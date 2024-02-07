Найден еще один критичный недостаток электрокаров, о котором все молчат
В то время как автомобиль с бензиновым двигателем может проехать на одном комплекте шин от 80 000 до 120 000 километров и более, владельцы электрокаров вынуждены менять покрышки каждые 10 000 – 15 000 километров. Основных причин этому две. Во-первых, из-за массивной тяговой батареи электрокары обычно ощутимо тяжелее своих «одноклассников» с ДВС. А чем выше нагрузка на каждое колесо, тем быстрее оно изнашивается. Вторая причина – внушительный мгновенный крутящий момент, который обеспечивают электромоторы, пишет издание cowboystatedaily.com.
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Петербургские полицейские устроили погоню по трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области за автомобилем Chery Tiggo 7 Pro. Водитель остановился только после того, как по его машине открыли огонь.Читать далее
-
07.02.2024, 13:40
Китайские бренды начали в России ценовую войну. Какие машины продаются с максимальными скидками
Эксперты «Открытие Авто» изучили продажи новых автомобилей в России в январе 2024 года и выяснили, что переизбыток, сложившийся на рынке по некоторым моделям, вынуждает производителей отдавать машины с дисконтом до 1 млн рублей.Читать далее
-
07.02.2024, 12:25
На Lada Vesta неожиданно вернулись полезные опции. Через два месяца клиентов ждет еще один сюрприз
С середины декабря 2023 года из-за сбоя в поставках седаны Lada Vesta начали сходить с конвейера в очень упрощенной комплектации: без подушек безопасности, медиасистемы, центрального подлокотника и других важных опций. Сейчас предприятию удалось преодолеть трудности.Читать далее
-
07.02.2024, 08:03
Koenigsegg готовится побить очередной рекорд скорости и троллит Bugatti
Глава и основатель шведской компании Koenigsegg Кристиан фон Кенигсегг уверен, что его гиперкар Jesko Absolut способен установить новый рекорд максимальной скорости не на гоночном треке, а на обычном шоссе. Правда, в Швеции походящих дорог нет.Читать далее
-
07.02.2024, 07:31
Chrysler обещает революцию и демонстрирует новый логотип
Компания Chrysler готовится к радикальным изменениям. В середине февраля она покажет принципиально новую модель, с которой начнется возрождение некогда невероятно успешной американской марки.Читать далее
-
07.02.2024, 07:07
Что будет с ценами на бензин в 2024 году. Прогноз эксперта
В 2023 году российский топливный рынок изрядно штормило. Оптовые цены на бирже несколько месяцев держались на рекордных уровнях, стремительно росли и цены на АЗС, а не которые регионы жаловались на перебои в поставках. Что ждет водителей в этом году?Читать далее
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