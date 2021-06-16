Найден самый уродливый в мире кабриолет
Фото: bonhams.com
Фото: bonhams.com
Фото: bonhams.com
Фото: bonhams.com
Фото: bonhams.com
Фото: bonhams.com
Фото: bonhams.com
На первый взгляд, прототип кажется обычным купе с чрезвычайно массивными боковыми окнами. Но крыша имеет электрогидравлический привод, который приводится в движение простым нажатием кнопки в салоне. Жесткий верх за несколько секунд отъезжает назад и опускается на корму. Заднее стекло перекрывает крышку багажника с логотипом Daimler.
Daimler SP250 дебютировал в 1959 году. Он был оснащен 2,5-литровым мотором V8 мощностью 141 л.с. (210 Нм). Отличительная особенность модели – дисковые тормоза на всех колесах, что было редкостью в то время. Отметим, что британская компания Daimler не имеет ничего общего с современным Mercedes-Benz. Еще в 1896 году английский бизнесмен купил права на имя Daimler для Великобритании. В 1960 году компания перешла под крыло Jaguar и стала чем-то вроде современного Maybach для Mercedes. Под маркой Daimler выпускали роскошные версии серийных «Ягуаров».
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