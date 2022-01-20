Нашу «Победу» превратили в грузовик и продают в Германии по цене «Весты»
Фото: autoscout24.ru
Фото: autoscout24.ru
Фото: autoscout24.ru
Фото: autoscout24.ru
Фото: autoscout24.ru
Фото: autoscout24.ru
Фото: autoscout24.ru
Пробег автомобиля указан символически – 99 999 километров, ведь не ясно, по какой из частей, использованных при создании необычного пикапа, его измерять. Продавец просит за машину 9 550 евро, что эквивалентно 830 тысячам рублей в пересчете по актуальному курсу. Примерно столько стоит сейчас в России новенький седан Lada Vesta, который по итогам 2021 года потеснил «Гранту» с позиций отечественного бестселлера.
Продавец отдельно подчеркивает, что с регистрацией в Германии кастомного пикапа «Победа» у будущего владельца могут возникнуть трудности и слагает с себя всякую ответственность за это. Однако, он готов доставить автомобиль в любую точку Европы, разумеется, за дополнительную плату.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий