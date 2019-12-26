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26 декабря 2019, 22:36

Настало время активнее развивать внутренний автотуризм

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Фото: automototravel.com
На одном из столичных каналов прошла программа, которая была посвящена зимнему туристическому сезону и выбору москвичей в направлениях новогодних путешествий. В ее организации активное участие приняли представители Московской торгово-промышленной палаты и руководители туристических агентств.
Настало время активнее развивать внутренний автотуризм

Фото пользователя 110km.ru

Последние полагают, что сегодня все большее количество российских туристов предпочитает самостоятельный отдых, забронировав авиабилеты и апартаменты в стране, в которую планируют отправиться. При этом популярны направления типа Тайланда, ОАЭ и Въетнама, куда покупаются турпутевки.

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На встрече прозвучала позиция, что в преддверии Нового года каждый регион заинтересован в том, чтобы туристы остались дома, поучаствовали в новогодних мероприятиях, покатались на санках, приняли участие в мастер-классах по изготовлению ёлочных игрушек, новогодних пряников. В этом есть экономическая выгода данного конкретного региона. И, безусловно, каждый субъект Федерации заинтересован в увеличении турпотока в свои города.

Последнее очень важно. Сергей Лобарев, президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма, в частности, отметил: «Мы позиционируем автомобильный туризм, дабы турист пару дней побыл в Москве, посмотрел определенные места, локации праздника, увидел достопримечательности, а потом съездил на день-два в Ярославль, Суздаль - города «Золотого кольца России. Мы тяготеем к самостоятельному автомобильному туризму». По словам г-на Лобарева, «это самый экономичный, самый социальный вид путешествий».

Специалисты не обошли стороной и проблемы автомобильного туризма в России. По общему признанию, они связаны с недостаточно развитой инфраструктурой, дорожными пробками, ростом цен в гостиничных комплексах в периоды праздников.

Настало время активнее развивать внутренний автотуризм

 

Настало время активнее развивать внутренний автотуризм

 

Настало время активнее развивать внутренний автотуризм

 

Настало время активнее развивать внутренний автотуризм

 

Настало время активнее развивать внутренний автотуризм

 

Настало время активнее развивать внутренний автотуризм

 

Настало время активнее развивать внутренний автотуризм

 

Настало время активнее развивать внутренний автотуризм

 

Настало время активнее развивать внутренний автотуризм

 

Настало время активнее развивать внутренний автотуризм
Настало время активнее развивать внутренний автотуризм
Настало время активнее развивать внутренний автотуризм
Настало время активнее развивать внутренний автотуризм
Настало время активнее развивать внутренний автотуризм
Настало время активнее развивать внутренний автотуризм
Настало время активнее развивать внутренний автотуризм
Настало время активнее развивать внутренний автотуризм
Настало время активнее развивать внутренний автотуризм
В настоящее время в стране утверждена «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» Она призвана увеличить туристический поток в нашу страну, а попутно  популяризировать отдых в стране непосредственно среди россиян.

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Павел Садчиков, председатель Комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем, рассказал о законодательных инициативах по внесению изменений в 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в российской федерации» и 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности». В документах предлагается обозначить автомобильный туризм как приоритетный вид самодеятельного туризма. В настоящее время предложения находятся на рассмотрении депутатов в Комитете Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Сергей Лобарев добавил: «Мы рассматриваем автомобильный туризм как культурный,  самодеятельный, организованный вид туризма. Остро необходимы сертифицированные кемпинги, чтобы люди были уверены в своей безопасности». По его словам, со стороны бизнес-сообщества есть заинтересованность в создании кемпингов в регионах. Например, с подобными предложениями выступили Орловская и Ярославская области.

Актуален вопрос развития придорожной инфраструктуры стоящихся автомагистралей. И здесь на ум перво-наперво приходит только что введенная в эксплуатацию платная автотрасса М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург), которая, образно выражаясь, в плане придорожного сервиса практически «голая».


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Настало время активнее развивать внутренний автотуризм
Последние полагают, что сегодня все большее количество российских туристов предпочитает самостоятельный отдых, забронировав авиабилеты и апартаменты в стране, в которую планируют отправиться. При этом популярны направления типа Тайланда, ОАЭ и Въетнама, куда покупаются турпутевки.{{material_124068}} На встрече прозвучала позиция, что в преддверии Нового года каждый регион заинтересован в том, чтобы туристы остались дома, поучаствовали в новогодних мероприятиях, покатались на санках, приняли участие в мастер-классах по изготовлению ёлочных игрушек, новогодних пряников. В этом есть экономическая выгода данного конкретного региона. И, безусловно, каждый субъект Федерации заинтересован в увеличении турпотока в свои города.Последнее очень важно. Сергей Лобарев, президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма, в частности, отметил: «Мы позиционируем автомобильный туризм, дабы турист пару дней побыл в Москве, посмотрел определенные места, локации праздника, увидел достопримечательности, а потом съездил на день-два в Ярославль, Суздаль - города «Золотого кольца России. Мы тяготеем к самостоятельному автомобильному туризму». По словам г-на Лобарева, «это самый экономичный, самый социальный вид путешествий».Специалисты не обошли стороной и проблемы автомобильного туризма в России. По общему признанию, они связаны с недостаточно развитой инфраструктурой, дорожными пробками, ростом цен в гостиничных комплексах в периоды праздников.{{gallery_554}} В настоящее время в стране утверждена «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» Она призвана увеличить туристический поток в нашу страну, а попутно  популяризировать отдых в стране непосредственно среди россиян.{{material_114411}} Павел Садчиков, председатель Комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем, рассказал о законодательных инициативах по внесению изменений в 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в российской федерации» и 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности». В документах предлагается обозначить автомобильный туризм как приоритетный вид самодеятельного туризма. В настоящее время предложения находятся на рассмотрении депутатов в Комитете Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.Сергей Лобарев добавил: «Мы рассматриваем автомобильный туризм как культурный,  самодеятельный, организованный вид туризма. Остро необходимы сертифицированные кемпинги, чтобы люди были уверены в своей безопасности». По его словам, со стороны бизнес-сообщества есть заинтересованность в создании кемпингов в регионах. Например, с подобными предложениями выступили Орловская и Ярославская области.Актуален вопрос развития придорожной инфраструктуры стоящихся автомагистралей. И здесь на ум перво-наперво приходит только что введенная в эксплуатацию платная автотрасса М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург), которая, образно выражаясь, в плане придорожного сервиса практически «голая».
2019-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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