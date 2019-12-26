Настало время активнее развивать внутренний автотуризм
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Последние полагают, что сегодня все большее количество российских туристов предпочитает самостоятельный отдых, забронировав авиабилеты и апартаменты в стране, в которую планируют отправиться. При этом популярны направления типа Тайланда, ОАЭ и Въетнама, куда покупаются турпутевки.
Последнее очень важно. Сергей Лобарев, президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма, в частности, отметил: «Мы позиционируем автомобильный туризм, дабы турист пару дней побыл в Москве, посмотрел определенные места, локации праздника, увидел достопримечательности, а потом съездил на день-два в Ярославль, Суздаль - города «Золотого кольца России. Мы тяготеем к самостоятельному автомобильному туризму». По словам г-на Лобарева, «это самый экономичный, самый социальный вид путешествий».
Специалисты не обошли стороной и проблемы автомобильного туризма в России. По общему признанию, они связаны с недостаточно развитой инфраструктурой, дорожными пробками, ростом цен в гостиничных комплексах в периоды праздников.
Сергей Лобарев добавил: «Мы рассматриваем автомобильный туризм как культурный, самодеятельный, организованный вид туризма. Остро необходимы сертифицированные кемпинги, чтобы люди были уверены в своей безопасности». По его словам, со стороны бизнес-сообщества есть заинтересованность в создании кемпингов в регионах. Например, с подобными предложениями выступили Орловская и Ярославская области.
Актуален вопрос развития придорожной инфраструктуры стоящихся автомагистралей. И здесь на ум перво-наперво приходит только что введенная в эксплуатацию платная автотрасса М-11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург), которая, образно выражаясь, в плане придорожного сервиса практически «голая».
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