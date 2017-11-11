11 ноября 2017, 16:44

Насколько мы добры по отношению к другим водителям?

При виде пешехода, который хочет перейти дорогу в неположенном месте, притормаживают, стараясь снизить риск ДТП, 75% российских водителей. При этом 9% сидящих за рулем добровольно пропустят его, а 14% – принципиально не станут пропускать, дескать пешеход должен переходить дорогу только по «зебре».
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Насколько мы добры по отношению к другим водителям?

Таковы данные опроса, проведенного компанией Ford, решившей узнать, насколько наши автомобилисты вежливы и терпеливы друг к другу. Исследование было приурочено к 13 ноября, когда отмечается Всемирный день доброты.

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По данным опроса, 55% водителей сохраняют самообладание и игнорируют автомобили, которые их подрезают. А вот 24%, наоборот, могут начать ругаться на нерадивых участников дорожного движения, правда, никаких конкретных действий предпринимать не будут. Однако 18% отмечают, что не терпят агрессивного вождения, догоняют таких водителей на следующем светофоре и объясняют им, почему они не правы.

75% респондентов заявили, что они вежливы на дороге и в большинстве случаев пропускают другую машину в пробке при перестроении. При этом 93% опрошенных благодарят других участников движения за то, что их пропустили, помигав «аварийкой», и всего 2% воспринимают это как должное. Но велик процент недобрых водителей - 19% участников дорожного движения не будут пропускать других водителей в пробках, ибо, по их мнению, каждый должен двигаться в своём ряду.

Более 70% автомобилистов, несмотря на свободную полосу для общественного транспорта и такси, остаются в своем ряду, не пренебрегая ПДД. И только 9% автомобилистов, не задумываясь, перестраиваются на свободную выделенную полосу. Не всем участникам движения это нравится – поведение «лихачей» осуждают 37% водителей.

Половина автовладельцев не сдерживают эмоций в салоне автомобиля, выражая вслух свое отношение к некорректному поведению других участников движения. 45% делают это периодически, и только 5% респондентов абсолютно спокойны в любой ситуации. Их терпению можно лишь позавидовать...

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Насколько мы добры по отношению к другим водителям?
Таковы данные опроса, проведенного компанией Ford, решившей узнать, насколько наши автомобилисты вежливы и терпеливы друг к другу. Исследование было приурочено к 13 ноября, когда отмечается Всемирный день доброты. {{material_111398}} По данным опроса, 55% водителей сохраняют самообладание и игнорируют автомобили, которые их подрезают. А вот 24%, наоборот, могут начать ругаться на нерадивых участников дорожного движения, правда, никаких конкретных действий предпринимать не будут. Однако 18% отмечают, что не терпят агрессивного вождения, догоняют таких водителей на следующем светофоре и объясняют им, почему они не правы.75% респондентов заявили, что они вежливы на дороге и в большинстве случаев пропускают другую машину в пробке при перестроении. При этом 93% опрошенных благодарят других участников движения за то, что их пропустили, помигав «аварийкой», и всего 2% воспринимают это как должное. Но велик процент недобрых водителей - 19% участников дорожного движения не будут пропускать других водителей в пробках, ибо, по их мнению, каждый должен двигаться в своём ряду.Более 70% автомобилистов, несмотря на свободную полосу для общественного транспорта и такси, остаются в своем ряду, не пренебрегая ПДД. И только 9% автомобилистов, не задумываясь, перестраиваются на свободную выделенную полосу. Не всем участникам движения это нравится – поведение «лихачей» осуждают 37% водителей.Половина автовладельцев не сдерживают эмоций в салоне автомобиля, выражая вслух свое отношение к некорректному поведению других участников движения. 45% делают это периодически, и только 5% респондентов абсолютно спокойны в любой ситуации. Их терпению можно лишь позавидовать...
2017-11-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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