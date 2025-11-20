Городской транспорт без руля и педалей: что скрывает новый шаттл Navio? Неужели водители больше не нужны?

Navio показал в Москве электрический шаттл L5 с полным автопилотом

В Москве появился необычный электрический шаттл. Он не нуждается в водителе и управляется искусственным интеллектом. Платформа легко меняется под разные задачи. Что еще приготовила Navio?

В столице представили необычную новинку - автономный городской шаттл L5 от компании Navio. Этот транспорт не просто электрический: он полностью лишен привычных органов управления и не требует присутствия водителя. По информации Комтранс, разработчики сделали ставку на максимальный уровень автономности, соответствующий пятому классу по международной классификации.

Главная особенность платформы - модульная конструкция. Благодаря ей, базу можно быстро адаптировать под разные нужды: от перевозки пассажиров до создания грузовых или специализированных версий. Такой подход позволяет использовать один и тот же транспорт для самых разных задач, что особенно актуально для мегаполисов с их постоянно меняющимися требованиями к городской мобильности.

Фото: Navio

Вместо человека за рулем — искусственный интеллект. Именно он отвечает за все маневры, следит за дорожной обстановкой и принимает решения в реальном времени. Внутри нет ни руля, ни педалей, ни даже места для водителя. Это не просто футуристичный концепт, а реальный шаг к транспорту будущего, где человек становится лишь пассажиром.

Электрическая тяга — еще один плюс новинки. Такой подход не только снижает уровень шума на улицах, но и помогает уменьшить вредные выбросы. Особенно заметен эффект на коротких маршрутах и в районах с плотной застройкой, где традиционные автобусы часто создают проблемы с экологией и шумом. Экономия на топливе — приятный бонус для городских бюджетов.

Как отмечает Комтранс, запуск шаттла L5 может стать началом новой эры в городском транспорте. Если проект окажется успешным, подобные решения могут появиться и в других городах России. Пока же москвичи могут первыми оценить, насколько комфортно и безопасно передвигаться по городу в полностью автономном электрическом шаттле.