Наши люди на вертолете за мороженым не летают: полиция оштрафовала изнуренного жарой пилота
Согласно местным законом, сесть на парковку у придорожного кафе вертолет мог только в случае поломки или экстренной необходимости. Покупку мороженого в жаркий день сочли недостаточно веской причиной. Полицейские выяснили, что 34-летний мужчина и его подруга прилетели из города Лерой, расположенного в 105 километрах от Тисдейла. В Лерое нет филиала Dairy Queen.
Как рассказали сотрудники закусочной журналистам, инцидент сделал их заведению дополнительную рекламу. Многие приходили в надежде увидеть посадку еще одного вертолета. Другие хотели проверить, действительно ли мороженое настолько вкусное, чтобы рискнуть пролететь ради него сотню километров.
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