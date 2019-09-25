25 сентября 2019, 00:01
Найдена Honda Civic с пробегом свыше 1,6 млн километров
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Автомобили Honda очень надежные. При надлежащем уходе и регулярном обслуживании их пробеги могут исчисляться сотнями тысяч километров. Но похоже в США нашелся настоящий рекордсмен. Седан Honda Civic 2006 года выпуска проехал свыше 1 млн миль или более 1,6 млн километров.
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Все это время Honda Civic регулярно обслуживался у того же официального дилера, где и был куплен. Все данные задокументированы, поэтому история машины кристально чиста. Владелец регулярно менял тормозные колодки и диски, а также свечи зажигания. Единственная серьезная вещь, которая потребовала замены – прокладка головки блока цилиндров на 500 000 милях.
Автомобили Honda часто могут похвастаться шестизначными пробегами, но так далеко на памяти мастеров дилерского сервиса в Огайо еще никто не уезжал. Менеджер отдела сервиса подчеркивает: «Вот наглядный пример того, что если вы заботитесь о своей машине, она в ответ заботится о вас». Владелец приезжал на замену масла каждые 3 – 4 месяца и неукоснительно соблюдал регламент ТО. Также известно, что он не собирается продавать свой Honda Civic в ближайшее время.
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