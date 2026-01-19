Что изменилось в приложении и почему это важно – подробности обновления

19 января 2026, 13:13
Navitel выпустил Навигатор 12 с новым движком и свежим интерфейсом
Navitel представил Навигатор 12 на совершенно новой платформе. Интерфейс стал современнее и гибче. Появились новые функции для водителей. Пользователи уже могут оценить обновление. Что еще изменилось - в нашем материале.
Navitel официально объявил о запуске двенадцатой версии своего популярного навигационного приложения. Как сообщает журнал «Движок», теперь программа работает на совершенно новом программном движке, что позволило разработчикам реализовать ряд заметных изменений и улучшений.
Главное нововведение - полностью переработанный интерфейс. Теперь пользователи могут выбрать оформление, которое будет автоматически подстраиваться под системную тему устройства. Это решение делает работу с приложением более комфортной и привычной, особенно для тех, кто ценит визуальную гармонию между всеми программами на смартфоне.
В Navitel 12 появился редактор маршрута, который позволяет добавлять или удалять точки прямо во время движения. Причем делать это можно, не выходя из режима навигации - функция, которую давно ждали многие водители. Еще одно новшество - возможность делиться сохраненными маршрутами с другими пользователями. Это удобно для тех, кто часто ездит по одним и тем же дорогам или планирует совместные поездки.
В приложении теперь отображаются линейные парковки, правда, пока только в Москве. Разработчики обещают расширить этот функционал и на другие города, если функция окажется востребованной. Кроме того, были оптимизированы многие элементы интерфейса и настроек, а также добавлены новые параметры оповещений, чтобы водитель мог получать только действительно важную информацию.
Особое внимание уделено настройкам отображения полезных мест (POI). Теперь можно выбирать предпочитаемые бренды заправок, кафе и магазинов, которые будут отображаться на маршруте. Это решение явно ориентировано на тех, кто привык планировать поездки с учетом любимых точек обслуживания.
Обновление уже доступно для загрузки. Пользователи могут оценить, насколько новая версия стала удобнее и функциональнее. По моему мнению, Navitel сделал шаг вперед, прислушавшись к пожеланиям автомобилистов. Однако, как это часто бывает, не обошлось без спорных моментов: например, ограничение по парковкам только для Москвы может вызвать вопросы у жителей других регионов.
Тем не менее, Navitel 12 выглядит как серьезный апгрейд, который способен укрепить позиции компании на рынке навигационных сервисов. Остается только наблюдать, как быстро новые функции появятся в других городах и насколько активно пользователи будут использовать обновленные инструменты маршрутизации.
