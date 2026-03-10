Солнечная система уже не будет прежней — NASA впервые изменило орбиты небесных тел

10 марта 2026, 04:50
Успех миссии DART: Человечество впервые изменило орбиту небесного тела
Успех миссии DART: Человечество впервые изменило орбиту небесного тела
Впервые в истории человечество смогло изменить орбиту астероидной системы вокруг Солнца. Миссия DART от NASA не только продемонстрировала возможности защиты Земли, но и открыла новую страницу в управлении космическими угрозами. Почему это событие уже называют поворотным моментом для всей Солнечной системы - в нашем материале.
В сентябре 2022 года в Солнечной системе произошло событие, еще недавно казавшееся фантастикой: НАСА реализовало миссию DART (Double Asteroid Redirection Test). В ходе этого эксперимента космический аппарат массой 570 килограммов на огромной скорости врезался в астероид Диморф — небольшой спутник более крупного астероида Дидим. Главная задача заключалась в том, чтобы с помощью кинетического удара проверить, можно ли изменить траекторию потенциально опасного объекта, угрожающего Земле.
Результаты превзошли все ожидания. Период обращения Диморфа вокруг Дидима сократился сразу на 33 минуты, тогда как ученые прогнозировали изменение всего в 7–10 минут. Мощный удар вызвал колоссальный выброс обломков, который усилил передачу импульса астероиду. Однако самое неожиданное было впереди: последствия столкновения оказались масштабнее, чем предполагали даже специалисты.
Согласно свежим научным данным, воздействие зонда изменило не только внутренние параметры орбиты двойной системы астероидов, но и их общее движение вокруг Солнца. Это означает, что человечество впервые в своей истории внесло реальные изменения в гравитационную архитектуру Солнечной системы.
По расчетам ученых, скорость движения системы Дидим-Диморф по гелиоцентрической орбите (вокруг Солнца) уменьшилась на 11,7 ± 1,3 микрометра в секунду, что эквивалентно примерно 42 миллиметрам в час. Радиус орбиты сократился на 0,72–2,36 километра, а за десятилетие прогнозируемое смещение может составить почти 3,7 километра. Грубо говоря, орбита астероидной пары начала сжиматься, и система стала чуть ближе к Солнцу, следуя по новой траектории.
Подтверждение этих изменений стало возможным благодаря огромному массиву данных: 22 наблюдения покрытия звезд астероидами, почти 6 тысяч наземных измерений, телеметрия с самого аппарата DART и точные радиолокационные замеры. Статистический анализ не оставил сомнений — часть импульса от удара и выброса обломков передалась центру масс всей системы, что и вызвало отклонение ее гелиоцентрической траектории.
Это открытие имеет принципиальное значение для планетарной защиты. Теперь доказано: при раннем обнаружении угрозы даже такой кинетический удар способен скорректировать орбиту астероида, чтобы избежать столкновения с Землей. Подобный подход может стать основой для будущих стратегий защиты планеты.
В ближайшие годы к системе Дидим-Диморф отправится миссия Европейского космического агентства (ESA) — Hera («Гера»). Она позволит изучить последствия удара непосредственно на месте: уточнить параметры кратера, исследовать состав выброшенного материала и детально изучить структуру астероидов. Эти данные необходимы для уточнения математических моделей и оценки эффективности будущих миссий по отклонению опасных объектов.
Как сообщает Science Alert, это вмешательство в движение небесных тел — не просто научный эксперимент, а первый шаг к активному управлению космическими рисками. Солнечная система действительно уже не будет прежней: в ней впервые появились изменения, внесенные человеческой рукой.
