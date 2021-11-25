Наши против иномарок: какие машины в российских семьях самые любимые
Фото: И. Братуха
Импортных машин больше всего во Владивостоке и Хабаровске — соответственно 98% и 97%. «Не нашим» автомобилям отдают предпочтение жители Иркутска и Москвы (по 91%), а также Санкт-Петербурга (89%). А вот патриотов больше всего в Тольятти (50% машин отечественных марок), Уфы (36%), Набережных Челнов (36%), Ульяновска (35%) и Пензы (34%).
В Москве самая большая доля семей с автомобилями - 68%, далее следуют Санкт-Петербург и Уфа (по 67%), Тюмень и Красноярск (по 64%). Аутсайдеры списка - Грозный и Махачкала (по 42%), Кемерово и Новокузнецк (по 45%), Севастополь (39%).
У 41% российских семей как минимум одна машина, у 13% - 2 и более автомобиля. Больше всего таких семей проживают в Москве (23%), Красноярске (20%), Тюмени (19%), Владивостоке, Томске, Омске и Ростове-на-Дону (по 17%).
В 6,3 года оценивается средний возраст автомобиля у жителей крупных городов. Наиболее свежие автомобили у водителей Казани (4,9 года), Ижевска (5,1), Самары (5,3), Санкт-Петербурга (5,4) и Москвы (5,5), а вот за уральскими горами – самые старые: в Новосибирске (7,8), Хабаровске (7,5), Владивостоке (7,4), Новокузнецке и Барнауле (по 7,3 года).
Жители Владивостока ездят на самых мощных машинах (среднее «поголовье лошадей» - 157 л.с.). За ними толк в сильных иномарках понимают москвичи, ростовчане и уроженцы Хабаровска (по 149 л.с.). А вот тем, кто проживает в Тольятти (102 л.с.), Набережных Челнах и Уфе (110 л.с.), Пензе (115 л.с.) и Ижевске (116 л.с.), «киловатты» и «лошадиные силы» не суть ка важны.
Озвучен и ТОП-5 иномарок, которым больше всего доверяют наши автовладельцы – это Toyota (есть в парке 9% водителей). Наибольшую популярность модели этой марки имеют в Хабаровске (26%), Владивостоке (25%) и Иркутске (20%). Далее следуют Kia, Renault, Nissan (по 6%) и Ford (5%). Бренды Chevrolet, Mercedes, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Opel представлены, в среднем, по 2-4%, в зависимости от региона. Продукция Suzuki, Lexus, Volvo, Peugeot и Mitsubishi менее популярна среди соотечественников — всего 1-2%.
19% от парка автомобилей в российских семьях составляют малолитражки Lada. Самая большая их концентрация в Тольятти (37%), Саратове (24%), Оренбурге (23%), Самаре, Набережных Челнов, Пензе, Ульяновске, Волгограде, Кирове (по 22%), Ижевске и Махачкале (по 21%). Внедорожники УАЗ предпочитают, в среднем, 3% российских семей. При этом в двух городах - Ульяновске и Иркутске – этот процент выше: соответственно, 8% и 5%.
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