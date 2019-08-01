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1 августа 2019, 11:54

Насколько подорожали автомобили Lada

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Как и ожидалось, с 1 августа АвтоВАЗ увеличил рекомендованные розничные цены на всю линейку Lada. Автомобили подорожали на 5 000 – 7 000 рублей в зависимости от модели.
Насколько подорожали автомобили Lada
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Минимальные 5 000 рублей добавили к стоимости всех комплектаций Lada 4x4, Lada Granta, Lada Xray и Lada Xray Cross. Теперь базовая 3-дверная версия внедорожника Lada 4x4 стоит не менее 523 900 рублей, 5-дверная – не менее 562 900 рублей, а экстремальная версия Bronto – от 727 900 рублей. Желающие приобрести седан Lada Granta должны приготовить минимум 444 900 рублей. Хэтчбек или лифтбек Granta теперь стоит от 461 900 рублей, а универсал еще на 10 000 рублей больше. За базовый хэтчбек Lada Xray просят не менее 614 900 рублей, а за «вседорожный» Xray Cross – от 759 900 рублей.

Прибавку в 6 000 рублей получило семейство Lada Largus. Самый доступный фургон Largus стоит от 571 900 рублей, универсал – от 597 900 рублей. Cross-версия обойдется минимум в 757 900 рублей. Битопливные модификации CNG стоят соответственно: фургон – от 854 900 рублей, универсал – от 879 900 рублей, Cross-версия – от 944 900 рублей.

Семейство Lada Vesta прибавило 7 000 рублей. Теперь седан стоит от 606 900 рублей, универсал – от 688 900 рублей. Их «вседорожные» версии с приставкой Cross – от 805 900 рублей и от 791 900 рублей, соответственно. За битопливную Lada Vesta CNG придется отдать минимум 821 900 рублей. «Заряженная» Vesta Sport стоит от 1 021 900 до 1 057 900 рублей.

Нынешнее подорожание стало третьим для Lada в 2019 году. В январе цены подняли из-за увеличения ставки НДС, а в июле – из-за инфляции. В прошлом году автомобили Lada дорожали 4 раза: в январе, мае, сентябре и октябре.

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Насколько подорожали автомобили Lada
{{material_127010}}Минимальные 5 000 рублей добавили к стоимости всех комплектаций Lada 4x4, Lada Granta, Lada Xray и Lada Xray Cross. Теперь базовая 3-дверная версия внедорожника Lada 4x4 стоит не менее 523 900 рублей, 5-дверная – не менее 562 900 рублей, а экстремальная версия Bronto – от 727 900 рублей. Желающие приобрести седан Lada Granta должны приготовить минимум 444 900 рублей. Хэтчбек или лифтбек Granta теперь стоит от 461 900 рублей, а универсал еще на 10 000 рублей больше. За базовый хэтчбек Lada Xray просят не менее 614 900 рублей, а за «вседорожный» Xray Cross – от 759 900 рублей.Прибавку в 6 000 рублей получило семейство Lada Largus. Самый доступный фургон Largus стоит от 571 900 рублей, универсал – от 597 900 рублей. Cross-версия обойдется минимум в 757 900 рублей. Битопливные модификации CNG стоят соответственно: фургон – от 854 900 рублей, универсал – от 879 900 рублей, Cross-версия – от 944 900 рублей.Семейство Lada Vesta прибавило 7 000 рублей. Теперь седан стоит от 606 900 рублей, универсал – от 688 900 рублей. Их «вседорожные» версии с приставкой Cross – от 805 900 рублей и от 791 900 рублей, соответственно. За битопливную Lada Vesta CNG придется отдать минимум 821 900 рублей. «Заряженная» Vesta Sport стоит от 1 021 900 до 1 057 900 рублей.Нынешнее подорожание стало третьим для Lada в 2019 году. В январе цены подняли из-за увеличения ставки НДС, а в июле – из-за инфляции. В прошлом году автомобили Lada дорожали 4 раза: в январе, мае, сентябре и октябре.
2019-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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