Солнечная система уже не будет прежней — NASA впервые изменило орбиты небесных тел

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 04:50

Впервые в истории человечество смогло изменить орбиту астероидной системы вокруг Солнца. Миссия DART от NASA не только продемонстрировала возможности защиты Земли, но и открыла новую страницу в управлении космическими угрозами. Почему это событие уже называют поворотным моментом для всей Солнечной системы - в нашем материале.

В сентябре 2022 года в Солнечной системе произошло событие, еще недавно казавшееся фантастикой: НАСА реализовало миссию DART (Double Asteroid Redirection Test). В ходе этого эксперимента космический аппарат массой 570 килограммов на огромной скорости врезался в астероид Диморф — небольшой спутник более крупного астероида Дидим. Главная задача заключалась в том, чтобы с помощью кинетического удара проверить, можно ли изменить траекторию потенциально опасного объекта, угрожающего Земле.

Результаты превзошли все ожидания. Период обращения Диморфа вокруг Дидима сократился сразу на 33 минуты, тогда как ученые прогнозировали изменение всего в 7–10 минут. Мощный удар вызвал колоссальный выброс обломков, который усилил передачу импульса астероиду. Однако самое неожиданное было впереди: последствия столкновения оказались масштабнее, чем предполагали даже специалисты.

Согласно свежим научным данным, воздействие зонда изменило не только внутренние параметры орбиты двойной системы астероидов, но и их общее движение вокруг Солнца. Это означает, что человечество впервые в своей истории внесло реальные изменения в гравитационную архитектуру Солнечной системы.

По расчетам ученых, скорость движения системы Дидим-Диморф по гелиоцентрической орбите (вокруг Солнца) уменьшилась на 11,7 ± 1,3 микрометра в секунду, что эквивалентно примерно 42 миллиметрам в час. Радиус орбиты сократился на 0,72–2,36 километра, а за десятилетие прогнозируемое смещение может составить почти 3,7 километра. Грубо говоря, орбита астероидной пары начала сжиматься, и система стала чуть ближе к Солнцу, следуя по новой траектории.

Подтверждение этих изменений стало возможным благодаря огромному массиву данных: 22 наблюдения покрытия звезд астероидами, почти 6 тысяч наземных измерений, телеметрия с самого аппарата DART и точные радиолокационные замеры. Статистический анализ не оставил сомнений — часть импульса от удара и выброса обломков передалась центру масс всей системы, что и вызвало отклонение ее гелиоцентрической траектории.

Это открытие имеет принципиальное значение для планетарной защиты. Теперь доказано: при раннем обнаружении угрозы даже такой кинетический удар способен скорректировать орбиту астероида, чтобы избежать столкновения с Землей. Подобный подход может стать основой для будущих стратегий защиты планеты.

В ближайшие годы к системе Дидим-Диморф отправится миссия Европейского космического агентства (ESA) — Hera («Гера»). Она позволит изучить последствия удара непосредственно на месте: уточнить параметры кратера, исследовать состав выброшенного материала и детально изучить структуру астероидов. Эти данные необходимы для уточнения математических моделей и оценки эффективности будущих миссий по отклонению опасных объектов.

Как сообщает Science Alert, это вмешательство в движение небесных тел — не просто научный эксперимент, а первый шаг к активному управлению космическими рисками. Солнечная система действительно уже не будет прежней: в ней впервые появились изменения, внесенные человеческой рукой.

