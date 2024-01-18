Насколько китайские автомобили готовы к русской зиме?

18.01.2024, 17:58

Два китайских автомобильных бренда запустили онлайн-продажи на Ozon: цены на 500 тысяч ниже официального прайса

Купить автомобили на маркетплейсе Ozon можно было и раньше. «Пионерами» стали Chery и Omoda, а также еще несколько автомобильных брендов. Сейчас линейка пополнилась китайскими моделями, которые собирают на калининградском заводе «Автотор».Читать далее