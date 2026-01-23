Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 17:45

Навигатор Navitel C500: надежный спутник для сложных маршрутов и экстремальных условий

Почему этот навигатор выбирают профессионалы и туристы — удивит даже скептиков

Устройство Navitel C500 создано для тех, кто не приемлет компромиссов. Высокая точность и простота управления. Поддержка GPS и ГЛОНАСС. Подходит для работы и отдыха. Оцените возможности в реальных условиях.

В настоящее время водители часто сталкиваются с ситуацией, когда сигнал навигатора пропадает и вы оказываетесь заложником дорожной разметки, не ориентируясь в городской местности. Для того чтобы не оказаться в неоднозначной ситуации рекомендуется выбирать навигаторы, которые не зависят от сигналов приема сети.

Навигатор NAVITEL C500 является надежным офлайн-решением для автомобилистов. Его главное преимущество — полная автономность. Устройство не требует подключения к интернету, работая исключительно через сигнал GPS, что позволяет экономить мобильный трафик. Связь со спутниками устанавливается быстро и остается стабильной на протяжении всей поездки.

Устройство работает на предустановленном программном обеспечении «Навител Навигатор» с подробной картой России. Поиск объектов и построение маршрута происходят практически мгновенно. Программа предлагает на выбор три варианта пути, помогая водителю выбрать оптимальный. В дороге навигатор сопровождает владельца голосовыми и визуальными подсказками, заранее предупреждая о маневрах, камерах контроля скорости, опасных участках и необходимости перестроиться.

Отдельная полезная функция ориентирована на водителей грузового транспорта. В настройках можно задать точные параметры транспортного средства: габариты, массу, осевую нагрузку. Навигатор учитывает эти данные и строит маршрут, объезжая дороги с ограничениями по высоте, весу или ширине.

Навигатор оснащен пятидюймовым сенсорным экраном. Он построен на процессоре с частотой 800 МГц, имеет 128 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения за счет карты microSD. Устройство работает под управлением операционной системы Windows CE 6.0 и питается от встроенного литий-ионного аккумулятора емкостью 1600 м/Ач.

Похожие материалы

