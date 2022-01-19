Наша «Нива» дебютировала на Токийском автосалоне под новым именем
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Внедорожник VLADA 4x4 сертифицирован для японского рынка со стандартным 1,7-литровым мотором мощностью 83 л.с. (133 Нм), 5-ступенчатой «механикой», постоянным полным приводом, понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. В стандартную комплектацию входит ABS, электропривод и подогрев зеркал, электростеклоподъемники, подогрев передних кресел, кондиционер и защита картера двигателя. За доплату предлагают 16-дюймовые легкосплавные колеса и камуфляжную окраску кузова.
Глава «Сумотори» Виталий Веркеенко рассказал, что компания продает «Нивы» в Японии с осени 2021 года. Цены начинаются от 2,98 млн иен или порядка 2 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Напомним, в России автомобиль стоит втрое дешевле, а за Suzuki Jimny в топовой версии в Японии просят менее 2 млн иен. В течение ближайших четырех лет планируют реализовать тысячу внедорожников VLADA 4x4 или примерно по 20 машин в месяц.
- 1 100 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2021 в Москве
- 1 220 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2021 в Москве
- 845 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2020 в Москве
- 290 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2013 в Москве
- 820 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2020 в Москве
- 710 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2018 в Москве
- 1 000 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2020 в Москве
- 770 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2019 в Москве
- 960 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2020 в Москве
- 329 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий