмерный макет кабины Blue Moon Mark 2 от Blue Origin. NASA начинает тренировки экипажей для миссий Artemis, а конкуренция с SpaceX выходит на новый уровень. Почему это событие может изменить расстановку сил в лунной гонке - в нашем материале.

В Хьюстон прибыл полноразмерный макет кабины Blue Moon Mark 2 от Blue Origin. NASA начинает тренировки экипажей для миссий Artemis, а конкуренция с SpaceX выходит на новый уровень. Почему это событие может изменить расстановку сил в лунной гонке - в нашем материале.

В США начался новый этап подготовки к возвращению человека на Луну: НАСА официально приступило к тренировкам астронавтов с использованием полноразмерного макета лунного корабля Blue Moon Mark 2 от Blue Origin. Этот шаг показывает, что агентство делает ставку сразу на двух игроков мирового уровня, чтобы не уступить лидерство в космической гонке.

В Космическом центре в Хьюстоне доставили 15-метровый прототип экипажной кабины Blue Moon Mark 2. Высота жилого отсека составляет около 4,6 метра, а полноценный посадочный аппарат вместе с баками и посадочными опорами достигнет 16 метров. Именно экипажная секция сейчас крайне важна для НАСА: на ней будут отрабатывать схемы высадки, проверять скафандры, связь с центром управления и имитацию выхода на поверхность Луны.

Blue Origin разрабатывает Blue Moon MK2 как прямого конкурента лунной версии Starship от SpaceX. Обе системы должны быть готовы к испытаниям к миссии Артемида III, запланированной на 2027 год, а полноценная высадка в рамках Артемиды IV намечена на 2028-й. Экипаж корабля «Орион» выходит на лунную орбиту, где пересаживается либо в Blue Moon, либо в Starship, после чего модуль возвращает астронавтов обратно.

Особое значение для Blue Origin имеет грузовой Blue Moon Mark 1, известный как Endurance. Этот аппарат станет испытательным полигоном для технологий, которые затем применят в пилотируемой версии MK2. «Эндюранс» уже прошла термовакуумные испытания в НАСА, а её первая беспилотная миссия запланирована на этот год и должна доказать способность системы мягко садиться на Луну.

У SpaceX тоже хватает сложностей: лунная версия Starship напрямую зависит от сверхтяжелой ракеты Starship V3, которая пока не достигла полноценного орбитального полёта. Кроме того, компании Илона Маска предстоит наладить регулярные дозаправки на орбите, без чего Starship не сможет добраться до Луны.

Аналогичные задачи стоят и перед Blue Origin: их лунные корабли будут запускаться на ракете Нью-Гленн, но и эта программа столкнулась с трудностями. После апрельского запуска Федеральное управление гражданской авиации США временно приостановило полёты Нью-Гленна из-за вывода спутника на неправильную орбиту.

Тем не менее, НАСА исходит из серьёзности намерений: начало тренировок с полноразмерным прототипом Blue Moon Mark 2 означает, что система уже интегрирована в реальные сценарии миссии Artemis.

Агентство поддерживает сразу две независимые программы лунной посадки, чтобы не зависеть от одного подрядчика и не уступить инициативу Китаю, который также активно развивает свою лунную программу.

Для Blue Origin и SpaceX это шанс войти в историю как первая частная компания, доставившая людей на поверхность Луны.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Владивосток Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться