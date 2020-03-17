Навигация в Петербурге откроется 10 апреля. Но мосты разводят с сегодняшнего дня
- 363
- 1
- 0
Фото: Мостотрест
По информации пресс-службы компании, первыми мостами, разведенными в преднавигационный период текущего года, станут Троицкий и Литейный мосты. Их разводки состоялись сегодня ночью. Мосты разводились в период с 01:20 до 04:50 с 01:40 до 04:45 час. соответственно.
Далее, вплоть до открытия навигации 10 апреля 2020 года, почти каждую ночь будут осуществляться разводки мостов по Неве и Малой Неве. Всего до начала навигационного периода петербургские мосты будут разведены более 50 раз. Наибольшее количество разводок (14) выполнит Литейный мост.
В компании «Мостотрест» обращают внимание автомобилистов на тот факт, что разводка и наводка мостов может осуществляться в рамках анонсируемого временного промежутка, однако не обязательно в указанное время.
Вся актуальная информация о разводках будет публиковаться на информационном портале «Мостотреста», а если конкретно, в мобильном приложении «Мосты Петербурга». Плюс на официальных страницах учреждения в социальных сетях. Следим за публикациями.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве