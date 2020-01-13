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13 января 2020, 00:16

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы?

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Фото: Proautomoto.com
Сегодня мы посмотрим, во сколько обходится плановое техническое обслуживание трех кроссоверов среднеразмерного сословия, имена которых у российского потребителя на слуху – Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

Фото: Drive2.ru

У машин примерно одинаковые показатели габаритов, моторы и список оснащения. Двое из троицы – «Кодиак» и «Аутлендер» входят в ТОП-25 наиболее продаваемых моделей в России. Начнем с европейского представителя.

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 1 389 000 до 2 834 000 Р
Длина «чеха», собираемого в РФ, составляет 4697 мм, ширина – 1882 мм, высота – 1655 мм. Между колесными парами вмещается база в 2791 мм, клиренс - 194 мм. В снаряженном состоянии SUV весит от 1527 до 1761 кг, в зависимости от исполнения. Стандартные колеса - 17-дюймовые, в хороших комплектациях доступны18- и 19 дюймовые «катки».

Стартовая стоимость Kodiaq – 1 460 000 рублей. Моторов на фоне вышеупомянутых визави много: 1.4 TSI в исполнении 125 и 150 л.с., 2.0 TSI в 180 «лошадей» и 2-литровый дизель на 150 сил. Коробок три: 6МКПП, DSG-6 и DSG-7. За исключением версий 1.4 TSI (125 л.с., 6МКПП) и 1.4 TSI (150 л.с. DSG-6) все модификации располагают системой полного привода.

Первое плановое ТО проводится при пробеге 15 000 км. В списке обязательных работ: визуальная проверка кузова, колес, шин, ходовой части, электрооборудования, двигателя. Освежаются моторное масло, масляный и салонный фильтры. Цена работ на дилерских станциях – порядка 3,5-3,8 тыс. рублей, в зависимости от мотора. Самая доступная стоимость - на модификацию 1.4 TSI: 10 900 рублей. ТО1 на версию 2.0 TSI  - 12,6 тыс. рублей, дизель дороже – 14,4 тыс. рублей. Данные импортера, цифры могут разниться в зависимости от д/ц.

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

Nissan X-Trail
От 1.6 л, 130 л.с
Новый от 1 601 000 до 2 272 000 Р
ТО2 (30 000 км пробега), как водится, дороже, потому как перечень выполняемых работ шире (меняются свечи зажигания и воздушный фильтр). Картина по моторам следующая: 19,5 тыс. рублей – 1.4 TSI; 21,7 тыс. рублей – 2.0 TSI и 21 тыс. рублей – 2.0 TDI. Третье плановое ТО по ценам практически точь-в-точь дублирует ТО1. Проверка состояния ремня ГРМ осуществляется при достижении пробега 60 000 км или 4 лет эксплуатации, далее проводится каждые 30 000 км или раз в 2 года. Каждые 120 000 км - замена.

Nissan X-Trail

Третья генерация популярного вседорожника – это 4643 мм в длину, из которых 2706 мм приходятся на колесную базу. Ширина и высота кроссовера - 1820 мм и 1695 мм соответственно. Дорожный просвет неплох – 210 мм.

Самая доступная стоимость X-Trail (данные импортера на начало января 2020-го) – 1 630 000 рублей. Это за 2-литровую 144-сильную модификацию на «механике» (6МКПП). Имея 1 935 000 рублей, можно заказать 2,5-литровый 171-сильный вариант с вариатором, к тому же, на полном приводе. 130-сильная версия на «тяжелом топливе» (1.6 dCi) с безальтернативной «ручной» коробкой оценена минимум в 1 910 000 рублей.

