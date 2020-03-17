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17 марта 2020, 09:44

Навигация в Петербурге откроется 10 апреля. Но мосты разводят с сегодняшнего дня

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Фото: Мостотрест
Петербургский «Мостотрест» приступает к проведению технологических разводок мостов, перекинутых через главные водные артерии Северной столицы - Неву и Малую Неву.
Навигация в Петербурге откроется 10 апреля Но мосты разводят с сегодняшнего дня

Фото: Мостотрест

По информации пресс-службы компании, первыми мостами, разведенными в преднавигационный период текущего года, станут Троицкий и Литейный мосты. Их разводки состоялись сегодня ночью. Мосты разводились в период с 01:20 до 04:50 с 01:40 до 04:45 час. соответственно.

Далее, вплоть до открытия навигации 10 апреля 2020 года, почти каждую ночь будут осуществляться разводки мостов по Неве и Малой Неве. Всего до начала навигационного периода петербургские мосты будут разведены более 50 раз. Наибольшее количество разводок (14) выполнит Литейный мост.

В компании «Мостотрест» обращают внимание автомобилистов на тот факт, что разводка и наводка мостов может осуществляться в рамках анонсируемого временного промежутка, однако не обязательно в указанное время.

Вся актуальная информация о разводках будет публиковаться на информационном портале «Мостотреста», а если конкретно, в мобильном приложении «Мосты Петербурга». Плюс на официальных страницах учреждения в социальных сетях. Следим за публикациями.


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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Михаил17.03.2020 19:16
5
С такими темпами никакая навигация не откроется. Друг работает в колумбийском порту в Санта-Марте, так там давно закрыли вход пассажирским лайнерам, а экипажу грузовых запрещено сходить на берег. А там, в регионе у них ни одного случая.
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Навигация в Петербурге откроется 10 апреля. Но мосты разводят с сегодняшнего дня
По информации пресс-службы компании, первыми мостами, разведенными в преднавигационный период текущего года, станут Троицкий и Литейный мосты. Их разводки состоялись сегодня ночью. Мосты разводились в период с 01:20 до 04:50 с 01:40 до 04:45 час. соответственно. Далее, вплоть до открытия навигации 10 апреля 2020 года, почти каждую ночь будут осуществляться разводки мостов по Неве и Малой Неве. Всего до начала навигационного периода петербургские мосты будут разведены более 50 раз. Наибольшее количество разводок (14) выполнит Литейный мост. В компании «Мостотрест» обращают внимание автомобилистов на тот факт, что разводка и наводка мостов может осуществляться в рамках анонсируемого временного промежутка, однако не обязательно в указанное время. Вся актуальная информация о разводках будет публиковаться на информационном портале «Мостотреста», а если конкретно, в мобильном приложении «Мосты Петербурга». Плюс на официальных страницах учреждения в социальных сетях. Следим за публикациями.
2020-03-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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