Навигация на Неве взяла тайм-аут до весны
По словам зам. директора по надзору и содержанию компании «Мостотрест» Андрея Кочина, за минувший период в Петербурге было проведено 2356 разводок мостов, больше всего - в июле (365 разводок). Высокий показатель во многом связан с празднованием Дня Военно-Морского флота и Дня работников морского и речного флота.
Чаще всего разводили Дворцовый мост: за весь период навигации его пролеты поднимались и опускадись 401 раз. На втором месте находится Благовещенски (400 разводок), на третьем - Володарский мост (362 раза).
В текущем году «Мостотрест» провел масштабные ремонтные работы более чем на 10 петербургских мостах. Самые крупные и значительные завершаются в настоящее время на Пантелеймоновском, Мало-Конюшенном и Театральном мостах. Последние два входят в так называемое «Трехмостье» - архитектурный ансамбль вблизи храма Спаса на Крови, которому в нынешнем году исполняется 185 лет. На переправах были отреставрированы декоративные элементы мостов, восстановлена окраска и позолота на металлоконструкциях пролетных строений. Уже в декабре обновленные «Трехмостье» и Пантелеймоновский мост предстанут во всей своей красе.
На Большеохтинском мосту было восстановлено изношенное асфальтобетонное покрытие проезжей части разводного пролета, на Малоохтинском полностью заменили асфальтобетонное покрытие.
До весны 2018 года на мосту Александра Невского запланировано провести ремонт насосных установок гидропривода, на Большеохтинском мосту - ремонт механизмов управления подачей насосных установок гидропривода, на Литейном заменят штоки гидравлического цилиндра, а также отремонтируют насосную установку. Володарский мост получит новые штоковые уплотнения на гидроцилиндрах привода крыла, а на Сампсониевском мосту пройдет модернизация схемы управления разводным пролетом. На Кантемировском мосту будет произведена замена 2 подшипников осей вращения крыла разводного пролета. Абсолютно на всех мостах проведут ремонт систем освещения.
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