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

Фото взято из открытых источников

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

Фото взято из открытых источников

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

Mitsubishi Outlander
От 2 л, 146 л.с
Новый от 1 559 000 до 2 320 000 Р
Дилерское обслуживание 2,5-литрового X-Trail не намного дороже 2-литрового аналога. К примеру, стоимость ТО1 обойдется в 13,2 тыс. рублей и 12,5 тыс. рублей соответственно. ТО2: 26,6 тыс. рублей и 24,1 тыс. рублей; ТО3: 13,8 тыс. рублей и 13,1 тыс. рублей. Список обязательных работ ничем не отличается от других марок. ТО проводятся через каждые 15 000 км пробега.  В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену оригинального ремня ГРМ в плановом режиме, то есть каждые 60-70 тыс. км.

Mitsubishi Outlander

На нашем рынке в настоящее время представлено III воплощение «Аутлендера». В длину автомобиль простирается на 4695 мм, в ширину - 1810 мм, в высоту - 1703 мм. Размер колесной базы – 2670 мм, дорожный просвет - 215 мм. В снаряженном виде кроссовер весит от 1505 до 1580 кг, в зависимости от модификации. Преимущество Outlander в наличии 7-местной версии, чего лишены конкуренты.

Актуальная цена – 1 699 000 рублей. Это за моноприводную модификацию с 2-литровым MIVEC. Наличие полного привода добавляет данному мотору в стоимости более двух сотен тысяч (1 914 000 рублей). 2,4-литровый двигатель предлагается только в версии «4x4». Стартовая цена – 2 186 000 рублей. Тип трансмиссии для всех комплектаций – CVT, альтернативы не предусмотрено.

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

Фото взято из открытых источников

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы

 

Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы
Плановые ТО проводятся через каждые 15 000 км/1 год. При первом обязательном посещении дилерской СТО придется освежить моторное масло, масляный и салонный фильтры, а также прокладку сливной пробки. Их суммарная стоимость, согласно информации с сайта импортера, составляет для обоих двигателей порядка 6 тыс. рублей. Плюс, естественно, работы сервисменов.

ТО2 (30 000 км пробега или через 2 года) – это уже 7,5-7,6 тыс. рублей (без цен на работы) и к вышеперечисленному списку добавляется замена жидкости гидропривода тормозов. ТО3 (3 года или 45 000 км) – это 8,2 тыс. рублей за новые запчасти плюс стоимость работ по замене, которая адекватна расценкам на другие марки. 

