11 августа 2021, 16:25
Найден самый дорогой УАЗ «Патриот»: хозяин просит 3,5 млн рублей
В Петербурге на продажу выставили внедорожник УАЗ «Патриот», в котором мало что осталось от автомобиля, сошедшего с конвейера Ульяновского автозавода. Владелец отдает его по цене нового Toyota Land Cruiser Prado.
Дарья Климова Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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К штатной блокировке заднего дифференциала добавили блокировку переднего, поменяли рулевой демфер, установили лифтованную подвеску и перепрошили штатный 150-сильный двигатель. Заменили выпускную систему, пороги, колеса, установили фаркоп, лебёдку, силовые бамперы, прожекторы, сабвуфер с усилителем, рацию и многое другое. В итоге, цена УАЗа выросла до 3,5 млн рублей. Именно столько за него просит владелец на Авто.ру.
Упомянутые модели: УАЗ Патриот (от 731 500 Р)
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