Похожие материалы
-
09.03.2026, 18:07
Автодом на базе ВИС 234600: проходимость и комфорт для путешествий в любое время года
Автодом на базе ВИС 234600 - это сочетание высокой проходимости и продуманного уюта для двоих. Модель выделяется автономностью, современным оснащением и возможностью адаптации под индивидуальные запросы. Почему этот вариант становится все более востребованным среди путешественников - в материале.Читать далее
-
09.03.2026, 16:11
Японский eVTOL SkyDrive выходит на финишную прямую сертификации для мирового рынка
SkyDrive, поддерживаемый Suzuki, близок к получению сертификации для eVTOL, что может изменить рынок воздушной мобильности. Одновременное продвижение в Японии и США открывает новые горизонты для глобального внедрения. Эксперты отмечают, что это событие способно повлиять на развитие отрасли и конкуренцию среди производителей.Читать далее
-
09.03.2026, 13:08
Канадский Helio O3: новый взгляд на семейные автопутешествия и компактные дома на колесах
Helio O3 выходит на рынок с обновленным корпусом и улучшенной эргономикой, предлагая новые решения для семейных поездок. Производитель сделал ставку на легкость, аэродинамику и автономность, что особенно актуально для путешествий в любое время года. Почему этот кемпер может изменить представление о мобильном доме - в нашем материале.Читать далее
-
09.03.2026, 09:25
В Москве показали новый плацкарт: больше мест, шире полки, новые стандарты комфорта
В столице презентовали макет плацкартного вагона нового поколения: увеличенные полки, больше пассажирских мест и дополнительные удобства. Это решение может изменить привычные поездки на дальние расстояния и задать новый стандарт комфорта для российских железных дорог.Читать далее
-
09.03.2026, 08:22
Возвращение «Волги»: почему ставка на Geely Monjaro — это прагматичный выбор, а не ностальгия
На российском рынке стартует выпуск новой «Волги К50», построенной на базе Geely Monjaro. Производитель обещает локализацию и массовое производство, а эксперты анализируют перспективы и возможные сложности. Почему этот проект вызывает столько внимания - в нашем материале.Читать далее
-
09.03.2026, 06:39
АЗЛК-2144 «Истра»: советский концепт, который мог изменить мировой автопром
АЗЛК-2144 «Истра» - концепт-кар, который в 1985 году предвосхитил современные тренды: алюминиевый кузов, сенсорное управление, проекционный дисплей и многотопливный двигатель. Почему этот проект так и не стал серийным и что он значит для российского автопрома сегодня?Читать далее
-
08.03.2026, 23:02
Rossmonster Transit Escape: новый стандарт автономных внедорожных кемперов 2026 года
Rossmonster Transit Escape - это не просто очередной кемпер, а пример того, как современные технологии и инженерные решения позволяют создать по-настоящему автономный и проходимый дом на колесах. В условиях растущего спроса на мобильные путешествия такие проекты становятся особенно актуальными для российских автолюбителей.Читать далее
-
08.03.2026, 22:07
Задержка «Артемиды II» вновь разожгла интерес к старым лунным теориям
Вокруг задержки миссии Artemis II разгораются споры: одни обсуждают технические сложности NASA, другие вспоминают загадочные истории о находках на Луне в 1969 году. Почему эти вопросы вновь стали актуальны и как они влияют на доверие к космическим программам сегодня - в нашем материале.Читать далее
-
08.03.2026, 19:12
Venus: новый дом на колесах для путешествий - компактность, комфорт и свобода
Camper van Venus - это не просто очередная новинка среди домов на колесах. Модель сочетает в себе маневренность, экономичность и продуманный комфорт, что делает ее актуальной для тех, кто ищет свободу передвижения без потери уюта. Эксперты отмечают, что спрос на такие решения растет, а конкуренция среди производителей усиливается.Читать далее
-
08.03.2026, 15:12
Kunu Camper: как компактный фургон превращается в полноценную квартиру на колесах
Современные решения для переоборудования фургонов позволяют получить не просто транспорт, а настоящий мобильный дом с продуманной эргономикой. В условиях роста интереса к автопутешествиям такие проекты становятся особенно актуальными. Эксперты отмечают, что грамотная организация внутреннего пространства способна изменить представление о комфорте в дороге.Читать далее
