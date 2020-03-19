19 марта 2020, 09:11
Насколько сильно упадет российский авторынок в 2020 году
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» разработали несколько сценариев развития ситуации на отечественном автомобильном рынке в зависимости от цен на нефть. Самый пессимистичный вариант предполагает, что баррель нефти Brent будет стоить 30 долларов.
Фото: "Автостат"
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В связи с очередным обвалом цен на нефть и последовавшим за ним резким снижением рубля, эксперты «Автостата» решили скорректировать прогноз по продажам машин на 2020 год. Предлагается три варианта развития событий. Оптимистичный предусматривает, что нефть в текущем году будет стоить на уровне 50 долларов за баррель. Тогда российским дилерам удастся реализовать порядка 1,43 млн автомобилей или «всего» на 12% меньше, чем годом ранее.
Базовый сценарий предусматривает цены на уровне 40 долларов за баррель и падение продаж до 1,27 млн автомобилей или на 22% к показателям 2019 года. Наконец, пессимистичный прогноз предполагает, что нефть будет стоить 30 долларов за баррель. Тогда рынок может упасть на треть до 1,08 млн автомобилей (-34%).
Напомним, рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне масштабного обвала цен на нефть после того, как переговоры о сокращении добычи нефти в Вене зашли в тупик. Страны ОПЕК предлагали уменьшить добычу из-за снижения спроса на нефть, наблюдающегося на фоне эпидемии коронавируса. Однако Россия и Казахстан выступили против этого предложения. После чего на мировом нефтяном рынке разразилась ценовая война.
Сейчас нефть котируется уже ниже 30 долларов за баррель. Эксперты агенства Goldman прогнозируют, что во втором квартале цена на Brent составит в среднем 20 долларов за баррель. Нефтяные трейдеры в частном порядке говорят, что показатели могут упасть даже до однозначных цифр, чтобы заставить некоторых производителей закрыть свои скважины. Такого не было со времен спада в отрасли в 1998 – 1999 годах.
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