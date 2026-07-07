Повесили замок на колесо: Вот что точно нельзя делать, чтобы не попасть на ремонт — совет эксперта

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 июля 2026, 20:22

Навесной замок на колесе: как не усугубить ситуацию и не попасть на дорогой ремонт

Навесной замок на колесе: как не усугубить ситуацию и не попасть на дорогой ремонт

Повесили замок на колесо: Вот что точно нельзя делать, чтобы не попасть на ремонт — совет эксперта

Навесной замок на колесе: как не усугубить ситуацию и не попасть на дорогой ремонт

Владельцы авто все чаще сталкиваются с попытками вымогательства через блокировку колес навесным замком. Разбираемся, какие действия действительно помогут снять блокиратор без ущерба для машины и когда стоит обратиться к специалистам.

Владельцы авто все чаще сталкиваются с попытками вымогательства через блокировку колес навесным замком. Разбираемся, какие действия действительно помогут снять блокиратор без ущерба для машины и когда стоит обратиться к специалистам.

Ситуация, когда на автомобиле появляется навесной замок, становится все более распространенной в российских городах. Для автовладельца это не только неприятный сюрприз, но и потенциальная угроза серьезных затрат на ремонт, если действовать необдуманно. Важно сразу оценить, насколько эффективно блокиратор движения тормоза: если замок при вращении колеса задевает суппорт, попытка поехать может привести к повреждению подвески или тормозной системы.

В этом случае единственный безопасный вариант — воспользоваться домкратом, снять заблокированное колесо и установить запаску. Если же замок закреплен так, что не препятствует движению и не затрагивает важные элементы, можно осторожно двигаться на минимальной скорости (до 20 км/ч) до ближайшего сервиса. При этом следует подложить под замок плотную ткань или резину, чтобы не поцарапать диск, и обязательно включить аварийную сигнализацию. Важно помнить: даже при осторожной поездке возможна вибрация, что влияет на управляемость.

Попытки самостоятельно разбить замок тяжелыми предметами — кувалдой, монтировкой или иным инструментом — почти всегда заканчиваются неудачей. Прочность дужки обычно выше, чем кажется, а вот диск или шина могут получить серьезные повреждения. Такой подход только увеличит расходы на восстановление автомобиля.

Наиболее эффективны методы с применением электроинструмента. Быстрее всего справляется с замком аккумуляторная углошлифовальная машина с отрезным диском: на работу уходит не больше пары минут. Если под рукой только внешний шуруповерт, можно закрепить на нем небольшой отрезной диск — перепиливание дужки займет около 15 минут. Еще один вариант — высверливание цилиндра замка дрелью со сверлом по металлу диаметром 3–4 мм. При точном попадании в личинку механизм открывается за несколько минут.

Стоит добавить, что подобные случаи чаще фиксируются в местах с плохим освещением и на стихийных парковках. Эксперты советуют не оставлять машину в сомнительных местах и по возможности использовать охраняемые стоянки. Важно помнить: самостоятельное снятие замка — это не только вопрос экономии, но и безопасности. Если нет уверенности в своих силах или подходящих инструментах, лучше обратиться к профессионалам.

После снятия блокиратора рекомендуется обратиться в полицию и зафиксировать факт вымогательства. Это не только поможет защитить себя в будущем, но и может помочь правоохранителям в поиске злоумышленников. Кстати, вопросы о том, как действовать в нестандартных дорожных ситуациях, регулярно поднимаются экспертами: например, недавно разбиралась тема объезда через сплошную линию - разъяснения Верховного суда по этому поводу вызвали большой интерес среди водителей .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Tenet A8: первый седан бренда выходит на рынок с новыми деталями
Evolute i-Sky выходит на рынок: старт производства в Липецке в 2026 году
GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калужская область Самара Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться