Найден еще один критичный недостаток электрокаров, о котором все молчат

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Среди главных недостатков электрокаров чаще всего упоминают более высокую стоимость, небольшой запас хода и недостаточно развитую сеть зарядных станций. Некоторые эксперты говорят также о трудностях с техническим обслуживанием и ремонтом, поскольку более сложно устроенные электрокары уже не починить самому в гараже, а надо искать сертифицированный сервис. Но об одной немаловажной проблеме стало известно только недавно, когда электрокары начали становиться по-настоящему массовыми. Владельцы сделали неприятное открытие – срок службы покрышек у электрических машин в несколько раз меньше, чем у автомобилей с ДВС.

В то время как автомобиль с бензиновым двигателем может проехать на одном комплекте шин от 80 000 до 120 000 километров и более, владельцы электрокаров вынуждены менять покрышки каждые 10 000 – 15 000 километров. Основных причин этому две. Во-первых, из-за массивной тяговой батареи электрокары обычно ощутимо тяжелее своих «одноклассников» с ДВС. А чем выше нагрузка на каждое колесо, тем быстрее оно изнашивается. Вторая причина – внушительный мгновенный крутящий момент, который обеспечивают электромоторы, пишет издание cowboystatedaily.com.

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