Павел Кузин
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Medichi77
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Приятная новость. Российские Кадьяки оказались ощутимо дешевле чешских. Хочется надеяться, что их качество не сильно проиграет, потому что цена уж очень привлекательная
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Насколько дороги в обслуживании среднеразмерные кроссоверы?
У машин примерно одинаковые показатели габаритов, моторы и список оснащения. Двое из троицы – «Кодиак» и «Аутлендер» входят в ТОП-25 наиболее продаваемых моделей в России. Начнем с европейского представителя. Skoda Kodiaq{{model_v2_no_show_6295}} Длина «чеха», собираемого в РФ, составляет 4697 мм, ширина – 1882 мм, высота – 1655 мм. Между колесными парами вмещается база в 2791 мм, клиренс - 194 мм. В снаряженном состоянии SUV весит от 1527 до 1761 кг, в зависимости от исполнения. Стандартные колеса - 17-дюймовые, в хороших комплектациях доступны18- и 19 дюймовые «катки».Стартовая стоимость Kodiaq – 1 460 000 рублей. Моторов на фоне вышеупомянутых визави много: 1.4 TSI в исполнении 125 и 150 л.с., 2.0 TSI в 180 «лошадей» и 2-литровый дизель на 150 сил. Коробок три: 6МКПП, DSG-6 и DSG-7. За исключением версий 1.4 TSI (125 л.с., 6МКПП) и 1.4 TSI (150 л.с. DSG-6) все модификации располагают системой полного привода. Первое плановое ТО проводится при пробеге 15 000 км. В списке обязательных работ: визуальная проверка кузова, колес, шин, ходовой части, электрооборудования, двигателя. Освежаются моторное масло, масляный и салонный фильтры. Цена работ на дилерских станциях – порядка 3,5-3,8 тыс. рублей, в зависимости от мотора. Самая доступная стоимость - на модификацию 1.4 TSI: 10 900 рублей. ТО1 на версию 2.0 TSI  - 12,6 тыс. рублей, дизель дороже – 14,4 тыс. рублей. Данные импортера, цифры могут разниться в зависимости от д/ц. {{gallery_1234}} {{model_v2_no_show_960}} ТО2 (30 000 км пробега), как водится, дороже, потому как перечень выполняемых работ шире (меняются свечи зажигания и воздушный фильтр). Картина по моторам следующая: 19,5 тыс. рублей – 1.4 TSI; 21,7 тыс. рублей – 2.0 TSI и 21 тыс. рублей – 2.0 TDI. Третье плановое ТО по ценам практически точь-в-точь дублирует ТО1. Проверка состояния ремня ГРМ осуществляется при достижении пробега 60 000 км или 4 лет эксплуатации, далее проводится каждые 30 000 км или раз в 2 года. Каждые 120 000 км - замена.Nissan X-TrailТретья генерация популярного вседорожника – это 4643 мм в длину, из которых 2706 мм приходятся на колесную базу. Ширина и высота кроссовера - 1820 мм и 1695 мм соответственно. Дорожный просвет неплох – 210 мм.Самая доступная стоимость X-Trail (данные импортера на начало января 2020-го) – 1 630 000 рублей. Это за 2-литровую 144-сильную модификацию на «механике» (6МКПП). Имея 1 935 000 рублей, можно заказать 2,5-литровый 171-сильный вариант с вариатором, к тому же, на полном приводе. 130-сильная версия на «тяжелом топливе» (1.6 dCi) с безальтернативной «ручной» коробкой оценена минимум в 1 910 000 рублей.{{gallery_1530}} {{model_v2_no_show_884}} Дилерское обслуживание 2,5-литрового X-Trail не намного дороже 2-литрового аналога. К примеру, стоимость ТО1 обойдется в 13,2 тыс. рублей и 12,5 тыс. рублей соответственно. ТО2: 26,6 тыс. рублей и 24,1 тыс. рублей; ТО3: 13,8 тыс. рублей и 13,1 тыс. рублей. Список обязательных работ ничем не отличается от других марок. ТО проводятся через каждые 15 000 км пробега.  В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену оригинального ремня ГРМ в плановом режиме, то есть каждые 60-70 тыс. км.Mitsubishi OutlanderНа нашем рынке в настоящее время представлено III воплощение «Аутлендера». В длину автомобиль простирается на 4695 мм, в ширину - 1810 мм, в высоту - 1703 мм. Размер колесной базы – 2670 мм, дорожный просвет - 215 мм. В снаряженном виде кроссовер весит от 1505 до 1580 кг, в зависимости от модификации. Преимущество Outlander в наличии 7-местной версии, чего лишены конкуренты. Актуальная цена – 1 699 000 рублей. Это за моноприводную модификацию с 2-литровым MIVEC. Наличие полного привода добавляет данному мотору в стоимости более двух сотен тысяч (1 914 000 рублей). 2,4-литровый двигатель предлагается только в версии «4x4». Стартовая цена – 2 186 000 рублей. Тип трансмиссии для всех комплектаций – CVT, альтернативы не предусмотрено. {{gallery_722}} Плановые ТО проводятся через каждые 15 000 км/1 год. При первом обязательном посещении дилерской СТО придется освежить моторное масло, масляный и салонный фильтры, а также прокладку сливной пробки. Их суммарная стоимость, согласно информации с сайта импортера, составляет для обоих двигателей порядка 6 тыс. рублей. Плюс, естественно, работы сервисменов.ТО2 (30 000 км пробега или через 2 года) – это уже 7,5-7,6 тыс. рублей (без цен на работы) и к вышеперечисленному списку добавляется замена жидкости гидропривода тормозов. ТО3 (3 года или 45 000 км) – это 8,2 тыс. рублей за новые запчасти плюс стоимость работ по замене, которая адекватна расценкам на другие марки. 
2020-01-13
Автор: Павел Кузин
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