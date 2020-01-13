Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы?
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Фото: Drive2.ru
У машин примерно одинаковые показатели габаритов, моторы и список оснащения. Двое из троицы – «Кодиак» и «Аутлендер» входят в ТОП-25 наиболее продаваемых моделей в России. Начнем с европейского представителя.
Skoda Kodiaq
Стартовая стоимость Kodiaq – 1 460 000 рублей. Моторов на фоне вышеупомянутых визави много: 1.4 TSI в исполнении 125 и 150 л.с., 2.0 TSI в 180 «лошадей» и 2-литровый дизель на 150 сил. Коробок три: 6МКПП, DSG-6 и DSG-7. За исключением версий 1.4 TSI (125 л.с., 6МКПП) и 1.4 TSI (150 л.с. DSG-6) все модификации располагают системой полного привода.
Первое плановое ТО проводится при пробеге 15 000 км. В списке обязательных работ: визуальная проверка кузова, колес, шин, ходовой части, электрооборудования, двигателя. Освежаются моторное масло, масляный и салонный фильтры. Цена работ на дилерских станциях – порядка 3,5-3,8 тыс. рублей, в зависимости от мотора. Самая доступная стоимость - на модификацию 1.4 TSI: 10 900 рублей. ТО1 на версию 2.0 TSI - 12,6 тыс. рублей, дизель дороже – 14,4 тыс. рублей. Данные импортера, цифры могут разниться в зависимости от д/ц.
Nissan X-Trail
Третья генерация популярного вседорожника – это 4643 мм в длину, из которых 2706 мм приходятся на колесную базу. Ширина и высота кроссовера - 1820 мм и 1695 мм соответственно. Дорожный просвет неплох – 210 мм.
Самая доступная стоимость X-Trail (данные импортера на начало января 2020-го) – 1 630 000 рублей. Это за 2-литровую 144-сильную модификацию на «механике» (6МКПП). Имея 1 935 000 рублей, можно заказать 2,5-литровый 171-сильный вариант с вариатором, к тому же, на полном приводе. 130-сильная версия на «тяжелом топливе» (1.6 dCi) с безальтернативной «ручной» коробкой оценена минимум в 1 910 000 рублей.
Mitsubishi Outlander
На нашем рынке в настоящее время представлено III воплощение «Аутлендера». В длину автомобиль простирается на 4695 мм, в ширину - 1810 мм, в высоту - 1703 мм. Размер колесной базы – 2670 мм, дорожный просвет - 215 мм. В снаряженном виде кроссовер весит от 1505 до 1580 кг, в зависимости от модификации. Преимущество Outlander в наличии 7-местной версии, чего лишены конкуренты.
Актуальная цена – 1 699 000 рублей. Это за моноприводную модификацию с 2-литровым MIVEC. Наличие полного привода добавляет данному мотору в стоимости более двух сотен тысяч (1 914 000 рублей). 2,4-литровый двигатель предлагается только в версии «4x4». Стартовая цена – 2 186 000 рублей. Тип трансмиссии для всех комплектаций – CVT, альтернативы не предусмотрено.
ТО2 (30 000 км пробега или через 2 года) – это уже 7,5-7,6 тыс. рублей (без цен на работы) и к вышеперечисленному списку добавляется замена жидкости гидропривода тормозов. ТО3 (3 года или 45 000 км) – это 8,2 тыс. рублей за новые запчасти плюс стоимость работ по замене, которая адекватна расценкам на другие марки.
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