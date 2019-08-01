1 августа 2019, 11:54
Насколько подорожали автомобили Lada
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Как и ожидалось, с 1 августа АвтоВАЗ увеличил рекомендованные розничные цены на всю линейку Lada. Автомобили подорожали на 5 000 – 7 000 рублей в зависимости от модели.
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Прибавку в 6 000 рублей получило семейство Lada Largus. Самый доступный фургон Largus стоит от 571 900 рублей, универсал – от 597 900 рублей. Cross-версия обойдется минимум в 757 900 рублей. Битопливные модификации CNG стоят соответственно: фургон – от 854 900 рублей, универсал – от 879 900 рублей, Cross-версия – от 944 900 рублей.
Семейство Lada Vesta прибавило 7 000 рублей. Теперь седан стоит от 606 900 рублей, универсал – от 688 900 рублей. Их «вседорожные» версии с приставкой Cross – от 805 900 рублей и от 791 900 рублей, соответственно. За битопливную Lada Vesta CNG придется отдать минимум 821 900 рублей. «Заряженная» Vesta Sport стоит от 1 021 900 до 1 057 900 рублей.
Нынешнее подорожание стало третьим для Lada в 2019 году. В январе цены подняли из-за увеличения ставки НДС, а в июле – из-за инфляции. В прошлом году автомобили Lada дорожали 4 раза: в январе, мае, сентябре и октябре.
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