Похожие материалы
-
09.03.2026, 18:07
Автодом на базе ВИС 234600: проходимость и комфорт для путешествий в любое время года
Автодом на базе ВИС 234600 - это сочетание высокой проходимости и продуманного уюта для двоих. Модель выделяется автономностью, современным оснащением и возможностью адаптации под индивидуальные запросы. Почему этот вариант становится все более востребованным среди путешественников - в материале.Читать далее
-
09.03.2026, 16:11
Японский eVTOL SkyDrive выходит на финишную прямую сертификации для мирового рынка
SkyDrive, поддерживаемый Suzuki, близок к получению сертификации для eVTOL, что может изменить рынок воздушной мобильности. Одновременное продвижение в Японии и США открывает новые горизонты для глобального внедрения. Эксперты отмечают, что это событие способно повлиять на развитие отрасли и конкуренцию среди производителей.Читать далее
-
09.03.2026, 13:08
Канадский Helio O3: новый взгляд на семейные автопутешествия и компактные дома на колесах
Helio O3 выходит на рынок с обновленным корпусом и улучшенной эргономикой, предлагая новые решения для семейных поездок. Производитель сделал ставку на легкость, аэродинамику и автономность, что особенно актуально для путешествий в любое время года. Почему этот кемпер может изменить представление о мобильном доме - в нашем материале.Читать далее
-
09.03.2026, 09:25
В Москве показали новый плацкарт: больше мест, шире полки, новые стандарты комфорта
В столице презентовали макет плацкартного вагона нового поколения: увеличенные полки, больше пассажирских мест и дополнительные удобства. Это решение может изменить привычные поездки на дальние расстояния и задать новый стандарт комфорта для российских железных дорог.Читать далее
-
09.03.2026, 08:22
Возвращение «Волги»: почему ставка на Geely Monjaro — это прагматичный выбор, а не ностальгия
На российском рынке стартует выпуск новой «Волги К50», построенной на базе Geely Monjaro. Производитель обещает локализацию и массовое производство, а эксперты анализируют перспективы и возможные сложности. Почему этот проект вызывает столько внимания - в нашем материале.Читать далее
-
09.03.2026, 06:39
АЗЛК-2144 «Истра»: советский концепт, который мог изменить мировой автопром
АЗЛК-2144 «Истра» - концепт-кар, который в 1985 году предвосхитил современные тренды: алюминиевый кузов, сенсорное управление, проекционный дисплей и многотопливный двигатель. Почему этот проект так и не стал серийным и что он значит для российского автопрома сегодня?Читать далее
-
08.03.2026, 23:02
Rossmonster Transit Escape: новый стандарт автономных внедорожных кемперов 2026 года
Rossmonster Transit Escape - это не просто очередной кемпер, а пример того, как современные технологии и инженерные решения позволяют создать по-настоящему автономный и проходимый дом на колесах. В условиях растущего спроса на мобильные путешествия такие проекты становятся особенно актуальными для российских автолюбителей.Читать далее
-
08.03.2026, 22:07
Задержка «Артемиды II» вновь разожгла интерес к старым лунным теориям
Вокруг задержки миссии Artemis II разгораются споры: одни обсуждают технические сложности NASA, другие вспоминают загадочные истории о находках на Луне в 1969 году. Почему эти вопросы вновь стали актуальны и как они влияют на доверие к космическим программам сегодня - в нашем материале.Читать далее
-
08.03.2026, 19:12
Venus: новый дом на колесах для путешествий - компактность, комфорт и свобода
Camper van Venus - это не просто очередная новинка среди домов на колесах. Модель сочетает в себе маневренность, экономичность и продуманный комфорт, что делает ее актуальной для тех, кто ищет свободу передвижения без потери уюта. Эксперты отмечают, что спрос на такие решения растет, а конкуренция среди производителей усиливается.Читать далее
-
08.03.2026, 15:12
Kunu Camper: как компактный фургон превращается в полноценную квартиру на колесах
Современные решения для переоборудования фургонов позволяют получить не просто транспорт, а настоящий мобильный дом с продуманной эргономикой. В условиях роста интереса к автопутешествиям такие проекты становятся особенно актуальными. Эксперты отмечают, что грамотная организация внутреннего пространства способна изменить представление о комфорте в дороге.Читать далее