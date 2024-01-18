Насколько китайские автомобили готовы к русской зиме?
Китайские автомобили, представленные на российском рынке, приходят полностью адаптированными и подготовленными к зиме. В списке оснащения уже есть набор «теплых опций»: подогрев лобового стекла и зеркал, руля, сидений, система автозапуска и климат-контроль. Автомобили премиум-сегмента предлагают богатый набор электронных ассистентов. Например, система iTAC позволяет водителю минимизировать или полностью исключить вероятность заноса.
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18.01.2024, 17:58
Два китайских автомобильных бренда запустили онлайн-продажи на Ozon: цены на 500 тысяч ниже официального прайса
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18.01.2024, 17:25
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Накануне стало известно, как будет выглядеть логотип нового бренда АвтоВАЗа. Машины планируют выпускать в партнерстве с китайской компанией. Продажи стартуют совсем скоро.Читать далее
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Почему «механика» лучше «автомата»: 8 преимуществ
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Как сберечь АКПП в лютый мороз: два простых правила
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18.01.2024, 10:09
Дилеры пожаловалось на огромные запасы китайских автомобилей
В конце 2023 года китайские автопроизводители постарались по максимум загрузить склады российских дилеров. В результате, скопились тысячи прошлогодних автомобилей, которые, скорее всего, придется продавать со скидками.Читать далее
-
18.01.2024, 17:58
Два китайских автомобильных бренда запустили онлайн-продажи на Ozon: цены на 500 тысяч ниже официального прайса
Купить автомобили на маркетплейсе Ozon можно было и раньше. «Пионерами» стали Chery и Omoda, а также еще несколько автомобильных брендов. Сейчас линейка пополнилась китайскими моделями, которые собирают на калининградском заводе «Автотор».Читать далее
-
18.01.2024, 17:25
Глава АвтоВАЗа рассказал, когда у дилеров появится новый бренд Х
Накануне стало известно, как будет выглядеть логотип нового бренда АвтоВАЗа. Машины планируют выпускать в партнерстве с китайской компанией. Продажи стартуют совсем скоро.Читать далее
-
18.01.2024, 15:36
Госдума не разрешила проводить референдум по электросамокатам
Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект об электросамокатах, который предоставляет право муниципалитетам самостоятельно решать, запрещать этот вид транспорта или нет.Читать далее
-
18.01.2024, 14:16
Почему «механика» лучше «автомата»: 8 преимуществ
Каждый тип трансмиссии имеет свои достоинства и недостатки. Первое, что бросается в глаза: автомобили с механической коробкой передач стоят дешевле аналогичных версий с «автоматом». Но у МКПП есть и другие преимущества.Читать далее
-
18.01.2024, 10:30
Как сберечь АКПП в лютый мороз: два простых правила
Классические гидромеханические «автоматы» особенно чувствительны к низким температурам. В сильный мороз с ними надо обращаться очень бережно. Мастера СТО назвали два момента, на которые следует обращать внимание.Читать далее
-
18.01.2024, 10:09
Дилеры пожаловалось на огромные запасы китайских автомобилей
В конце 2023 года китайские автопроизводители постарались по максимум загрузить склады российских дилеров. В результате, скопились тысячи прошлогодних автомобилей, которые, скорее всего, придется продавать со скидками.Читать далее
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