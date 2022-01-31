31 января 2022, 09:55
Найден чемпион по свинству среди водителей: как выглядит его машина
Мужчины-водители обычно поддерживают в салоне автомобиля идеальный порядок. Но из каждого правила существуют исключения. Полиция обнаружила машину, в которой было столько мусора, что водитель едва мог сесть за руль.
Дарья Климова Фото: 24rhein.de
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Мусор валялся даже под водительским сидением и мог в любой момент попасть под педали тормоза и сцепления. В критической ситуации мужчина не смог бы вовремя затормозить или переключить передачу. Владельца оштрафовали за просроченный техосмотр и дали срок на расчистку «авгиевых конюшен». По всей видимости, ему потребуется отдельный мусорный контейнер, чтобы вытряхнуть из автомобиля весь этот хлам.
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