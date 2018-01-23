Наш Елисей – «царевич» европейского мотокросса
Заезды проводились в классах 50, 65 , 85 и 125 куб. см, в них приняли участие юные гонщики из Эстонии, Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы и России. Приятно отметить победу российского паренька из Новгородской области, ставшего лучшим в классе 65 «кубиков». Это уже не первый триумф Елисея Орешкина из Боровичей.
Член молодёжной сборной России по мотокроссу, он был самым быстрым в квалификации и выиграл оба зачетных заезда. По итогам II этапов Елисей занимает 1 место с максимальным количеством очков. Об этом информирует Боровичский клуб на своей странице в соцсетях.
Уточняется, что Орешкин - неоднократный победитель и призёр соревнований по мотокроссу. В прошлом году Елисей стал серебряным призёром международных соревнований «Кубок Вяйно Леока-2017», которые прошли в Эстонии. Весной выиграл серебро зонального этапа Чемпионата Европы в Польше, а в феврале стал победителем международного детского кубка Adrenalin Arena Kids Cup в Эстонии.
В «наградном списке» юного мотогонщика также кубок за победу в суперкроссе «Арена – Рига». Турнир собрал сильнейших спортсменов Прибалтики, России, Франции и Великобритании, и тем убедительнее было лидерство Орешкина в классе 65 куб. см (Junior).
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