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25 сентября 2019, 00:01

Найдена Honda Civic с пробегом свыше 1,6 млн километров

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Автомобили Honda очень надежные. При надлежащем уходе и регулярном обслуживании их пробеги могут исчисляться сотнями тысяч километров. Но похоже в США нашелся настоящий рекордсмен. Седан Honda Civic 2006 года выпуска проехал свыше 1 млн миль или более 1,6 млн километров.
Найдена Honda Civic с пробегом свыше 1 6 млн километров

Фото взято из открытых источников

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Существует легенда, что автомобили Honda могут преодолевать расстояния, сопоставимые с путешествием от Земли до Луны и обратно. Седан Honda Civic из Огайо за 13 лет жизни успел пройти этот путь дважды. В 2006 году автомобиль был куплен новым у дилера и с тех пор верой и правдой служил своему первому и единственному владельцу. Седан сохранил оригинальный мотор и трансмиссию. На цифровом одометре помещается лишь шестизначное число, поэтому там значится «999 999 миль». На самом деле по данным бортового компьютера пробег «Сивика» составляет 1 001 043 мили или 1 611 022 километра. И это не предел. Владелец продолжает ездить на нем каждый день.

Все это время Honda Civic регулярно обслуживался у того же официального дилера, где и был куплен. Все данные задокументированы, поэтому история машины кристально чиста. Владелец регулярно менял тормозные колодки и диски, а также свечи зажигания. Единственная серьезная вещь, которая потребовала замены – прокладка головки блока цилиндров на 500 000 милях.

Автомобили Honda часто могут похвастаться шестизначными пробегами, но так далеко на памяти мастеров дилерского сервиса в Огайо еще никто не уезжал. Менеджер отдела сервиса подчеркивает: «Вот наглядный пример того, что если вы заботитесь о своей машине, она в ответ заботится о вас». Владелец приезжал на замену масла каждые 3 – 4 месяца и неукоснительно соблюдал регламент ТО. Также известно, что он не собирается продавать свой Honda Civic в ближайшее время.


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Найдена Honda Civic с пробегом свыше 1,6 млн километров
{{material_127489}}Существует легенда, что автомобили Honda могут преодолевать расстояния, сопоставимые с путешествием от Земли до Луны и обратно. Седан Honda Civic из Огайо за 13 лет жизни успел пройти этот путь дважды. В 2006 году автомобиль был куплен новым у дилера и с тех пор верой и правдой служил своему первому и единственному владельцу. Седан сохранил оригинальный мотор и трансмиссию. На цифровом одометре помещается лишь шестизначное число, поэтому там значится «999 999 миль». На самом деле по данным бортового компьютера пробег «Сивика» составляет 1 001 043 мили или 1 611 022 километра. И это не предел. Владелец продолжает ездить на нем каждый день.Все это время Honda Civic регулярно обслуживался у того же официального дилера, где и был куплен. Все данные задокументированы, поэтому история машины кристально чиста. Владелец регулярно менял тормозные колодки и диски, а также свечи зажигания. Единственная серьезная вещь, которая потребовала замены – прокладка головки блока цилиндров на 500 000 милях.Автомобили Honda часто могут похвастаться шестизначными пробегами, но так далеко на памяти мастеров дилерского сервиса в Огайо еще никто не уезжал. Менеджер отдела сервиса подчеркивает: «Вот наглядный пример того, что если вы заботитесь о своей машине, она в ответ заботится о вас». Владелец приезжал на замену масла каждые 3 – 4 месяца и неукоснительно соблюдал регламент ТО. Также известно, что он не собирается продавать свой Honda Civic в ближайшее время.
2019-09-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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