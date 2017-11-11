Насколько мы добры по отношению к другим водителям?
Таковы данные опроса, проведенного компанией Ford, решившей узнать, насколько наши автомобилисты вежливы и терпеливы друг к другу. Исследование было приурочено к 13 ноября, когда отмечается Всемирный день доброты.
75% респондентов заявили, что они вежливы на дороге и в большинстве случаев пропускают другую машину в пробке при перестроении. При этом 93% опрошенных благодарят других участников движения за то, что их пропустили, помигав «аварийкой», и всего 2% воспринимают это как должное. Но велик процент недобрых водителей - 19% участников дорожного движения не будут пропускать других водителей в пробках, ибо, по их мнению, каждый должен двигаться в своём ряду.
Более 70% автомобилистов, несмотря на свободную полосу для общественного транспорта и такси, остаются в своем ряду, не пренебрегая ПДД. И только 9% автомобилистов, не задумываясь, перестраиваются на свободную выделенную полосу. Не всем участникам движения это нравится – поведение «лихачей» осуждают 37% водителей.
Половина автовладельцев не сдерживают эмоций в салоне автомобиля, выражая вслух свое отношение к некорректному поведению других участников движения. 45% делают это периодически, и только 5% респондентов абсолютно спокойны в любой ситуации. Их терпению можно лишь позавидовать...
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