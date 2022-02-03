Насколько можно превышать скорость, чтобы вас не оштрафовали
Миф и реальность
На превышения скорости приходится более половины всех постановлений об административном правонарушении ПДД РФ. Кроме того, по новому КоАП за превышение скорости теперь можно остаться без прав на полгода!
В действительности в ПДД сказано, что превышать скорость нельзя вообще, даже на пару километров. Но поскольку штраф в размере 500 рублей по статье КоАП РФ 12.19 предусматривается при превышении скоростного режима более чем на 20 км/ч, то водители считают, что именно эта цифра и является допустимым лимитом. А значит при знаке, ограничивающем скорость до 40 км/ч, можно без проблем ехать под 60 км/ч.
Вот только они не учитывают, что в случае ДТП превышение даже на 5 км/ч будет рассматриваться как нарушение, которое могло привести к аварии, а значит оно станет отягчающим вину обстоятельством.
Правила фиксации нарушения дорожными камерами
В письме с уведомлением о нарушении ПДД всегда должно быть фото самого момента нарушения с указанием вашей скорости и погрешности, которая есть у камеры фотофиксации.
В ГОСТ Р 57144-2016 прописано, что погрешность камер автоматической фотовидеофиксации с алгоритмом трекинга транспортных средств составляет +/- 2 км/ч, а у камер без алгоритма трекинга +/-3 км.
Это значит, что минимальное превышение, за которое выписывается штраф, составляет не менее 23 или 24 км/ч. Следует иметь это ввиду, когда получаете извещение о штрафе.
Уголовная ответственность за превышение скорости
Не все еще знают, но с января 2022 года в статью 264.2 УК РФ внесены изменения. Теперь водители, неоднократно допускавшие превышение скорости на 60 км/ч и более, рискуют расстаться с суммой до 500 тыс. рублей, а также лишиться свободы сроком на 3 года.
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